УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14392 відвідувача онлайн
Новини
1 812 10

Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ

Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Республіці Сінгапур, посла України в Брунеї Даруссаламі і посла України в Новій Зеландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в указі.

Також читайте: Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) посол (1101) звільнення (2675) наказ (445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
22.06.2020 23:11
+1
На путена посмели рот открыть?
показати весь коментар
22.06.2020 22:43
+1
до сих пор не могу привыкнуть к тому, что тупой блазень послов назначает и снимает...
показати весь коментар
22.06.2020 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На путена посмели рот открыть?
показати весь коментар
22.06.2020 22:43 Відповісти
И чем они ему мешали ?

Сейчас начнёт ЛЫСОГО пристраивать 😀😀😀
показати весь коментар
22.06.2020 22:44 Відповісти
до сих пор не могу привыкнуть к тому, что тупой блазень послов назначает и снимает...
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
фигасе, фзял и уволил. заматерел зелепузик...
показати весь коментар
22.06.2020 22:53 Відповісти
Этот посол Сенник видимо очень плохо обзывался о путленде и об Запоребрике в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии. что призидет-нисриляйка его уволил с работы.
показати весь коментар
22.06.2020 23:04 Відповісти
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
22.06.2020 23:11 Відповісти
"Нові обличчя" повинні прийти. А з головним "новим обличчям" проблема
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 7882
показати весь коментар
23.06.2020 07:43 Відповісти
уволили??!! с такого жирноо места))
Там есть еще один ничегонеделающий на Бали,люди оказавшиеся в балийской ловушке во время карантина жаловались,что консул ничем не помогал и телефоны отключил.
показати весь коментар
23.06.2020 11:07 Відповісти
 
 