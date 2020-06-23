Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб

22 червня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"На всі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил дали рішучу вогневу відповідь. Агресивні дії найманців і надалі будуть жорстоко й оперативно припиняться нашими захисниками", - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що переважна більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Так, з артилерійських систем калібру 122 мм противник обстріляв українських захисників неподалік Оріхового, а згодом – зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



По оборонцях населеного пункту Попасна ворог задіяв станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а от по захисниках Новозванівки випустив 36 мін зі 120-мм мінометів. По опорних пунктах поблизу Хутору Вільний агресор тричі відкривав вогонь із мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Біля Новотошківського та Катеринівки окупанти застосували 120-мм міномети. Окрім цього, останній населений пункт обстріляли ще й з гранатометів, а по позиціях неподалік Новгородського загарбники задіяли міномети 82-мм калібру.



"Така вогнева активність ворога не могла залишитися без відповіді. По позиціях противника, з яких вівся вогонь, українські армійці адекватно відповіли зі штатного озброєння, за результатами яких вся ворожа активність була припинена", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Широкиного окупанти обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил використавши протитанкові ракетні комплекси "Корнет" калібру 152 мм. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

У вечірній час противник активізувався поблизу Павлополя, де вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новомихайлівки агресор застосував міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів зафіксовано у передмісті Мар’їнки та Старогнатівки.



"Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність.

За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох та поранили трьох загарбників", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



