Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС. ДОКУМЕНТ
Закарпатська обласна комісія ТЕБ та НС скасувала послаблення карантину: в області встановлять контрольно-пропускні пункти, лікарні припиняють приймати планових хворих, громадський транспорт не працюватиме у вихідні, роботодавцям рекомендовано переглянути графік роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатського обласного центру громадського здоров'я.
"Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА", - йдеться в повідомленні.
Так, з 25 червня 2020 року у всій області заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації в медзаклади.
Також заборонили у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному напрямках.
Крім того, з опівночі 23 червня до поліпшення епідемічної ситуації та ухвалення окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках таких автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).
Місцевим органам виконавчої влади в разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.
Суб'єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (за потреби) зміни режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 або більш пізню годину.
Фармацевтичним суб'єктам господарювання рекомендовано встановити з 11:00 до 13:00 години прийому літніх відвідувачів (споживачів), розмежувавши прийом з іншими відвідувачами, і не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).
Нагадаємо, минулого тижня в Закарпатській області зафіксували різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди щодо захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалися 109 інфікованих осіб. Загалом у регіоні станом на 21 червня підтверджено 2188 випадків коронавірусу.
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 червня ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області.
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Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.