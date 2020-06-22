Під завалами частково обваленого будинку на Позняках у Києві виявлено тіло ще одного загиблого, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що під завалами обваленої частини будинку на Позняках виявлено тіло ще одного загиблого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.
Мер зазначив: "Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо - чоловічої статі.
Зараз тривають роботи з деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку".
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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