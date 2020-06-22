Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак"
Президент Хорватії Зоран Міланович не приїде до Москви на парад Перемоги, який відбудеться 24 червня.
Про це повідомили РІА Новини в консульському відділі посольства країни в Москві, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже офіційна інформація, що президент не приїде. У нього зламався літак", - сказали в дипмісії.
Наприкінці минулого тижня телеканал N1 із посиланням на джерело в адміністрації президента Хорватії повідомило, що Зоран Міланович приїде на парад до Москви. Раніше посол Росії в Загребі Анвар Азімов розповів в інтерв'ю РІА Новини про ймовірність візиту до Москви глави хорватської держави на святкування Перемоги у Другій світовій війні.
Нагадаємо, від приїзду до Москви 24 червня також відмовилися президенти Туркменістану, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії. У двох випадках з трьох це пояснили коронавірусом, в третьому - карантинними заходами через нього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поскольку у него на этот день куплены билеты на концерт Кобзона с хором Александрова.
С помощью «Парад Победы AR» детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники пройдут у пользователей дома или на улице.
«В приложении вы найдете ту самую технику, которая каждый год появляется на Красной площади, включая новейшие образцы - танк "Армата", истребитель Су-35С, БМП "Курганец" и семейство бронеавтомобилей "Тайфун" с подробными характеристиками», - говорится в описании. По мнению разработчиков, управление виртуальными машинами доставит удовольствие и ребенку, и взрослому (дыбилу)
нет, ну то, что Президент дружественной нам Хорватии из Брюсселя и Вашингтона, а также в середине своей страны получит люлей за намерение лететь на пиар путина в россию, можно было не сомневаться. Я даже удивлялся, почему так долго (практически "до последнего") страна - член ЕС настаивала, что едет (типа когда уже ему взрослые дяди из Вашингтонского обкома объяснят правила хорошего дипломатического тона. Тем более это Хорватия, для которой россия (друг Сербии) - естественный, можно сказать генетический, враг.
А вообще, самая зачётная отмазка - у Туркменбаши. Мне 63 года будет на днях, это возраст пророка Мухаммеда, для мусульман важный личный праздник, а мне придётся по возвращению из-за границы на 2 недели на обсервацию закрыться, вместо того, чтобы праздновать со своей семьёй Воистину восточное коварство Хорват в этом плане как-то топорно сработал, я аж расстроился. Хоть бы сказал, что боится эпидемии коронавируса, которая полыхает в российской столице.
15% ввп хорватии, плюс туристы русские в туристической хорватии - потому и так вот
)))))
))))))))
А то и эскадрилью.
"Полковнику никто не пишет" и
"Сто лет одиночества" (в бункере)
-Не поеду на парад, у меня жена кашляет.
- Он сломался.