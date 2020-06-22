УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
24 399 79

Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов

Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що домовився з Росгідрометом про направлення на окупований півострів літака, який створений "спеціально для збільшення опадів".

Про це він написав на своїй сторінці "Вконтакте", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Минулої п'ятниці відбулася розмова з представниками Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу довкілля, в результаті якої прийшли до домовленості про розміщення на території Республіки Крим єдиного у своєму роді повітряного судна, яке створене спеціально для збільшення кількості опадів. Потенційно використання цього літака дозволить збільшити обсяг опадів з уже сформованих хмар на 30 відсотків, при цьому не завдаючи ніякої шкоди екології", - написав Аксьонов.

Також він повідомив, що з 26 червня з Вілінського водозабору в систему заберуть додатково 25 тисяч кубометрів води.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль. ВIДЕО

"Повністю закрити потребу буде можливо після затвердження заходів з перекидання води з Тайганського водосховища потужністю в 60 тисяч кубометрів води на добу", - стверджує Аксьонов.

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

При цьому наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Автор: 

Крим (14147) водопостачання (833) Аксьонов Сергій (225) вода (1178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+61
Это же сколько экипажу придётся пива выпить, что бы весь Крым окропить.
показати весь коментар
22.06.2020 22:17
+22
.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
.
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 7051
показати весь коментар
22.06.2020 22:22
+20
***
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
показати весь коментар
22.06.2020 22:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это же сколько экипажу придётся пива выпить, что бы весь Крым окропить.
показати весь коментар
22.06.2020 22:17 Відповісти
воздушное суДно будет собирать влагу

есть ли места на Перекопе ?
достаточно ли завезли на украинскую сторону поп-корна ?
показати весь коментар
22.06.2020 22:25 Відповісти
Это ж сколько надо будет выпить пива тем, у кого воздушное судно будет собирать влагу для окропления Крыма? А поп-корна хватит. И видосиков. Вот с чем с чем, а с этим проблем у нас нет.
показати весь коментар
22.06.2020 22:35 Відповісти
А может они камни с неба разбрасывать наконец-то начнут...
показати весь коментар
22.06.2020 22:48 Відповісти
Я бы даже сказал в данном случае суднО!
показати весь коментар
22.06.2020 23:18 Відповісти
Параша орошает крымняш с воздуха.
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 1400
показати весь коментар
22.06.2020 22:49 Відповісти
Какое пиво им пурген дадут в лучшем случае !
показати весь коментар
22.06.2020 22:52 Відповісти
Будут дозаправлять пивасиком прямо в воздухе.
показати весь коментар
23.06.2020 07:22 Відповісти
Башкирский шаман вызывает дождь
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1691
показати весь коментар
22.06.2020 22:18 Відповісти
Цей варіант кращий, ніж літак з дощем🤫
показати весь коментар
22.06.2020 22:24 Відповісти
***
после того как шаману дали в бубен,
он вызвал не только дождь но и проституток )))
показати весь коментар
22.06.2020 22:29 Відповісти
-А бубен то в какой руке держать надо, ну, чтобы дождь вызвать. Или какая разница?
Только в правой (смотреть фото). Гидрометеорология - наука точная.
показати весь коментар
22.06.2020 23:21 Відповісти
Главно штоп не снех или град...
показати весь коментар
23.06.2020 01:10 Відповісти
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте... А проверенный вариант с попами, что, уже не помогает?
показати весь коментар
22.06.2020 22:18 Відповісти
В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной епархии.
Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
показати весь коментар
22.06.2020 22:25 Відповісти
Снайф,ну вот об чем ты?Попы из Вологды опять с%издели наше украинское ноухау.Наши попы уже давно кропили святой водой мирян от короны.Ворье и в Кремле и в храмах...
показати весь коментар
23.06.2020 07:32 Відповісти
Батюшку з іконою ***** буде возити?
показати весь коментар
22.06.2020 22:18 Відповісти
Распылять мочу хла
показати весь коментар
22.06.2020 22:18 Відповісти
Частушка была в давние времена. Вроде в тему напомню. *Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака! С колокольни куем машем---разганяем облака*.
показати весь коментар
22.06.2020 22:20 Відповісти
Побудуйте дробину з траків німецьких танків до маріанської ращелини у горах криму!
показати весь коментар
22.06.2020 22:20 Відповісти
Какой самолет? Я не понял - a мост нафига строили?
показати весь коментар
22.06.2020 22:20 Відповісти
щоб вода під час дощу в крим текла
показати весь коментар
22.06.2020 22:26 Відповісти
С иконой святого преподобного отца Пигидия.
показати весь коментар
22.06.2020 22:21 Відповісти
.
Еще никогда в истории эволюции Земли, дурдом не занимал 1/9 часть суши...
.
Росгидромет направит в оккупированный Крым самолет, созданный для увеличения количества осадков, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 7051
показати весь коментар
22.06.2020 22:22 Відповісти
Побудуйте дробину з траків німецьких танків до маріанської ращелини у горах криму!
показати весь коментар
22.06.2020 22:25 Відповісти
Ожидаемо. На Херсонщине станет ещё суше. Кстати можно подать жалобу в ООН.
показати весь коментар
22.06.2020 22:26 Відповісти
На Херсонщине преобладают северные ветры, ну ещё восточные и западные, но никак НЕ южные!
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 467
показати весь коментар
22.06.2020 22:59 Відповісти
Ну и?
Север и северо-запад.
Или ты думал я перед своим постом не смотрел розу ветров?
показати весь коментар
22.06.2020 23:02 Відповісти
То есть с юго-запада вообще никогда не дует?
показати весь коментар
22.06.2020 23:11 Відповісти
смотри на свою розу ветров - считай проценты.
показати весь коментар
22.06.2020 23:13 Відповісти
Сам считай. Восточные и северные ветра выкидываем из расчёта, они редко несут дожди. В июле 7,6 дней западных и северо-западных ветров и 5,3 юго-западных и южных. Разница не такая уж и большая.
показати весь коментар
22.06.2020 23:26 Відповісти
Крым потому и засушливый, что южные ветра останавливают крымские горы, все осадки выпадают на побережье, а в северных ветрах влаги нет. Это если мы очень сильно разовьем орошение и будет хорошее испарение, то до них что-то дойдет. Но у нас орошение больше капельное.
показати весь коментар
23.06.2020 00:08 Відповісти
посадят на тот самолет дуру Поклонскую и покажут портрет Николая Второго. Она им весь полуостров обмироточит...
показати весь коментар
22.06.2020 22:28 Відповісти
Паклонская и без портрета весь остров обмироточит, если ее выбросить из самолета без парашюта.
показати весь коментар
22.06.2020 22:30 Відповісти
самолёт будет разбрасывать желанные камни. какие никакие но тоже осадки ))
показати весь коментар
22.06.2020 22:29 Відповісти
+500
показати весь коментар
22.06.2020 22:50 Відповісти
Шоб вас снегом завалило.
показати весь коментар
22.06.2020 22:32 Відповісти
Камни с неба им в помощь , а питьевая водичка -- в немощь ))
показати весь коментар
22.06.2020 22:37 Відповісти
Сколковский нанолет, единственнный в своем роде, "неимеющийаналогов")))
показати весь коментар
22.06.2020 22:38 Відповісти
Похоже люди у нас вообще тёмные и не понимают, что не анекдот, а серьёзно.
показати весь коментар
22.06.2020 22:40 Відповісти
в армии как то- помните ракету запускали в прошлом месяце. хрен помним .их бывало почти каждый день пуляли временами . удачный запуск был . на полигоне камчатка 21 день шёл ливень не переставая . так что я не то что верю . а знаю о климатическом оружии ещё со времён могучего и непобедимого . и это может аукнуться рядом с крымом . недаром в подмосковье после разгона туч лужковым почти апокалипсис наступил
показати весь коментар
22.06.2020 22:51 Відповісти
Операция «Попай» - операция по использованию климатического оружия армией США во время войны во Вьетнаме (1965-1973). Название операции было дано по имени мультипликационного персонажа моряка Попая.
Началась 20 марта 1967 года, завершилась 5 июля 1972 года. Проводилась во время сезона дождей с марта по ноябрь. Суть операции заключалась в том, что с самолётов (транспортные самолёты C-130 и истребители F-4C) в дождевых облаках рассеивался иодид серебра, что приводило к обильным осадкам. В результате количество осадков увеличилось в три раза выше нормы. Это привело к затоплению полей с рисом и иных посевов культурных растений, а также была размыта Тропа Хо Ши Мина, по которой южновьетнамские партизаны снабжались оружием и снаряжением.
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
Это хорошо работает, когда есть облака. А в последнее время небо синее. Распыляй, не распыляй - лить нечего.
показати весь коментар
23.06.2020 10:57 Відповісти
Что же там за жуткие реактивы?
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
Ничего особенного, это йодистое серебро. Распыление нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы из среднего размера облака вылилось до 10 тыс. тонн воды. Также можно с этой целью распылять сухой лед, но эффективность пониже
показати весь коментар
22.06.2020 23:10 Відповісти
если про ракету то я так .пыль протереть . про подмосковье то на форумах бывает до сих пор поминают пи%дец после лужковского разгона .
показати весь коментар
22.06.2020 23:10 Відповісти
Дорогой "дождик" получится! Иодид серебра - штука не дешевая! А скорее всего - ни хрена у них не выйдет! Спровоцировать дождь можно, но не на "пустом месте". "Не поняли? Это же рассея!" (с) Жирик
показати весь коментар
22.06.2020 23:02 Відповісти
Дело в том, что у них очень солидный опыт в этом деле.
показати весь коментар
22.06.2020 23:08 Відповісти
Сцать в глаза? Даже не сомневаюсь!
показати весь коментар
23.06.2020 01:55 Відповісти
Я згадую перші роки незалежності. У нас (східна Україна) почалися небувалі раніше посухи. А буквально поряд у Курській і Білгородській області за словами очевидців трава біля доріг була по пояс. Так не буває, щоб природнім чином дощі випадали до межі державного кордону. Дуже великий вплив мають маршрути польотів мінародної авіації. Спостерігаю зміни з закриттям польотів через окуповані території. Але це більше інтуїтивно.
показати весь коментар
23.06.2020 07:30 Відповісти
Росгідромет направить до окупованого Криму літак, створений для збільшення кількості опадів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 5900
показати весь коментар
22.06.2020 22:40 Відповісти
Вот идиоты.. в Чёрнлм море же полно днепровой воды, почему оттуда не качнуть..
показати весь коментар
22.06.2020 22:43 Відповісти
- Крымчане! Передаю привет вашим дождям!

- Так их нет.

- Та я передаю, тем, что летят ...на самолетё.
показати весь коментар
22.06.2020 22:46 Відповісти
А ШАМАНОВ???ШАМАНОВ ВЕЗИТЕ-СПАСАЙТЕ КАМНЕЛЮБЦЕВ!!!
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
В Соединенных Штатах когда некоторые штаты начали массово искусственно вызывать дождь дело доходило до суда, когда дождевые облака идущие в один штат были "выдоены" таким методом самолетами в другом штате. (распыление в облаке сухого льда с примесью йодида серебра) Т.е. дождевая вода как бы была украдена В итоге там пришлось это дело довольно строго регламентировать законодательно. В мире этот способ этот известен давно. При частом применении кацапами этого метода следует ожидать уменьшения количества осадков в прилегающих к Крыму областях. Отака х..ня малята( Не так это смешно как на первый взгляд кажется
показати весь коментар
22.06.2020 22:57 Відповісти
Дорогая водичка будет. Иодид серебра - там и серебро денег стоит, и даже йод - он не то чтобы под ногами валялся
показати весь коментар
22.06.2020 23:04 Відповісти
Для этого нужно всего несколько грамм на среднее облако. Для искусственного вызывания осадков используется самолет Ан-26 «Циклон». Это обычный транспортный самолет, но по бокам фюзеляжа установлены устройства для отстрела в облако небольших пиропатронов с йодистым серебром
показати весь коментар
22.06.2020 23:15 Відповісти
Ну, посмотрим. Уже обещали и воду опреснять, и по мосту ее возить. Все - киздеж. А дождик, если и прольется на головы колаборантов, то они от него полысеют.
показати весь коментар
23.06.2020 01:57 Відповісти
Вообще то нужно учитывать розу ветров. Если ветер с континента, то хрен они что сконденсируют.
показати весь коментар
22.06.2020 23:57 Відповісти
с континента не ветер идёт, а циклон с облаками. И приближаясь к Крыму он рассеивается полностью, превращая его в безводную пустыню. Карма у него такая, и самолётиками это никак не исправить.
показати весь коментар
23.06.2020 07:42 Відповісти
А что у вас с географией, младой чвек? Циклоны двигаются с северо-западной части континента, а не наоборот. Дожди окропляют Украину, а Крым пользуется тем что осталось а то и вовсе ничем. Поэтому "ожидать уменьшения" это мягко выражаясь, фантазии Фарятьева.
показати весь коментар
23.06.2020 07:40 Відповісти
что договорился с Росгидрометом - а чего не с самим богом ? - тут можно психиатрам научный труд написать - "влияние триколора (кацапского флага ) на умственные способности индивидуума (Аксенова)"
показати весь коментар
22.06.2020 22:57 Відповісти
Путин помочится на крымчан с самолета.
показати весь коментар
22.06.2020 22:59 Відповісти
РФ планирует распылять химикаты над Украиной, в том числе и не оккупированной части достанется. А у вас тут конкурс шуток. Как же смешно!
показати весь коментар
22.06.2020 23:07 Відповісти
Адепты 95 квартала на марше Не мешай им "юморить".
показати весь коментар
22.06.2020 23:33 Відповісти
з самалєта хіріл муділом помахає а ***** акрапіт...
показати весь коментар
22.06.2020 23:07 Відповісти
коцапы даже тучи грабят
показати весь коментар
22.06.2020 23:18 Відповісти
самолет с иконой путина думаю без этого не обошлось
показати весь коментар
22.06.2020 23:20 Відповісти
Главное захватить побольше канистр с водой на борт.
показати весь коментар
22.06.2020 23:55 Відповісти
А как можно точно высчитать точку атаки? Может выльется, да не там? Это ж надо точно определить, что эти облака летят на ту зону, куда надо, потом быстро поднять самолет и в нужный момент атаковать хмары. А если после атаки изменится направление ветра, то выльется мимо? Как эти "упражнения" кардинально повлияют на общее количество осадков в Крыму?
показати весь коментар
23.06.2020 00:47 Відповісти
да никак. божья роса в крымчанские глаза. камни с неба реальнее.
показати весь коментар
23.06.2020 07:40 Відповісти
Ага. Божью росу будет распылять.

А фокус прост - вода кондерсируется в дождь на разбрасыавемых металлических частицах над достаточно небольшим участком поверхности. И это не для увеличения дождей, а для того, чтобы дождь прошел не тут, а там. Т.е. над можно над Ялтой вызвать дождь, который должен был быть и в Джанкое, но будет только над Ялтой, а Джанкою сосать.

Шоб над всем Крымом стало дождей больше, ***** придется с пылесосом на стерхах летать и тучи сгонять на полуостров.
показати весь коментар
23.06.2020 03:22 Відповісти
Неужто собираются "затопить" Крым, чтобы не возвращать Украине? Мол, не доставайся никому.
показати весь коментар
23.06.2020 05:41 Відповісти
вот этот.
https://www.znak.com/2019-09-11/svyachenniki_s_samoleta_vylili_na_tver_70_l_svyatoy_vody_chtoby_iscelit_zhiteley_ot_pyanstva Священники с самолета вылили на Тверь 70 л святой воды
показати весь коментар
23.06.2020 07:38 Відповісти
Летающий ассенизатор?
показати весь коментар
23.06.2020 08:54 Відповісти
Самолёт распыляет в воздухе йодид серебра и всё .
показати весь коментар
23.06.2020 09:01 Відповісти
 
 