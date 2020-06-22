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Новини
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Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик

Для продовження реформ

Наглядова рада і правління АТ "Укрзалізниця" обговорили з главою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі питання перетворення УЗ на конкурентоспроможну, ринкову компанію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ, зустріч відбулася 22 червня.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, товариством розроблена та впроваджується стратегія, яка відповідає міжнародним угодам та урядовим завданням.

Зараз перед підприємством стоїть завдання стабілізувати фінансовий стан, на який негативно вплинула пандемія коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Укрзалізниці" неефективно бореться з корупцією, - СБУ

Компанія вже впровадила низку заходів, що дозволило заощадити 6,5 млрд грн. Але для продовження реформ необхідна підтримка держави, зазначив Юрик.

"Велику надію ми покладаємо на державу та її підтримку, яка, за нашими підрахунками, необхідна в обсязі до 50 млрд грн щорічно, адже державне фінансування залізниць є загальносвітовою практикою і збільшується в умовах кризи", - констатував він.

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі підтримав необхідність вирішення ключових проблем, що стоять перед УЗ: оптимізація неефективних активів і залучення інвестицій у розвиток, у тому числі із залученням державного бюджету та інших видів державної підтримки.

Він також запропонував спільними зусиллями розробити пропозиції щодо цільової моделі "Укрзалізниці" і залізничної галузі в цілому, яка дозволить не тільки забезпечити розвиток суспільства і реалізувати його цілі, а й активізувати промисловий потенціал України.

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Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Укрзалізниця (6847) підтримка (603) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+11
"Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - и добавить правда забыли сцуки - что это нужно не для реформ а для полного счастья его руководства ..
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22.06.2020 23:51
+9
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик - Цензор.НЕТ 128
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22.06.2020 23:37
+8
А вот откуда ноги растут - Сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав Укрзализныцю наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги !!!! пздцблдь
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23.06.2020 00:12
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Проще каждому по машине купить..
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22.06.2020 23:36 Відповісти
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик - Цензор.НЕТ 128
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22.06.2020 23:37 Відповісти
Он точно на 17?
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22.06.2020 23:52 Відповісти
Пилим пилим -пилим пилим ну блин а лехусы и мэры все новые выходят ! да шоу такое
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22.06.2020 23:38 Відповісти
А Полюбиться вам не завернуть, ворюги?
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22.06.2020 23:44 Відповісти
"Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - и добавить правда забыли сцуки - что это нужно не для реформ а для полного счастья его руководства ..
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22.06.2020 23:51 Відповісти
За хищение в особо крупных надо пристрелить предыдущие руководства и два текущих и сразу станут прибыльными
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23.06.2020 09:48 Відповісти
А сколько уже умяли, пусть доложат для начала. За такие деньги в переплав всю дорогу сдать и автобаны построить в четыре полосы движения в одну сторону.
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22.06.2020 23:51 Відповісти
А Кравцова не хотите тряхнуть? Из него столько долларов на развитие посыпется. Те, которые наворовал.
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22.06.2020 23:53 Відповісти
Накуй вы нужны стране, если вам еще баблом нужно скидываться?!!
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22.06.2020 23:55 Відповісти
Отдать охметову как энергетику, будет из дураков последние соки выжимать.
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23.06.2020 00:16 Відповісти
Вы,суки, зарабатывайте, а не разворовуйте!Хапуги хреновы!
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23.06.2020 09:23 Відповісти
І зарплату начальствующєму составу, мінімум, по 10 мільйонів гриваків.
Інакше нічого не вийде.
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23.06.2020 00:05 Відповісти
а вы уху ели???
50млр дотаций в год? а когда прибыль будет уже?
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23.06.2020 00:06 Відповісти
За такие "реформы" нужно просто бить в бубен!
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23.06.2020 00:09 Відповісти
А вот откуда ноги растут - Сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав Укрзализныцю наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги !!!! пздцблдь
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23.06.2020 00:12 Відповісти
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23.06.2020 00:17 Відповісти
я тоже буду делать реформы с такой поддержкой.
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23.06.2020 00:16 Відповісти
Виявляється, "Укрзалізниця" може на самих реформах непогано заробляти!

Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 6840
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23.06.2020 00:17 Відповісти
Повесьте наблюдательных советчиков , тогда хватит на всё и ещё останется .
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23.06.2020 00:18 Відповісти
так вот зачем карлсон приперся, к 50 лярдам в год присосаться
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23.06.2020 00:19 Відповісти
вот это реформа, пилить 50 лярдов в год. реформы нужны чтобы деньги появлялись, а не исчезали...
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23.06.2020 00:25 Відповісти
за толику малую карлсон будет втирать как реформы идут стремительным домкратом, лещ делать ремонт, а основная часть денег раствориться...
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23.06.2020 00:26 Відповісти
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно

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Если бы в "Укрзализници" не воровали на всем, то тогда 50 млрд. им оставалось бы для развития и 100 млрд. отдавали бы в бюджет государству. Что мешает посадить с полной конфискацией хотя бы пару человек из высшего руководства Зализници?
Но наверное это кому-то выгодно, хотя бы как на таможне, и в налоговой.
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23.06.2020 00:35 Відповісти
Ну да, Сирожу альфонса содержать шлюхи отказались, а привык жить весело. А сколько там пригрелось Сирож ХЗ.
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23.06.2020 00:40 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Саакашвили ворвался в Укрзалізницю.. На нее сверху Верховный суд повесил долги по ОРДЛО, и она без 5 минут банкрот, как и наши атомные станции.. Вы тоже это чувствуете? Как нас засасывает огромная черная дыра сруЦкого мира, а вместо защитника - обоссанный клоун.
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23.06.2020 00:40 Відповісти
Блин достали
В Европе по жд ездят частные компании и всем есть место
В УКРАИНЕ ЖЕ ЦУКИ ДОЯТ БЮДЖЕТ
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23.06.2020 00:41 Відповісти
Чешский частный оператор
Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 7704
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23.06.2020 00:43 Відповісти
Чешский частный железнодорожный перевозчик «RegioJet» купил у немецкой «Deutsche Bahn» купейные вагоны
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23.06.2020 00:45 Відповісти
https://traffic.od.ua/news/worldtrans/1217576
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23.06.2020 00:45 Відповісти
Чешская железнодорожная компания «Leo Express» получила первый современный электропоезд производства «CRRC»

Частный чешский железнодорожный оператор показал первый китайский электропоезд, который получил название «Sirius». Возможно он будет курсировать из Праги в УкраинуДля продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 9697
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23.06.2020 00:51 Відповісти
Немного о поездах в Словакии
http://blog.trufanov.com/2012/08/19/nemnogo-o-poezdax-v-slovakii/
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23.06.2020 00:47 Відповісти
Стратегия RegioJet: как частный оператор теснит государственного на железных дорогах Словакии

https://cfts.org.ua/articles/strategiya_regiojet_kak_chastnyy_operator_tesnit_gosudarstvennogo_na_zheleznykh_dorogakh_slovakii_992
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23.06.2020 00:56 Відповісти
Для продолжения реформ на "Укрзализныце" необходима господдержка по 50 млн.гр. каждому чиновнику "Укрзализныци" на рыло ежемесячно.
Я всьо сказал а вы услышали.
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23.06.2020 01:10 Відповісти
Напечатать денег.

В общем, страна Украина ведет себя не как страна, а как её олигархи. Заработок не на производстве чего-то, каких то товаров или услуг, а за счет кредитов, и как бы украсть побольше. Это в том же плане - есть деньги - тогда и бизнесс просто вести, а нет денег - олигарх экономит на дедушках-бабушках, деток обокрасть - самое любимое дело. Этот же мынистр финансов говорит - надо свести бюджет к концу года. Как его свести, если украсть негде, а кредит не дают? Строить не умеет, создавать не умеет. Значит - чтобы свести бюджет - он урежет выплаты. Уменьшит выплаты - уменьшит покупательную способность. Маленькая покупательная способность уменьшит потребление. Производство упадет, и без того упадочная экономика упадет ещё больше. И так по кругу бесконечно, потому что процесс падения бесконечен. И тут ещё и безыдейный Вовка с какой то компаннией дуралеев-нудистов во главе с "экономистом" Коломойским. Может пора уже честно в отставку подать, а не загорать на нудистских пляжах?
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23.06.2020 02:01 Відповісти
УкрЗализниця:
"Дайте нам 50 миллиардов, что бы мы прекратили на коррупционных схемах воровать 25 миллиардов."
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23.06.2020 02:08 Відповісти
Чем больше денег вкладывают,тем убыточней. Хлебало не треснет?
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23.06.2020 02:10 Відповісти
О! И мне для продолжения реформ нужно 50 ярдов ежегодно!
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23.06.2020 02:17 Відповісти
А почему не ежедневно?
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23.06.2020 02:50 Відповісти
Для ежедневно печатный станок не будет успевать.
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23.06.2020 05:52 Відповісти
Какие же чмошники эти ******** реформированые ВС-железку под нож,обьявив наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях.И это при том,что железка уплатила в государственный бюджет и бюджеты других уровней более 68 млрд грн.?Да кто вам даст,ублюдки-Михо костьми ляжет-инвестиции найдёт и даже тех,кто наведёт там порядок.
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23.06.2020 03:08 Відповісти
Харэ бухать, иди спать
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23.06.2020 05:55 Відповісти
Мені ще рано 9.14 вечора.А ти прийми персонально те,що 2-і години тому лайкнув us Den Tag 23.06.2020 01:00
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23.06.2020 06:15 Відповісти
При Януковиче дотации в угольную промышленность составляли 11 миллиардов.
Вот теперь улучшения на лицо, 50 лярдов в УЗ.
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23.06.2020 05:58 Відповісти
Покійний Кирпа в домовині перевертається,хіба так можна було при ньому?.
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23.06.2020 06:10 Відповісти
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - А МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ЛУЧШЕ ВОРОВАТЬ ПРЕКРАТИТЕ?
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23.06.2020 06:46 Відповісти
А можно БЕЗ РЕФОРМ,что бы Укрзализныцю ПРОСТО выполняла свои функции и ЗАРАБАТЫВАЛА прибыль( как ВСЕ эффективно управляемые бизнесы?). Или это невозможно?( С такими УРОДАМИ как все эти "управляющие") Только ОДНА электрификация( КОПЕЕЧНАЯ в масштабах закупки тепловозов и дизтоплива) минимум В ТРИ раза снизит себестоимость перевозок. Может займитесь? Или все же тендеры.....э...э ...НИЗЗЯ( ну самое дорогое дизтоплива,масла,повышенные расходные нормы( воровство) ,обусловленные 90% износа "паровозов"( представляете это ПИШУТ,а как же ВЫ СУКИ допускаете по технике безопасности МАССОВУЮ перевозку ЛЮДЕЙ? Вы же преступники и сами это подтверждаете!),стрелочные переводы на десять лет вперёд и ОТСУТСТВИЕ подвижного состава на котором деньги зарабатывают( кто принимал решение о "таких" закупках),зачем фирмы "подрядчики",которые за десятки миллионов делают ТУ ЖЕ работу,которые делали ТЕ ЖЕ сотрудники за сотни тысяч? Может этим займетесь? Или э...э "то не тее",к делу не относится. Один гиперлупил,другой "опять реформирует" Вы порядок наведите. Хватит КРАСТЬ.
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23.06.2020 07:25 Відповісти
Ну и аппетиты у железнодорожников, ну и жрут же они. Можно подумать что они бесплатно всех и всё возят. Какие нафик "реформы"???? Распилить, продать, сократить, поднять тарифы????? Может для экономии начнут со своих зарплат? Не могут работать- накуй с пляжа! С миллиардами любой даун справится. Воровать и жрать меньше надо!
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23.06.2020 08:18 Відповісти
Може хтось пояснить цьому і.о. шо на залізниці просто треба перестати *******-і гроші зразу з*являться!
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23.06.2020 08:20 Відповісти
С точки зрения пассажира, никаких улучшений в сервисе, доступности поездок, удобства, не наблюдается. Единственное, покупка билетов онлайн, и то с частыми глюками серверов.
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23.06.2020 08:26 Відповісти
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходимо господдержка до 50 млрд грн ежегодно, оторвать яйца и.о. главы правления Юрику.
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23.06.2020 08:39 Відповісти
А пуп у вас не розвяжется от таких огромных денег!!?? возите людей в скотских условиях! зарплаты заоблачные, а деньги на реформы из бюджета!! А сами заработать не пробовали ?? И меньше надо красть!!!
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23.06.2020 13:19 Відповісти
А пуп у вас не розвяжется от таких огромных денег!!?? возите людей в скотских условиях! зарплаты заоблачные, а деньги на реформы из бюджета!! А сами заработать не пробовали ?? И меньше надо красть!!!
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23.06.2020 13:22 Відповісти
 
 