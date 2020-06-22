ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку
Компанія ДТЕК заперечує звинувачення з боку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в нібито спробах компанії одноосібно змінити правила гри на ринку електроенергії України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві компанії у відповідь на публікацію С. Лещенком фотокопій текстів, приписуваних авторству ДТЕК.
"Фейкова інформація та опубліковані фотокопії текстів, а також безпідставні звинувачення на адресу ДТЕК – це частина розгорнутої інформаційної кампанії проти ДТЕК на замовлення прихильників адміністративного втручання в роботу ринку, яке почалося у вересні 2019 року і негативно вплинуло на всю енергетичну галузь України", - заявляє компанія.
ДТЕК зазначає, що низка штучних обмежень та адміністративних втручань у роботу енергоринку призвели до спотворення ринкової конкуренції і як наслідок - наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України. При цьому компанія виступила ініціатором відкритого діалогу між усіма учасниками ринку.
"ДТЕК виступає за відкритий публічний діалог всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі. Усі звинувачення на адресу ДТЕК безпідставні й ініційовані противниками європейського курсу України, противниками вільного конкурентного ринку", - підкреслює компанія.
Також повідомляється, що ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх.
"ДТЕК вимагає вибачень і залишає за собою право звернутися до суду для захисту репутації, честі та гідності компанії", - резюмували в компанії.
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Останавливать атомные - это без вариантов. Это чисто технический, а не идеологический или коррупционный вопрос. Маневренную тепловую просто невозможно вывести.
А за долги в энергетике тоже спросите с Порошенко/Гройсмана Их модель энергорынка их создала. Модель Тимошенко работала годами, когда самой Тимошенко на должности уже давно небыло, и работала как часы Если у самих руки из жопы и нужно было внести изменения, то надо было позвать бабу Юлю, она бы подсказала что делать
А Ахметке на рейтинги пох!
Он будет "жрать в три горла" до последнего.
Депутатов же перекупить можно не смотря на партийную принадлежность:
Сегодня это "Слуги", а завтра будет кто-то другой...
Да и дешёвых мажоритарщиков всегда хватает " 30 серебрянников - пучок".
Когда пришли слуги, они хотели отсрочить введение энергорынка, потом дыра в бюджете, потом импорт энергии из раши, потом дтек объявил тех дефолт, потом кризис энергорынка.
Причина очевидна, Ахметов не причем, зачем ему эти мутки? У него даже футболисты платят официально налоги со своих больших зарплат, в отличии от футболистов Динамо, которых содержат беня, суркисы и прочий деструктивный элемент.
Беня дорвался до энергорынка и доит лохов, которые 6олосовали за клоуна.