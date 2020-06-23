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Новини Коронавірус і карантин
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Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС. ДОКУМЕНТ

Закарпатська обласна комісія ТЕБ та НС скасувала послаблення карантину: в області встановлять контрольно-пропускні пункти, лікарні припиняють приймати планових хворих, громадський транспорт не працюватиме у вихідні, роботодавцям рекомендовано переглянути графік роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатського обласного центру громадського здоров'я.

"Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА", - йдеться в повідомленні.

Так, з 25 червня 2020 року у всій області заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації в медзаклади.

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Також заборонили у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному напрямках.

Крім того, з опівночі 23 червня до поліпшення епідемічної ситуації та ухвалення окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках таких автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Місцевим органам виконавчої влади в разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб'єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (за потреби) зміни режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 або більш пізню годину.

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Фармацевтичним суб'єктам господарювання рекомендовано встановити з 11:00 до 13:00 години прийому літніх відвідувачів (споживачів), розмежувавши прийом з іншими відвідувачами, і не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).

Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС 01
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС 02
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС 03
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС 04
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС 05

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Нагадаємо, минулого тижня в Закарпатській області зафіксували різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди щодо захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалися 109 інфікованих осіб. Загалом у регіоні станом на 21 червня підтверджено 2188 випадків коронавірусу.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 червня ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+8
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.
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23.06.2020 00:49
+3
Не в Закарпатье, а на Закарпатье.
Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
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23.06.2020 00:21
+2
Закарпаття-Пудкарпатська Русь(до 1938 р.) як була,так і є. Кить свальба-гулявуть вшиткі-коли 100 ,коли 200-який газда. Коли похорон,поминки-так само. Хрестини, а кить кось-ся вернув з роботи з Мадярув,а вать Чехув дому-гостина ,вшитке село гоститься. Може кось пудведе це пуд Корону? Палинка сливова заб"є іі. Слухайте отого бовдура Степанова. Бог би його любив.
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23.06.2020 01:03
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З пакращенням.
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22.06.2020 23:58 Відповісти
Та понятно.. зеленских плодить начали..
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23.06.2020 00:10 Відповісти
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС - Цензор.НЕТ 8866
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23.06.2020 00:13 Відповісти
Не в Закарпатье, а на Закарпатье.
Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
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23.06.2020 00:21 Відповісти
саме так.
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23.06.2020 09:43 Відповісти
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.
показати весь коментар
23.06.2020 00:49 Відповісти
Закарпаття-Пудкарпатська Русь(до 1938 р.) як була,так і є. Кить свальба-гулявуть вшиткі-коли 100 ,коли 200-який газда. Коли похорон,поминки-так само. Хрестини, а кить кось-ся вернув з роботи з Мадярув,а вать Чехув дому-гостина ,вшитке село гоститься. Може кось пудведе це пуд Корону? Палинка сливова заб"є іі. Слухайте отого бовдура Степанова. Бог би його любив.
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23.06.2020 01:03 Відповісти
И за это ответите подписались ждите исков,власть поменяется.
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23.06.2020 06:06 Відповісти
мне одному кажется странным что менее густонаселенный запад страдает от карантина меньше чем застроенный восток? или ********** решил устроить там бизнемомор?
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23.06.2020 07:11 Відповісти
Захід більш мобільний, тут у десять разів більше людей, що виїжджає до країн ЄС. До того ж, масові заходи відмінені, а служби у церквах - ні. Ось вам і наслідки.
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23.06.2020 09:44 Відповісти
може й так
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23.06.2020 09:50 Відповісти
Бажано щоб встановили такий самий жорсткий контроль за вирубкою лісу, та контробандою. Чи до цього руки не доходять?
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23.06.2020 09:29 Відповісти
Внедрение ковида напоминает внедрение сухого закона при Гарбачеве.Собака лает а караван идет.
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23.06.2020 10:50 Відповісти
 
 