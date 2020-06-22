Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов
Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що домовився з Росгідрометом про направлення на окупований півострів літака, який створений "спеціально для збільшення опадів".
Про це він написав на своїй сторінці "Вконтакте", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Минулої п'ятниці відбулася розмова з представниками Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу довкілля, в результаті якої прийшли до домовленості про розміщення на території Республіки Крим єдиного у своєму роді повітряного судна, яке створене спеціально для збільшення кількості опадів. Потенційно використання цього літака дозволить збільшити обсяг опадів з уже сформованих хмар на 30 відсотків, при цьому не завдаючи ніякої шкоди екології", - написав Аксьонов.
Також він повідомив, що з 26 червня з Вілінського водозабору в систему заберуть додатково 25 тисяч кубометрів води.
"Повністю закрити потребу буде можливо після затвердження заходів з перекидання води з Тайганського водосховища потужністю в 60 тисяч кубометрів води на добу", - стверджує Аксьонов.
Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
1 червня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.
При цьому наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
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есть ли места на Перекопе ?
достаточно ли завезли на украинскую сторону поп-корна ?
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
Только в правой (смотреть фото). Гидрометеорология - наука точная.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
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Север и северо-запад.
Или ты думал я перед своим постом не смотрел розу ветров?
Началась 20 марта 1967 года, завершилась 5 июля 1972 года. Проводилась во время сезона дождей с марта по ноябрь. Суть операции заключалась в том, что с самолётов (транспортные самолёты C-130 и истребители F-4C) в дождевых облаках рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате количество осадков увеличилось в три раза выше нормы. Это привело к затоплению полей с рисом и иных посевов культурных растений, а также была размыта Тропа Хо Ши Мина, по которой южновьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением.
- Так их нет.
- Та я передаю, тем, что летят ...на самолетё.
А фокус прост - вода кондерсируется в дождь на разбрасыавемых металлических частицах над достаточно небольшим участком поверхности. И это не для увеличения дождей, а для того, чтобы дождь прошел не тут, а там. Т.е. над можно над Ялтой вызвать дождь, который должен был быть и в Джанкое, но будет только над Ялтой, а Джанкою сосать.
Шоб над всем Крымом стало дождей больше, ***** придется с пылесосом на стерхах летать и тучи сгонять на полуостров.
https://www.znak.com/2019-09-11/svyachenniki_s_samoleta_vylili_na_tver_70_l_svyatoy_vody_chtoby_iscelit_zhiteley_ot_pyanstva Священники с самолета вылили на Тверь 70 л святой воды