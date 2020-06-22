Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак"

Президент Хорватії Зоран Міланович не приїде до Москви на парад Перемоги, який відбудеться 24 червня.

Про це повідомили РІА Новини в консульському відділі посольства країни в Москві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже офіційна інформація, що президент не приїде. У нього зламався літак", - сказали в дипмісії.

Наприкінці минулого тижня телеканал N1 ​​із посиланням на джерело в адміністрації президента Хорватії повідомило, що Зоран Міланович приїде на парад до Москви. Раніше посол Росії в Загребі Анвар Азімов розповів в інтерв'ю РІА Новини про ймовірність візиту до Москви глави хорватської держави на святкування Перемоги у Другій світовій війні.

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Нагадаємо, від приїзду до Москви 24 червня також відмовилися президенти Туркменістану, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії. У двох випадках з трьох це пояснили коронавірусом, в третьому - карантинними заходами через нього.