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ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку

ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку

Компанія ДТЕК заперечує звинувачення з боку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в нібито спробах компанії одноосібно змінити правила гри на ринку електроенергії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві компанії у відповідь на публікацію С. Лещенком фотокопій текстів, приписуваних авторству ДТЕК.

"Фейкова інформація та опубліковані фотокопії текстів, а також безпідставні звинувачення на адресу ДТЕК – це частина розгорнутої інформаційної кампанії проти ДТЕК на замовлення прихильників адміністративного втручання в роботу ринку, яке почалося у вересні 2019 року і негативно вплинуло на всю енергетичну галузь України", - заявляє компанія.

ДТЕК зазначає, що низка штучних обмежень та адміністративних втручань у роботу енергоринку призвели до спотворення ринкової конкуренції і як наслідок - наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України. При цьому компанія виступила ініціатором відкритого діалогу між усіма учасниками ринку.

"ДТЕК виступає за відкритий публічний діалог всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі. Усі звинувачення на адресу ДТЕК безпідставні й ініційовані противниками європейського курсу України, противниками вільного конкурентного ринку", - підкреслює компанія.

Також повідомляється, що ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх.

"ДТЕК вимагає вибачень і залишає за собою право звернутися до суду для захисту репутації, честі та гідності компанії", - резюмували в компанії.

Автор: 

Лещенко Сергій (505) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+16
Кароче, як прийшла зелень до керма, так і почалось.
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23.06.2020 00:12
+10
Олигархи - главный враг Украины в Украине.
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23.06.2020 00:27
+7
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 711
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23.06.2020 05:23
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Чем дальше и глубже в тему, тем очевидней становится - европейская=евгейская.. будь-то евгейская солидарность имени паРашенка, будь-тО гейроПейский союз, будь-то изГаиль играющий в чемпионате Европы... Зачем так глупо и тупо..
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23.06.2020 00:05 Відповісти
Кароче, як прийшла зелень до керма, так і почалось.
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23.06.2020 00:12 Відповісти
хто з них жаба, а хто гадюка?
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23.06.2020 00:17 Відповісти
Пан Лещенко і риба, і жаба, і гадюка і раком стане щоб мати корм при будь-якій владі, а про другого нічого не знаю.
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23.06.2020 01:46 Відповісти
Олигархи - главный враг Украины в Украине.
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23.06.2020 00:27 Відповісти
Время стирает грани, исторические события, тектонические сдвиги в земной коре меняются, только Лещенко и Наем вечны. Лещенко вообще 39 лет только...Я вижу новый закон природы в действии.
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23.06.2020 00:47 Відповісти
ДТЭК - зло. Но это беда не приходит одна. Ахметов теперь - лучший друг Зе-бабуина.
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23.06.2020 01:59 Відповісти
Чет я запутался. Лучший друг щимит Ахметова? А при враге Порохе у Ахметова все было норм... Я все правильно понял?
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23.06.2020 02:21 Відповісти
Распутайся. Тебя в глаза зеленой мочи налили? Премьер Шмыгаль - человек Ахметова. и.о. министра энергетика - человек Ахметова. Атомные электростанции остановили блоки, чтобы Ахметов мог вырабатывать э/э на сепарском угольке. Долги в энергетики - десятки миллиардов...
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23.06.2020 11:18 Відповісти
Вы слишком наивно смотрите на жизнь. За зеленую энергетику, которую с такой помпой открывал дядя Петя (при Порошенко зеленая энергетика Ахметова было хорошо? ), придется платить, тк прописано в законе. Не захотим платить добровольно, придется платить через суд.
Останавливать атомные - это без вариантов. Это чисто технический, а не идеологический или коррупционный вопрос. Маневренную тепловую просто невозможно вывести.
А за долги в энергетике тоже спросите с Порошенко/Гройсмана Их модель энергорынка их создала. Модель Тимошенко работала годами, когда самой Тимошенко на должности уже давно небыло, и работала как часы Если у самих руки из жопы и нужно было внести изменения, то надо было позвать бабу Юлю, она бы подсказала что делать
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23.06.2020 21:56 Відповісти
Зе-Слуги проснулись, поняли, что пилить бюджет безнаказанно для рейтинга не получается.
А Ахметке на рейтинги пох!
Он будет "жрать в три горла" до последнего.
Депутатов же перекупить можно не смотря на партийную принадлежность:
Сегодня это "Слуги", а завтра будет кто-то другой...
Да и дешёвых мажоритарщиков всегда хватает " 30 серебрянников - пучок".
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23.06.2020 02:44 Відповісти
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 711
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23.06.2020 05:23 Відповісти
Ну если гудок за рынок, то почему его не устраивает електроэнергия из Белоруси?
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23.06.2020 06:59 Відповісти
Основою ринкової економіки є адміністративний контроль, та втручання держав, та наддержавних органів. Антимонопольний комітет називається. В західній країні, де немає корупції, а держава виконує належні їй функції, ДТЕК існувати не може. І не могли утворитися олігархи, як у нас. Жоден з наших олігархів не міг піднятися в Англії, Німеччині, Китаї, США, Кореї. Ба, більше - вони б навіть не поставали гривневими міліардерами. Навіть міліонерами. Навіть заможними громадянами. За те, як вони "заробили" свої активи, в будь-якій країні Заходу, чи цивілізованої Азії, вони б засіли в тюрягу. Надовго. Дуже надовго. Вони були б звичайнісінькими зеками.
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23.06.2020 07:52 Відповісти
Та не, смотрите причинно следственные связи.
Когда пришли слуги, они хотели отсрочить введение энергорынка, потом дыра в бюджете, потом импорт энергии из раши, потом дтек объявил тех дефолт, потом кризис энергорынка.
Причина очевидна, Ахметов не причем, зачем ему эти мутки? У него даже футболисты платят официально налоги со своих больших зарплат, в отличии от футболистов Динамо, которых содержат беня, суркисы и прочий деструктивный элемент.
Беня дорвался до энергорынка и доит лохов, которые 6олосовали за клоуна.
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23.06.2020 08:05 Відповісти
Відмазка не канає , але спробу зараховано .
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23.06.2020 08:45 Відповісти
ДТЭК это бандитское гнездо,воры монополизировали отрасль и устроили вечнйю дойку с Украины,а наш президент похоже в одной связке с ними
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23.06.2020 09:14 Відповісти
Ну прям как в футболе,все против фк "Шахтер".Бедный,бедный Ахметов,так хочет,что бы его пожалели.Но...,не получается пока.Может по позже,потом,когда он сдохнет.
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23.06.2020 11:57 Відповісти
просто бородатой девочке сыроже нужно провести сеанс терапии
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 8292
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23.06.2020 14:31 Відповісти
 
 