УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6236 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 032 0

На Буковині за добу зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, загалом - 4419, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Буковині за добу зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, загалом - 4419, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Чернівецькій області зафіксовано 62 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 4419 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 22 червня, офіційно підтверджено ще 62 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 560 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4419 осіб.
68 буковинців сьогодні перемогли COVID-19, вони отримали негативний результат тестів. 17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357. Тобто за два місяці кількість недужих зросла більш як на три з половиною тисячі", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів. ФОТОрепортаж

На Буковині за добу зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, загалом - 4419, - ОДА 01
На Буковині за добу зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, загалом - 4419, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (848) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 