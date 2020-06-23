На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА

На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області з резервного фонду обласного бюджету виділять 1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У зв’язку із сильними опадами у вигляді дощу та граду, які пройшли на більшій території області впродовж вихідних, відбулося суттєве підняття рівня води у гірських річках. Це спричинило підтоплення приватних будинків, закладів соціальної сфери, сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.

Так, стихією зруйновано один та пошкоджено 104 житлові будинки, підтоплено 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 га сільськогосподарських угідь, 4 заклади освіти і один заклад охорони здоров’я. Розмито 73,71 км берегів, зруйновано 1,15 км та пошкоджено 6,865 км берегоукріплень. Окрім того, зруйновано 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів, 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

Зазначимо, що через селеві потоки та підняття рівня води у річках на деяких дорогах Верховинського та Косівського районів ускладнився рух транспорту. На ділянці автошляху до сіл Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене – проїзд відсутній. Дорожнє полотно пошкоджено також на ділянках шляху між населеними пунктами Гринява – Грамотне, Красноїлля – Перехресне, Верхній Ясенів – Голови, Довгополе – Кохан, Розтоки – Барвінків.

"На сьогодні ситуація в області залишається складною. Найбільшого руйнування стихія завдала жителям Верховинського, Косівського, Коломийського, Снятинського, Надвірнянського та Богородчанського районів, де внаслідок підтоплення пошкоджено сотні будинків, дороги, дамби, берегоукріплення та мости. Наразі наше головне завдання вишукати кошти та резерви для ліквідації наслідків негоди, спрямувати необхідну техніку, щоб допомогти людям відновити житло та забезпечити проїзд", - підкреслив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

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З огляду на ситуацію, комісія ухвалила рішення про виділення одного мільйона гривень із резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги постраждалим районам. Окрім того, в ОДА зазначили, що також буде надано 4 тонни дизпалива і спеціальну техніку направлено в постраждалі райони.