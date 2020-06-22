Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Республіці Сінгапур, посла України в Брунеї Даруссаламі і посла України в Новій Зеландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в указі.

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