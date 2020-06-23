Адвокати російських терористів у справі катастрофи МН17 поставили під сумнів весь процес через відсторонення українського прокурора Пересади, - Сарган

Експрессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган оприлюднила інформацію про те, що через кадрові перестановки в Генеральній прокуратурі України адвокати терористів хочуть поставити під сумнів весь судовий процес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Сарган зазначила: "Сьогодні у Нідерландах захист підозрюваного у справі про катастрофу пасажирського рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році Олега Пулатова поставив під сумнів увесь процес через відсторонення від справи українського прокурора, раніше керівника групи прокурорів від ГПУ Олега Пересади.



Прокуратура Нідерландів заступилася за українського прокурора. "Звинувачення хотіло б зробити один коментар. Сьогодні вранці захист висунув обвинувачення проти учасника розслідування JIT, пана Пересади. Він сам не може прокоментувати звинувачення у суді. Тому ми вважаємо, що я маю це зробити. Захист стверджує, що він був звільнений за підозрою у корупції та інших речах. І це неправильно", - заявив нідерландський прокурор Тейс Бергер".

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Як зазначає Сарган "після статті нідерландської газети (на неї посилалася сторона захисту росіянина, і явно ж вона не просто так з’явилася у ході судового процесу, знаємо ціну таким статтям, - підкреслила Сарган) говориться, що в рамках боротьби з корупцією була проведена велика реформа української прокуратури, і більше половини прокурорів звільнилися з роботи в рамках цієї реформи.

"І в рамках цієї реформи всі прокурори мали пройти певну атестацію. І пан Пересада вирішив не проходити її, як і багато інших українських прокурорів. Він більше не прокурор, і це його вибір, але він все ще працює в українській прокуратурі, пов'язаний з JIT... Немає жодних підозр стосовно нього у корупції", - додав прокурор".

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Сарган продовжила: "І тут полум’яний привіт летить вже колишнім реформаторам-чистильщикам на чолі із Рябошапкою.



Олег Пересада прийняв принципове рішення не проходити принизливу процедуру "переатестації", більше схожу на вичищення лав прокуратури від неугодних. Він відсторонений від прямої участі в судовому процесі як прокурор, віддавши цій справі 5 років безперервної роботи".



"Нагадаю також, що Печерський районний суд зобов'язав Офіс Генпрокурора почати досудове розслідування щодо колишніх глав кадрових комісій Генпрокуратури Чумака, Каська, Трєпака та інших (десь загубився таки ідеолог чисток Рябошапка) за фактом перевищення ними службових повноважень під час ухвалення рішення про знищення матеріалів атестації прокурорів ГПУ", - резюмувала Сарган.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.