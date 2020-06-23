На Буковині за добу зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, загалом - 4419, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Чернівецькій області зафіксовано 62 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 4419 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині сьогодні, 22 червня, офіційно підтверджено ще 62 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 560 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4419 осіб.

68 буковинців сьогодні перемогли COVID-19, вони отримали негативний результат тестів. 17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357. Тобто за два місяці кількість недужих зросла більш як на три з половиною тисячі", - розповів він.

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