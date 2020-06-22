Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що домовився з Росгідрометом про направлення на окупований півострів літака, який створений "спеціально для збільшення опадів".

Про це він написав на своїй сторінці "Вконтакте", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Минулої п'ятниці відбулася розмова з представниками Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу довкілля, в результаті якої прийшли до домовленості про розміщення на території Республіки Крим єдиного у своєму роді повітряного судна, яке створене спеціально для збільшення кількості опадів. Потенційно використання цього літака дозволить збільшити обсяг опадів з уже сформованих хмар на 30 відсотків, при цьому не завдаючи ніякої шкоди екології", - написав Аксьонов.

Також він повідомив, що з 26 червня з Вілінського водозабору в систему заберуть додатково 25 тисяч кубометрів води.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль. ВIДЕО

"Повністю закрити потребу буде можливо після затвердження заходів з перекидання води з Тайганського водосховища потужністю в 60 тисяч кубометрів води на добу", - стверджує Аксьонов.

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

При цьому наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.