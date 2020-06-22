Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик
Наглядова рада і правління АТ "Укрзалізниця" обговорили з главою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі питання перетворення УЗ на конкурентоспроможну, ринкову компанію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ, зустріч відбулася 22 червня.
За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, товариством розроблена та впроваджується стратегія, яка відповідає міжнародним угодам та урядовим завданням.
Зараз перед підприємством стоїть завдання стабілізувати фінансовий стан, на який негативно вплинула пандемія коронавірусу.
Компанія вже впровадила низку заходів, що дозволило заощадити 6,5 млрд грн. Але для продовження реформ необхідна підтримка держави, зазначив Юрик.
"Велику надію ми покладаємо на державу та її підтримку, яка, за нашими підрахунками, необхідна в обсязі до 50 млрд грн щорічно, адже державне фінансування залізниць є загальносвітовою практикою і збільшується в умовах кризи", - констатував він.
Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі підтримав необхідність вирішення ключових проблем, що стоять перед УЗ: оптимізація неефективних активів і залучення інвестицій у розвиток, у тому числі із залученням державного бюджету та інших видів державної підтримки.
Він також запропонував спільними зусиллями розробити пропозиції щодо цільової моделі "Укрзалізниці" і залізничної галузі в цілому, яка дозволить не тільки забезпечити розвиток суспільства і реалізувати його цілі, а й активізувати промисловий потенціал України.
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50млр дотаций в год? а когда прибыль будет уже?
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Если бы в "Укрзализници" не воровали на всем, то тогда 50 млрд. им оставалось бы для развития и 100 млрд. отдавали бы в бюджет государству. Что мешает посадить с полной конфискацией хотя бы пару человек из высшего руководства Зализници?
Но наверное это кому-то выгодно, хотя бы как на таможне, и в налоговой.
https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR
@Rage4oK
Саакашвили ворвался в Укрзалізницю.. На нее сверху Верховный суд повесил долги по ОРДЛО, и она без 5 минут банкрот, как и наши атомные станции.. Вы тоже это чувствуете? Как нас засасывает огромная черная дыра сруЦкого мира, а вместо защитника - обоссанный клоун.
В Европе по жд ездят частные компании и всем есть место
В УКРАИНЕ ЖЕ ЦУКИ ДОЯТ БЮДЖЕТ
Частный чешский железнодорожный оператор показал первый китайский электропоезд, который получил название «Sirius». Возможно он будет курсировать из Праги в Украину
http://blog.trufanov.com/2012/08/19/nemnogo-o-poezdax-v-slovakii/
https://cfts.org.ua/articles/strategiya_regiojet_kak_chastnyy_operator_tesnit_gosudarstvennogo_na_zheleznykh_dorogakh_slovakii_992
Я всьо сказал а вы услышали.
В общем, страна Украина ведет себя не как страна, а как её олигархи. Заработок не на производстве чего-то, каких то товаров или услуг, а за счет кредитов, и как бы украсть побольше. Это в том же плане - есть деньги - тогда и бизнесс просто вести, а нет денег - олигарх экономит на дедушках-бабушках, деток обокрасть - самое любимое дело. Этот же мынистр финансов говорит - надо свести бюджет к концу года. Как его свести, если украсть негде, а кредит не дают? Строить не умеет, создавать не умеет. Значит - чтобы свести бюджет - он урежет выплаты. Уменьшит выплаты - уменьшит покупательную способность. Маленькая покупательная способность уменьшит потребление. Производство упадет, и без того упадочная экономика упадет ещё больше. И так по кругу бесконечно, потому что процесс падения бесконечен. И тут ещё и безыдейный Вовка с какой то компаннией дуралеев-нудистов во главе с "экономистом" Коломойским. Может пора уже честно в отставку подать, а не загорать на нудистских пляжах?
"Дайте нам 50 миллиардов, что бы мы прекратили на коррупционных схемах воровать 25 миллиардов."
Вот теперь улучшения на лицо, 50 лярдов в УЗ.
господдержка до 50 млрд грн ежегодно, оторвать яйца и.о. главы правления Юрику.