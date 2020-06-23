Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар

Кремлівське керівництво, привласнюючи Росії лаври переможця над нацизмом, прагне під прапором СРСР стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз під час Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Росія невпинно втрачає свою роль і місце в глобальній політиці, а з 2014 року, після початку агресії проти України, взагалі потрапила в міжнародну ізоляцію. Проте геополітичні амбіції залишилися як у СРСР. Тому й відбувається пошук різних способів посилити свої позиції, у тому числі з використанням тематики історії", - сказав дипломат.

Він додав, що парад 24 червня, за задумом Кремля, мав стати наочною демонстрацією, що Росія продовжує залишатися у гроні "великих держав", які вирішують долю світу.

"Запрошуючи на нього світових лідерів, кремлівське керівництво мало намір продемонструвати, що Росія посідає таке ж глобальне місце, як колись СРСР. Про це свідчить і вибір нової дати параду – рівно через 75 років після сталінського "параду переможців", тобто пряма паралель з колишнім радянським диктатором, який брав участь у поділі світу на сфери впливу", - зазначив Боднар.

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Заступник міністра підкреслив, що Перемога у Другій світовій війні була спільним надбанням для всіх учасників антигітлерівської коаліції. За його словами, певним відображенням цього була спільна декларація Путіна-Трампа щодо історичної зустрічі на Ельбі.

Водночас дипломат констатував, що у Росії "чомусь забули" про інші народи, які страждали і боролися проти нацизму. У Кремлі також замовчують великий вклад України у Перемогу і страшні жертви, яких вона зазнала у Другій світовій війні, а "всі лаври переможця і визволителя присвоюють собі".

"Російське керівництво під прапором СРСР прагне стати таким самим глобальним гравцем, яким був Радянський Союз у часи Другої світової війни. Оце і є основний маніпулятивний наратив. Але він так само далекий від дійсності, як і ідеологія путінського параду, яка прикривається Перемогою для досягнення меркантильних цілей", - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, у РФ парад до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні спочатку був традиційно запланований на 9 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 24 червня. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за кілька днів до запланованого параду на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні попередила Росію, що масові заходи можуть становити загрозу поширення коронавірусу.