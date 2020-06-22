Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році буде розпочато розмову про медіаграмотність, що дозволить на рівні споживача почати мислити критично.

"Мене насторожують багато речей, які пов'язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких засобів масової інформації: зловживання, перекручування фактів, фейки, маніпулятивні речі. Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність", - сказав Ткаченко в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що це дуже важлива історія, яка дозволить хоча б на рівні споживача починати відрізняти фейки від фактів, і почати мислити критично.

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