Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Республіці Сінгапур, посла України в Брунеї Даруссаламі і посла України в Новій Зеландії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в указі.
Топ коментарі
+3 Перехватчик
показати весь коментар22.06.2020 23:11
+1 Paulo Kit
показати весь коментар22.06.2020 22:43
+1 cloud2009 #346452
показати весь коментар22.06.2020 22:53
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Сейчас начнёт ЛЫСОГО пристраивать 😀😀😀
Там есть еще один ничегонеделающий на Бали,люди оказавшиеся в балийской ловушке во время карантина жаловались,что консул ничем не помогал и телефоны отключил.