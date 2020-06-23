Трамп підписав указ про призупинення дії деяких типів віз до кінця 2020 року

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про призупинення до кінця 2020 року видачі деяких типів тимчасових робочих віз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Президент Дональд Трамп продовжує і розширює призупинення дії деяких віз до кінця року, щоб американські робочі посіли перше місце в міру того, як ми оговтуємося від економічних наслідків коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Цей указ поширюється на візи H-1B, H-2B, H-4, L-1 і деякі візи J-1.

Візи H-1B використовуються для кваліфікованих робітників і поширені в технологічній галузі. Візи H-2B застосовуються до сезонних робітників. Візи H-4 видають дружинам власників віз H-1B.

Візи J-1 видають дослідникам, ученим, у той час як візи L-1 використовуються для керівників, що переїжджають у США з посад за кордоном з одним і тим самим роботодавцем.

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За даними американської імміграційної Ради, щорічно в США приїжджає понад 300 тис. одержувачів візи J-1.

"Тимчасових працівників часто супроводжують їхні дружини і діти, багато з яких також конкурують з американськими робітниками. В звичайних умовах правильно організовані програми тимчасового працевлаштування можуть принести користь економіці. Але в надзвичайних обставинах економічного спаду, викликаного спалахом COVID-19, деякі неімміграційні візові програми, які дозволяють таку зайнятість, становлять надзвичайну загрозу для зайнятості американських робітників", - йдеться в указі.

Обмеження діятимуть до кінця календарного року і можуть бути продовжені.

Цей указ не поширюється на тих, хто вже перебуває в США.

Раніше Трамп підписав виконавчий указ, який тимчасово призупинив видачу "грін-карт" у зв'язку з необхідністю захисту американських робочих місць в умовах поширеного безробіття під час пандемії COVID-19.