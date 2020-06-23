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Кількість хворих на коронавірус на Рівненщині перевищила 3 тисячі, - ОДА
Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нові випадки зараження коронавірусом, загалом по області - 3036 заражень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.
Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків.
Зокрема, хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 років.
Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний мешканець Володимирецького району. Таким чином, на Рівненщині вже 59 летальних випадків.
Перемогли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувалися ще 16 осіб.
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