За минулий рік у країні зафіксовано 243 випадки порушення свободи слова, - Денісова
В Україні за 2019 рік було зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 22 червня в Telegram заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, в 172 випадках мала місце фізична агресія проти журналістів.
За п'ять місяців 2020 року в Україні зафіксовано 91 випадок порушень свободи слова. 66 з них стосувалися фізичної агресії проти співробітників ЗМІ.
Також Денісова зазначила, що на ситуацію зі свободою слова в Україні істотно впливають збройна агресія РФ на Донбасі та анексія Криму. При цьому на окупованому Росією півострові повністю заблоковані 18 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі.
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Вон про бубочку Поярков , Федина и Зверобой высказали свое мнение.... А теперь оно на них дело шьет!!!!
Ограничивает свободу слова!!!