Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик

Наглядова рада і правління АТ "Укрзалізниця" обговорили з главою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі питання перетворення УЗ на конкурентоспроможну, ринкову компанію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ, зустріч відбулася 22 червня.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, товариством розроблена та впроваджується стратегія, яка відповідає міжнародним угодам та урядовим завданням.

Зараз перед підприємством стоїть завдання стабілізувати фінансовий стан, на який негативно вплинула пандемія коронавірусу.

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Компанія вже впровадила низку заходів, що дозволило заощадити 6,5 млрд грн. Але для продовження реформ необхідна підтримка держави, зазначив Юрик.

"Велику надію ми покладаємо на державу та її підтримку, яка, за нашими підрахунками, необхідна в обсязі до 50 млрд грн щорічно, адже державне фінансування залізниць є загальносвітовою практикою і збільшується в умовах кризи", - констатував він.

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі підтримав необхідність вирішення ключових проблем, що стоять перед УЗ: оптимізація неефективних активів і залучення інвестицій у розвиток, у тому числі із залученням державного бюджету та інших видів державної підтримки.

Він також запропонував спільними зусиллями розробити пропозиції щодо цільової моделі "Укрзалізниці" і залізничної галузі в цілому, яка дозволить не тільки забезпечити розвиток суспільства і реалізувати його цілі, а й активізувати промисловий потенціал України.

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