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Новини
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Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар

Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар

Кремлівське керівництво, привласнюючи Росії лаври переможця над нацизмом, прагне під прапором СРСР стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз під час Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Росія невпинно втрачає свою роль і місце в глобальній політиці, а з 2014 року, після початку агресії проти України, взагалі потрапила в міжнародну ізоляцію. Проте геополітичні амбіції залишилися як у СРСР. Тому й відбувається пошук різних способів посилити свої позиції, у тому числі з використанням тематики історії", - сказав дипломат.

Він додав, що парад 24 червня, за задумом Кремля, мав стати наочною демонстрацією, що Росія продовжує залишатися у гроні "великих держав", які вирішують долю світу.

"Запрошуючи на нього світових лідерів, кремлівське керівництво мало намір продемонструвати, що Росія посідає таке ж глобальне місце, як колись СРСР. Про це свідчить і вибір нової дати параду – рівно через 75 років після сталінського "параду переможців", тобто пряма паралель з колишнім радянським диктатором, який брав участь у поділі світу на сфери впливу", - зазначив Боднар.

Також читайте: Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Заступник міністра підкреслив, що Перемога у Другій світовій війні була спільним надбанням для всіх учасників антигітлерівської коаліції. За його словами, певним відображенням цього була спільна декларація Путіна-Трампа щодо історичної зустрічі на Ельбі.

Водночас дипломат констатував, що у Росії "чомусь забули" про інші народи, які страждали і боролися проти нацизму. У Кремлі також замовчують великий вклад України у Перемогу і страшні жертви, яких вона зазнала у Другій світовій війні, а "всі лаври переможця і визволителя присвоюють собі".

"Російське керівництво під прапором СРСР прагне стати таким самим глобальним гравцем, яким був Радянський Союз у часи Другої світової війни. Оце і є основний маніпулятивний наратив. Але він так само далекий від дійсності, як і ідеологія путінського параду, яка прикривається Перемогою для досягнення меркантильних цілей", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, у РФ парад до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні спочатку був традиційно запланований на 9 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 24 червня. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за кілька днів до запланованого параду на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні попередила Росію, що масові заходи можуть становити загрозу поширення коронавірусу.

Автор: 

Боднар Василь (152) історія (1071) МЗС (4123) парад (377) росія (65191) СРСР (346)


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Топ коментарі
+12
ВМВ2, пиши правильно.
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23.06.2020 08:08
+10
не було ніякої вов.
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23.06.2020 08:09
+9
как это не было? А ворлд оф варкрафт?
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23.06.2020 08:12
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если бы не ВОВ... это стадо с чем бы себя ассоциировало... просто путинские бараны стойлового содержания
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23.06.2020 08:00 Відповісти
ВМВ2, пиши правильно.
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23.06.2020 08:08 Відповісти
не було ніякої вов.
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23.06.2020 08:09 Відповісти
как это не было? А ворлд оф варкрафт?
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23.06.2020 08:12 Відповісти
То WoW.
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23.06.2020 08:12 Відповісти
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6299
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23.06.2020 08:25 Відповісти
ти як негр намагаєшься периписати історію.
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23.06.2020 08:32 Відповісти
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6733
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23.06.2020 08:26 Відповісти
Только "стремилка" у свинособак не виросла
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23.06.2020 11:12 Відповісти
Совок не был мировым игроком-он был всемирным скотом и дебилом,как и путинская Рашка.
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23.06.2020 08:13 Відповісти
Dlia vostocnoj Evropi nekakoj pobedi nebylo,bylo prodolzenyja genocida narodov.Eto nado skazat poskolku eto samoje vaznoje
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23.06.2020 08:13 Відповісти
Чудні. Глобальні гравці претензії свої доводять справами. Не пропагандою, не страхом, а справами. Причому, не якими попав справами, а добрими справами. Корисними для всього людства. Не залякуванням всієї планети, а добрими справами. Он, Північну Корею всі бояться. Як і арабських терористів. І що, вони поставали глобальними гравцями?
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23.06.2020 08:18 Відповісти
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6710
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23.06.2020 08:25 Відповісти
А игрокам надо играть по правилам
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23.06.2020 08:27 Відповісти
Путін неадекватний. Глобальними гравцями ресурсні економіки не стають. Країни, звідки тікає інтелект, глобальними гравцями не стають. І найголовніше - країни, яких бояться, глобальними гравцями не стають. Проти них постає весь світ. Що може доброго обіцяти світові путін?
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23.06.2020 08:28 Відповісти
Так розумію,в країні немає не тільки Зєлєнского з Єрмаком,але й Кулєби.(А потім дізнаємось,що вони шарились з москалями в якихось ліхтенштейнах,чи білорусях....)
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23.06.2020 08:28 Відповісти
а советский союз был глобальным игроком? или он просто подрачивал на атомную бомбу спрятавшись за железной занавеской пока ему углеводородный кран в узел не завязали?
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23.06.2020 08:35 Відповісти
Совєцькому союзу поталанило захопити заключну частину епохи ресурсної економіки. Коли у 80-х роках більшу економіка технологій перевищила економіку ресурсів, СССР перестав бути глобальним гравцем, і незабаром розвалився.
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23.06.2020 08:44 Відповісти
доречі що до мантри: "ми багата країна в нас є тра-та-та-та-та". оце тра-та-та було актуальне в 80-х і рейки міняти треба вже вчора.
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23.06.2020 08:52 Відповісти
Ви можете сказати, що прийде за інформаційною епохою?
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23.06.2020 09:30 Відповісти
я не знаю як це описати одним словом...
найбілшою цінністю будуть люди які матимуть здатність щось робити без гугла. люди з багажем практичних знань та навичок. люди які ще вмітимуть читати друковані книги багато і швидко. це моє бачення.
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23.06.2020 09:34 Відповісти
Мене цікавлять варіанти мабутніх трендів. На мою думку, в найближчому майбутньому основними трендами стануть: 1. Розвиток інтелекту. Людського, і штучного. 2.Раціональне використання ресурсів, особливо природних. Епоха надспоживання добігає кінця. Час також є одним з найцінніших ресурсів. 3. Екологія. Нагальність вже перезріла.
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23.06.2020 10:43 Відповісти
Дауж, народ богоносец он такой, https://twitter.com/DonQuickeater/status/1274916396456173572 камеры наблюдения видят все
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23.06.2020 08:38 Відповісти
І що ж фараон запропонує богоносцю? Війну? Пабєду? А не трапиться так, як у Чечні. Перемогли, а тепер данину платять?
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23.06.2020 08:46 Відповісти
https://24tv.ua/patriarh-rpts-kirilo-serdechno-privitav-rosiyan-novini-rosiya_n1365620 Патріарх РПЦ Кирило привітав росіян зі "святом" - початком війни ...оно и понятно, что может быть для кочевого народа московсой Орды праздником,который не любит работать на своей земле,правильно для них праздник это война и захват чужого у соседей.
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23.06.2020 08:50 Відповісти
Я реготав десь з годину. А потім задумався. Це не обмовка. Це сказано свідомо. Патріарх переконує своїх православних, що війна є благом. Великим святом. Щоб народ радів, коли вожді починають десь війну. Щрб не проклинали владу за злидні, за загибель своїх дітей, за втрату майбутнього. Нарисувалася ще одна скрєпа для православних - "Війна - це благо. Війна - це радість."
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23.06.2020 09:24 Відповісти
"Торжественний день"--так сказав кегебешнік -кирило про початок війни. Чи росіяни подуріли,чи від бояришника показились?
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23.06.2020 11:10 Відповісти
Хутин- **** !!!
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23.06.2020 09:07 Відповісти
Всем желающим "в СССР" необходимо съездить на экскурсию Крым (там воды нет) и в ЛДНР (там жизни нет), прежде чем голосовать за людей Бойко.
Потому как в Крыму и ЛДНР имеют место быть именно такие "СССР"-ы, которые им построят ставленники РФ.
Вот скоро, на местных выборах в Украине, муы и сможем увидеть воотчию число лохов наследственных, в n-нном поколении, тех лохов, которые в очередной раз проголосуют за "в СССР', то есть за ж*ппоблок. Это будут лохи, которые не учатся ни на каких ошибках, голосовали, голосуют и будут голосовать за "в СССР" и никакие ЛДНР-ы им не пример (а когда их будут бить, то они будут плакать).
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23.06.2020 09:11 Відповісти
В крыму воды не было миллионы лет. Люди как то жили. Не уверен что в николаеве круче чем в севастополе.
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23.06.2020 14:28 Відповісти
в кацапів коротка історична память на тих які допомагали.

У післявоєнний період висловлювалися різні оцінки ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, в основному, з ідеологічних міркувань применшувалась значущість постачання, у той час, як за кордоном стверджувалося, що перемога над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третім Рейхом була визначена західною зброєю і, що без ленд-лізу Радянський Союз не встояв би.
У радянській історіографії звичайно стверджувалося, що розмір допомоги за ленд-лізом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР був доволі малий - усього близько 4 % засобів, витрачених країною на війну, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танки й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F авіація поставлялися в основному застарілих моделей. У пострадянській історіографії ставлення до допомоги союзників трохи змінилося, і увага стала звертатися також й на те, що за рядом позицій постачання мало важливе значення, як у плані значущості кількісних і якісних характеристик, так і в плані доступу до нових зразків озброєння та промислового устаткування.Переважна більшість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13%D0%9D БМ-13H («Катюша») встановлювалась на платформі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6 Studebaker US6

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7
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23.06.2020 09:25 Відповісти
Автомобілі - більша частина американці. Засоби зв'язку - американські, та британські. Кольорові, та рідкісні метали, хімічні елементи для каталізаторів і присадок - майже всі американські. Без яких не зробиш ні якісної сталі, і ніякого обладнання. Медикаменти - майже 100% американські. Харчі - переважно американські. Вся високотехнологічна хімія - американська. Справа в тім, що радянське виробництво було примітивним, і трималося винятково на безкоштовні рабській праці. Високі технології з такими трудовими ресурсами неможливі. Все високотехнологічне спорядження в радянської армії було винятково по ленд лізу.
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23.06.2020 09:37 Відповісти
В підтверджені Ваших слів---США поставили шасі СТУДОБЕКЕР для "Катюш" 20000 шт, а СРСР всього тільки 600 шт.
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23.06.2020 11:04 Відповісти
Глобальные амбиции - воровать унитазы.
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23.06.2020 09:26 Відповісти
І головний ресурс тушонка складала 400% від потреби
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23.06.2020 09:47 Відповісти
рАша одна представляет собой большую кучу гамна на дороге. И каждый проходящий мимо был в состоянии её размазать. И размазал бы, да вмешались штаты и другие страны со своей военной помощью. Вот теперь у нас всех есть головная боль от этого придурка Ху-ла. Без Республик союз не мог даже состояться.
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23.06.2020 09:53 Відповісти
Нащадки татаро-монгол не можуть жити в демократичній країні. Це деспотичні і варварські племена,які можуть тільки завойовувати своїх сусідів. Гітлер,сталін, путін--це від природи фашистиі стоять в одному ряду. Всі їхні дії ідентичні.Шкода,що природні ресурси росії достались цьому дикому племені,які не можуть їх використати для процвітання СВОГО народу.
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23.06.2020 10:59 Відповісти
Кремлевское руководство, присваивая России лавры победителя над нацизмом, стремится под флагом СССР стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны. Источник: https://censor.net/n3203684

МОСКОВІЯ - ПІШЛА НА Х*Р
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23.06.2020 12:13 Відповісти
 
 