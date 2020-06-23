Кількість хворих на коронавірус на Рівненщині перевищила 3 ​​тисячі, - ОДА

Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нові випадки зараження коронавірусом, загалом по області - 3036 заражень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.

Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків.

Зокрема, хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 років.

Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний мешканець Володимирецького району. Таким чином, на Рівненщині вже 59 летальних випадків.

Перемогли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувалися ще 16 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 2959, із них 57 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА