Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році буде розпочато розмову про медіаграмотність, що дозволить на рівні споживача почати мислити критично.
"Мене насторожують багато речей, які пов'язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких засобів масової інформації: зловживання, перекручування фактів, фейки, маніпулятивні речі. Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність", - сказав Ткаченко в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр зазначив, що це дуже важлива історія, яка дозволить хоча б на рівні споживача починати відрізняти фейки від фактів, і почати мислити критично.
Топ коментарі
+52 dima damage
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+29 Валерия Ларченко #413106
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+26 volley
показати весь коментар22.06.2020 23:49
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Це вже давно існує:
Як розпізнати фейк https://www.stopfake.org/uk/yak-rozpiznaty-fejk/
Але у багатьох відсутній фільтр, який зветься мозок.
"Чудны дела твои, господи..."©
До Вас два питання.
1. Порошенко вбив свого брата чи ні?
2. Що вкрав Порошенко?
- Прокоментуйте сюжет про вбивство Порошенком його брата
- А на каналах Порошенка теж фейки про Зеленського були
От і все, що треба знати про цього міністра!
Моя думка: держава має спонсорувати ЛИШЕ високе мистецтво та патріотичне мистецтво. Шоу-біз і тупа попса мають дбати про себе самі!
Навіщо ви повісили цього нелоха на шию Україні?
Воно здає Україну у турборежимі
Це вже якась манія. Коли воно працювати почне? Пу вже таке верзе, що вже будь-який през, а тим паче Порошенко,уже звернувся б до всього світу.
А це нещастя мовчить і ховається. Горе Україні...
Дядя хоче сказати, що він є "міністром правди", який вчитиме що правда - то є брехня, а брехня - то є правда, та Зєлупа - то не "зіц-голова", а справжній президент.
(с) Миллер. 12 мгновений весны.
Ну не парадокс? Это почти, как кацапы, борющиеся с фашистами за мир.
в качестве хрестоматийного примера покажите ролик с Голобородькой из "Слуги народа", когда он на х*р МВФ посылает, и поясните, что вот он, фейк голимый, потому как в жизни реальной, Президент Зеленский, чтобы получить транш от МВФ, не только гопакa им спляшет (по примеру Маньки Захаровой с ее танцем "Калинкой") , но и на пузе перед МВФ распластается.
Весь сериал "Слуга народа" - один фейк, как и "бубочка" - президент.
На этих примерах и поднимайте грамотность населения.