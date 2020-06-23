Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС. ДОКУМЕНТ

Закарпатська обласна комісія ТЕБ та НС скасувала послаблення карантину: в області встановлять контрольно-пропускні пункти, лікарні припиняють приймати планових хворих, громадський транспорт не працюватиме у вихідні, роботодавцям рекомендовано переглянути графік роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатського обласного центру громадського здоров'я.

"Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА", - йдеться в повідомленні.

Так, з 25 червня 2020 року у всій області заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації в медзаклади.

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Також заборонили у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному напрямках.

Крім того, з опівночі 23 червня до поліпшення епідемічної ситуації та ухвалення окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках таких автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Місцевим органам виконавчої влади в разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб'єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (за потреби) зміни режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 або більш пізню годину.

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Фармацевтичним суб'єктам господарювання рекомендовано встановити з 11:00 до 13:00 години прийому літніх відвідувачів (споживачів), розмежувавши прийом з іншими відвідувачами, і не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).











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Нагадаємо, минулого тижня в Закарпатській області зафіксували різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди щодо захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалися 109 інфікованих осіб. Загалом у регіоні станом на 21 червня підтверджено 2188 випадків коронавірусу.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 червня ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.