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Новини
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Під завалами частково обваленого будинку на Позняках у Києві виявлено тіло ще одного загиблого, - Кличко

Під завалами частково обваленого будинку на Позняках у Києві виявлено тіло ще одного загиблого, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що під завалами обваленої частини будинку на Позняках виявлено тіло ще одного загиблого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у телеграмі.

Мер зазначив: "Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо - чоловічої статі.

Зараз тривають роботи з деблокування тіла. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку".

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) обвалення (121)


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А де чмо?
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22.06.2020 22:43 Відповісти
ху @м на пианино играет
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22.06.2020 22:44 Відповісти
може це його тело, предварительно мужского рода?
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22.06.2020 22:50 Відповісти
І що саме головне, що всі зрозуміли про кого йде мова.
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22.06.2020 22:50 Відповісти
Забухал.
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22.06.2020 22:49 Відповісти
Він не бухає, він нюха як і добкін менший.
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22.06.2020 22:51 Відповісти
Кто владелец ОБЛГАЗА ? Кто из олигархов ? Фирташ или Ахметов ?
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22.06.2020 22:46 Відповісти
Мутная там система. По бумагам вроде фраер типа город, но не фраер это точно. Скорее всего Бойко нтсасывает из киевской трубы.
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23.06.2020 00:00 Відповісти
Зеленая тварь даже соболезнование семьям погибших не высказал. Привет киевлянам, отдавшим свои голоса слугам соседнего народа.
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22.06.2020 23:01 Відповісти
 
 