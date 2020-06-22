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Новини
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Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко

Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році буде розпочато розмову про медіаграмотність, що дозволить на рівні споживача почати мислити критично.

"Мене насторожують багато речей, які пов'язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких засобів масової інформації: зловживання, перекручування фактів, фейки, маніпулятивні речі. Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність", - сказав Ткаченко в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що це дуже важлива історія, яка дозволить хоча б на рівні споживача починати відрізняти фейки від фактів, і почати мислити критично.

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Автор: 

Ткаченко Олександр (509) медіа (232) фейк (744) медіагігієна (13)


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Топ коментарі
+52
министр фейков на 1+ 1 будет нас учить как бороться с фейками. ужас.
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22.06.2020 23:34
+29
Будешь ,чмо,пересказывать ,как тупой фейк с братом Пороха придумал?
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22.06.2020 23:39
+26
Ага, самый большой звездобол телевиденья будет "учить" говорить правду- ну курам просто на смех! Прокремлевская крыса, которая секунду не может прожить без лютой брехни и защиты корыстных интересов бабломойского и зеленожопой Ко. Намажь свою брехню на хлеб мудрому нариду вместе с мусарчучкой, хай жрут
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22.06.2020 23:49
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министр фейков на 1+ 1 будет нас учить как бороться с фейками. ужас.
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22.06.2020 23:34 Відповісти
Ага, самый большой звездобол телевиденья будет "учить" говорить правду- ну курам просто на смех! Прокремлевская крыса, которая секунду не может прожить без лютой брехни и защиты корыстных интересов бабломойского и зеленожопой Ко. Намажь свою брехню на хлеб мудрому нариду вместе с мусарчучкой, хай жрут
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22.06.2020 23:49 Відповісти
Ткаченко сказав, що він по пріколу вигадав новину про те, що Порох вбив брата. Новина про те, що Зеленський вбив батька Пороха - це не прикол. Це абсолютна правда!
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23.06.2020 00:02 Відповісти
"В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности, чтобы на уровне потребителя начать отличать фейки"

Це вже давно існує:
Як розпізнати фейк https://www.stopfake.org/uk/yak-rozpiznaty-fejk/
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23.06.2020 02:26 Відповісти
У цих, найвеличніших тільки так і працює. З феками боротися буде голововний фекометник, чи то фекалеметник, а з корупцією борються чесні корупціонери. Просто вони в цих речах найкраще розбираються - проХВесіонали
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23.06.2020 07:52 Відповісти
Споживач може тільки сам навчитися мислити,без змі.
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22.06.2020 23:35 Відповісти
Людина не може не споживати інформацію.
Але у багатьох відсутній фільтр, який зветься мозок.
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22.06.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/user/471956 Мозок є у всіх.Але більшість людей,можна направити в потрібне русло і навчити мислити,як комусь потрібно.
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23.06.2020 00:16 Відповісти
Вчись.
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23.06.2020 23:54 Відповісти
Ага, снимете очередной блохбастэр "Как снимали Голобородька"?
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22.06.2020 23:37 Відповісти
министр культуры...
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22.06.2020 23:37 Відповісти
Холоп мертвечука-каломойского с анусом вместо рта будет обучать медиаграмотности?
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22.06.2020 23:37 Відповісти
Какое же оно унылое чмо! Фу!
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22.06.2020 23:38 Відповісти
Будешь ,чмо,пересказывать ,как тупой фейк с братом Пороха придумал?
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22.06.2020 23:39 Відповісти
Поносник с плюсов убеждает в опасности поноса...
"Чудны дела твои, господи..."©
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22.06.2020 23:39 Відповісти
В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности, чтобы на уровне потребителя начать отличать фейки, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6344
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22.06.2020 23:40 Відповісти
Іншими словами, Одеська кіностудія, вже, належить кацапам. 73%, ура, чи як?
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22.06.2020 23:51 Відповісти
Ну так почніть з себе.
До Вас два питання.
1. Порошенко вбив свого брата чи ні?
2. Що вкрав Порошенко?
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22.06.2020 23:41 Відповісти
)) отэ то он пуканул! цель Абсолютно Всех современных медиа, на основе тех же современных знаний психологии, лишить потребителей медиапойла именно критичности, сплотив их на основе коллективного безсознательного в толпу, чтобы потом умелые "дирижёры", по заказу своих хозяев, направляли её цели и деяния в их личных интересах ))
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22.06.2020 23:43 Відповісти
Це те ж саме, як би наперсточник почав показувати лоху, під якім наперстком кулька (яка вже у рукаві).
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22.06.2020 23:44 Відповісти
Колись був нормальним журналістом, а потім зкурвився.
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22.06.2020 23:50 Відповісти
Колись і 1+1 був нормальним каналом, де показували і док. фільми, і наукові передачі, і цікаві ток-шоу, і фестивальне артхаусне кіно. А потім прийшов Бєня і назначив цього Ткаченка директором 1+1...
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22.06.2020 23:59 Відповісти
Один фільм до вечірніх новин (19:30), а один після новин. Ось звідки ця назва каналу. Це було задовго до Бєні.
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23.06.2020 00:06 Відповісти
Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7384
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22.06.2020 23:54 Відповісти
Ткаченко нарешті прокоментував сюжет на 1+1 про "вбивство Порошенком свого брата". Скорочено це звучало приблизно:

- Прокоментуйте сюжет про вбивство Порошенком його брата
- А на каналах Порошенка теж фейки про Зеленського були
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23.06.2020 00:03 Відповісти
А ще Ткаченко заявив у Свободі слова, що збирається тепер фінансувати з держбюджету не лише авторське та патріотичне кіно, але й серіали (читайте - свати)...

От і все, що треба знати про цього міністра!
Моя думка: держава має спонсорувати ЛИШЕ високе мистецтво та патріотичне мистецтво. Шоу-біз і тупа попса мають дбати про себе самі!
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23.06.2020 00:05 Відповісти
Сьогодні на каналах московської гниди мертвечука, антиукраїнський шабаш У поті чола ,,трудиться,, на ,,ньюсвоні,, розжирівша потвора піхвошек.А на112 перевершило себе смердюче,пархате ЯКАЛО геша червоненко,заявивши, що ,,западенці,, та ,,галичани,, завжди були зрадниками і багатотисячними зграями бігли вступати до дивізіїїСС,,Галичина,,Цікаво,що про це думає нацрада з питань ТБ та РМ.Слава Україні! Слава ОУН-УПА! Слава 14-й гренадерській дивізії,,Галичина,,!
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23.06.2020 00:07 Відповісти
Зеленський в інтерв'ю канадському виданню сказв, що Порошенко заради піару видає себе за жертву перед місцевими виборами. Треба розуміти, що Порошенко сам завів на себе більше 20 справ і примусив венедіктову оголосити самому собі підозру? Ця заява є фейком, ткаченко? Почніть з неї боротьбу з фейками.
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23.06.2020 00:19 Відповісти
Ради всього святого, дайте спокій цьому нещасному народу зі своїм Порошенком. Хіба, що ви хочете остаточно цей народ пошити в дурні і знищити. На цьому діячеві клейма нема де ставити, а ви йому ореол страждальця за долю народу прилаштовуєте над головою.
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23.06.2020 00:32 Відповісти
"Нещасний народ" отримає спокій з Зеленським
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23.06.2020 00:49 Відповісти
Ради всього святого, дайте спокій цьому нещасному народу зі своїм Зєлєй.
Навіщо ви повісили цього нелоха на шию Україні?

Воно здає Україну у турборежимі
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23.06.2020 01:36 Відповісти
І дайте спокій Порошенку.Чого Зюзя прилип до нього як банний лист.
Це вже якась манія. Коли воно працювати почне? Пу вже таке верзе, що вже будь-який през, а тим паче Порошенко,уже звернувся б до всього світу.
А це нещастя мовчить і ховається. Горе Україні...
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23.06.2020 01:41 Відповісти
"Ореол страждальця" створив в своїй уяві сам Зеленський, а не "нещасний" народ, який, схоже, сам вже страждає від торішнього вибору.
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23.06.2020 06:01 Відповісти
Зепил, не скиглы
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23.06.2020 03:50 Відповісти
Онлайн обучение на постоянной основе как раз " поможет" целому поколению " отличать" дерьмо от повидла. Вы, твари лишаете людей даже способности мыслить, тем самым превращая их в скот. Но сделать скот из наших детей вам никто не позволит. Может этот пост не очень в тему статье, но косвенная связь есть.
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23.06.2020 00:34 Відповісти
С фейками бороться легко. Нужно закрыть российские фейк-тв в Украине: ньюс ван, 112, зик, наш, интер и прочее медиаболото рузького мира.
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23.06.2020 00:49 Відповісти
"...щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки"
Дядя хоче сказати, що він є "міністром правди", який вчитиме що правда - то є брехня, а брехня - то є правда, та Зєлупа - то не "зіц-голова", а справжній президент.
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23.06.2020 01:03 Відповісти
учитель. отец наріда
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23.06.2020 01:25 Відповісти
слышали, потребители
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23.06.2020 01:37 Відповісти
Ця наша гнида страшніша ніж московська воша.
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23.06.2020 01:54 Відповісти
Хорошее дело. Начать надо с кАНАЛА Г+Г.Причем с возбуждения реальных уголовных дел. И с посадки за фейки,ложь перекручивание даже не фактов,а откровенной брехни Алаксандра.
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23.06.2020 02:05 Відповісти
"Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно!"
(с) Миллер. 12 мгновений весны.
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23.06.2020 02:15 Відповісти
Чел, который на Г+Г промышлял производством фейков заговорил про выявление фейков...

Ну не парадокс? Это почти, как кацапы, борющиеся с фашистами за мир.
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23.06.2020 03:13 Відповісти
Угу,стецьки втирали-теперь ткачи будут втирать.
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23.06.2020 03:27 Відповісти
Невже знову "трускавецькі курси"?
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23.06.2020 06:03 Відповісти
И верно, давно пора.
в качестве хрестоматийного примера покажите ролик с Голобородькой из "Слуги народа", когда он на х*р МВФ посылает, и поясните, что вот он, фейк голимый, потому как в жизни реальной, Президент Зеленский, чтобы получить транш от МВФ, не только гопакa им спляшет (по примеру Маньки Захаровой с ее танцем "Калинкой") , но и на пузе перед МВФ распластается.
Весь сериал "Слуга народа" - один фейк, как и "бубочка" - президент.
На этих примерах и поднимайте грамотность населения.
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23.06.2020 06:18 Відповісти
Скажу тільки одне : чергову говорящу ж..у поставили міністром , щоб морально знущатися з Українців , а вона пер..ть і пер..ть .
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23.06.2020 06:49 Відповісти
Ткаченко, твій канал 1+1 це один суцільний фейк!
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23.06.2020 06:52 Відповісти
Промоскальський гебельс і "культура обоссаньіх треніков"...
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23.06.2020 06:53 Відповісти
Дуже дивно це чути віл москльської ляльки
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23.06.2020 07:04 Відповісти
плануєте обнули рейтинг зеленського ?
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23.06.2020 07:16 Відповісти
То, что разговор будет, это факт. Только вот речь пройдет не про фейки, а про фейсы. Зеленые, которые станут синими.
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23.06.2020 07:27 Відповісти
Не пошёл бы министр Ткаченко на χερ.
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23.06.2020 07:44 Відповісти
 
 