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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на коронавірус на Рівненщині перевищила 3 ​​тисячі, - ОДА

Кількість хворих на коронавірус на Рівненщині перевищила 3 ​​тисячі, - ОДА

Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нові випадки зараження коронавірусом, загалом по області - 3036 заражень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбуці.

Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків.

Зокрема, хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 років.

Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний мешканець Володимирецького району. Таким чином, на Рівненщині вже 59 летальних випадків.

Перемогли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувалися ще 16 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 2959, із них 57 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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23.06.2020 03:22 Відповісти
Сколько умерших моложе 70 лет ? Это единственная цифра, которая заслуживает внимания.
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23.06.2020 04:56 Відповісти
А будет ещё больше. Продавцы и покупатели игнорируют ношение масок, пассажиры транспорта аналогично.На рынках температуру не измеряют. На летних площадках людей без масок как кильки в консервах Итд итп.
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23.06.2020 07:29 Відповісти
И не говори. Люди мрут как мухи. То там то сям.
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23.06.2020 07:33 Відповісти
У Рівненській області загальна кількість аварій сягнула 2614, що на 13,4% більше, ніж у 2018 році. Кількість випадків, коли постраждали люди - 752, це на 33,1% перевищує дані за попередній рік. Під час ДТП загинула 131 особа (+19,1%), травмовано - 891 осіб (+30,3%).
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23.06.2020 07:35 Відповісти
Станом на 1 лютого у Рівному проживало 246 тисяч осіб. Упродовж січня чисельність населення в обласному центрі зменшилася на 38 осіб. Про це інформує ГУ статистики у Рівненській області.
Протягом січня у Рівному народилося 194 особи, тоді як померло 206.
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23.06.2020 07:37 Відповісти
 
 