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За минулий рік у країні зафіксовано 243 випадки порушення свободи слова, - Денісова

За минулий рік у країні зафіксовано 243 випадки порушення свободи слова, - Денісова

В Україні за 2019 рік було зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 22 червня в Telegram заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, в 172 випадках мала місце фізична агресія проти журналістів.

За п'ять місяців 2020 року в Україні зафіксовано 91 випадок порушень свободи слова. 66 з них стосувалися фізичної агресії проти співробітників ЗМІ.

Також Денісова зазначила, що на ситуацію зі свободою слова в Україні істотно впливають збройна агресія РФ на Донбасі та анексія Криму. При цьому на окупованому Росією півострові повністю заблоковані 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) свобода слова (391)


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За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова - Цензор.НЕТ 8880
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22.06.2020 23:15 Відповісти
А то что Явашвырок запретил переходить на личности, то есть запретил себя критиковать, посчитали?
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22.06.2020 23:20 Відповісти
За минулий рік у країні зафіксовано 243 випадки порушення свободи слова, - Денісова - Цензор.НЕТ 1141
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22.06.2020 23:23 Відповісти
Матюки і розпалювання ворожнечі не є свободою слова взагалі-то...
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23.06.2020 00:20 Відповісти
Из 243-х млн.
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23.06.2020 00:37 Відповісти
Ну да.....
Вон про бубочку Поярков , Федина и Зверобой высказали свое мнение.... А теперь оно на них дело шьет!!!!
Ограничивает свободу слова!!!
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23.06.2020 11:09 Відповісти
 
 