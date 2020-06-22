ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку

Компанія ДТЕК заперечує звинувачення з боку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в нібито спробах компанії одноосібно змінити правила гри на ринку електроенергії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві компанії у відповідь на публікацію С. Лещенком фотокопій текстів, приписуваних авторству ДТЕК.

"Фейкова інформація та опубліковані фотокопії текстів, а також безпідставні звинувачення на адресу ДТЕК – це частина розгорнутої інформаційної кампанії проти ДТЕК на замовлення прихильників адміністративного втручання в роботу ринку, яке почалося у вересні 2019 року і негативно вплинуло на всю енергетичну галузь України", - заявляє компанія.

ДТЕК зазначає, що низка штучних обмежень та адміністративних втручань у роботу енергоринку призвели до спотворення ринкової конкуренції і як наслідок - наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України. При цьому компанія виступила ініціатором відкритого діалогу між усіма учасниками ринку.

"ДТЕК виступає за відкритий публічний діалог всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі. Усі звинувачення на адресу ДТЕК безпідставні й ініційовані противниками європейського курсу України, противниками вільного конкурентного ринку", - підкреслює компанія.

Також повідомляється, що ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх.

"ДТЕК вимагає вибачень і залишає за собою право звернутися до суду для захисту репутації, честі та гідності компанії", - резюмували в компанії.