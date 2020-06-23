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Новини
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На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА

На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА

На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області з резервного фонду обласного бюджету виділять 1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У зв’язку із сильними опадами у вигляді дощу та граду, які пройшли на більшій території області впродовж вихідних, відбулося суттєве підняття рівня води у гірських річках. Це спричинило підтоплення приватних будинків, закладів соціальної сфери, сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.

Так, стихією зруйновано один та пошкоджено 104 житлові будинки, підтоплено 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 га сільськогосподарських угідь, 4 заклади освіти і один заклад охорони здоров’я. Розмито 73,71 км берегів, зруйновано 1,15 км та пошкоджено 6,865 км берегоукріплень. Окрім того, зруйновано 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів, 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

Зазначимо, що через селеві потоки та підняття рівня води у річках на деяких дорогах Верховинського та Косівського районів ускладнився рух транспорту. На ділянці автошляху до сіл Бистрець, Дземброня, Шибене та Зелене – проїзд відсутній. Дорожнє полотно пошкоджено також на ділянках шляху між населеними пунктами Гринява – Грамотне, Красноїлля – Перехресне, Верхній Ясенів – Голови, Довгополе – Кохан, Розтоки – Барвінків.

"На сьогодні ситуація в області залишається складною. Найбільшого руйнування стихія завдала жителям Верховинського, Косівського, Коломийського, Снятинського, Надвірнянського та Богородчанського районів, де внаслідок підтоплення пошкоджено сотні будинків, дороги, дамби, берегоукріплення та мости. Наразі наше головне завдання вишукати кошти та резерви для ліквідації наслідків негоди, спрямувати необхідну техніку, щоб допомогти людям відновити житло та забезпечити проїзд", - підкреслив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

Також дивіться: Через паводки надзвичайні заходи безпеки запроваджено на Прикарпатті та Буковині, - Аваков. ФОТОрепортаж

З огляду на ситуацію, комісія ухвалила рішення про виділення одного мільйона гривень із резервного фонду обласного бюджету для надання допомоги постраждалим районам. Окрім того, в ОДА зазначили, що також буде надано 4 тонни дизпалива і спеціальну техніку направлено в постраждалі райони.

Автор: 

ОДА (1629) паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+6
и дальше вырубывайте лес, придурки
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23.06.2020 08:17
+3
ну вот и ивано-франковцам ящик лимонов достанется.
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 4829
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23.06.2020 08:16
+3
Шуфричі,Балоги,Медведчуки,заробили на знищенні лісів Карпат мілліарди а 1 міліон гривнів це сміх і гріх....Це ганьба всій українській(та і яка вона українська а скоріше жи?івська)з 1991 року.
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23.06.2020 08:25
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23.06.2020 08:15 Відповісти
ну вот и ивано-франковцам ящик лимонов достанется.
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 4829
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23.06.2020 08:16 Відповісти
.. із Прикарпаття - .. а де Уряд ? .. Уряд Ю.В.Тимошенко в таких випадках виділяв МЛРДи .. а Ви дивуєтесь .. коли Івано-Франківська обл ЄДИНА де ПЕРЕМАГАЄ на виборах ВО Батьківщина ...Люди ПАМ"ЯТАЮТЬ реальні ДІЛА .. а НЕсловоблудство ..таке
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23.06.2020 08:17 Відповісти
Так вона ж вароффка. Крала з бюджету і виділяла постраждалим. Новиє ліца не крадуть, ось і виділяють копійки.
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23.06.2020 08:21 Відповісти
. ХТО там за продаж СвЗемлі України ...На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 8586
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23.06.2020 08:28 Відповісти
Я не о Тимошенко, сразу говорю.
Деньги на местах были, в основном, разворованы.
Промытые овраги засыпаны щебнем и бутом.
Мосты подремонтировали, но не укрепили.
Леса вырубаются...
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23.06.2020 08:24 Відповісти
відкати до 60%, компанії одноденки з Дніпра та околиць, КРУ із завданням штрафувати все, що можливо, щоб повернути хоча б частину вкраденого... ТЮля-ТЮля!
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23.06.2020 08:45 Відповісти
квадрильярди, а якщо не хватало то додавала свої... Люди скиглять за такими повенями та святою цнотливою ТЮлькою...
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23.06.2020 08:41 Відповісти
На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 1536
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23.06.2020 08:55 Відповісти
не пиши ку*ню или ты думаешь, что здесь всем по 20 лет и никто ничего не помнит как было в 2008году!!! Та прош*анда, в предыдущий паводок забрала из финансирования ликвидации последнего 600 000 000 гривень (пенсионерам нужно было выплатить пенсии)
в результате люди которые выполнили огромный кусок работы , мосты берегоукрепления итд, остались с к*ем!!! У этой старой карги на первом месте популизм и лицемерие
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23.06.2020 10:04 Відповісти
Поцілуй Юлю в сраку!
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23.06.2020 11:35 Відповісти
десь тихо замріявся СулімаІвано...
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23.06.2020 16:28 Відповісти
и дальше вырубывайте лес, придурки
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23.06.2020 08:17 Відповісти
И будут рассказывать что правительство плохое и это все олигархи!Будто олигархи самолично пилили лес!
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23.06.2020 08:21 Відповісти
Шуфричі,Балоги,Медведчуки,заробили на знищенні лісів Карпат мілліарди а 1 міліон гривнів це сміх і гріх....Це ганьба всій українській(та і яка вона українська а скоріше жи?івська)з 1991 року.
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23.06.2020 08:25 Відповісти
Приведи полный список тех, кто зарабатывает на уничтожении лесов.
А то смахивает на политическую агитацию.
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23.06.2020 08:29 Відповісти
Бурбаки та інші великі та малі "князьки" а яка тут політика коли стихія вже змиває цілі села. Що їсти будемо коли все залито водою і гниє ?
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23.06.2020 08:42 Відповісти
Люди рассчитывали хоть что-то вырастить для себя.
Как им выжить теперь?
Согласен с вами.
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23.06.2020 08:45 Відповісти
У Чернівцях за часів Порошенко це був Бурбак.Голова фракції НФ ,котрий був у коаліції з БПП.
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23.06.2020 08:56 Відповісти
Ти в Гуглі забанений ?

підказую.. особливо тупим.
ключові слова."україна контрабанда ліс"

https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov
https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov

https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ket28nrcXiMJ:https://biz.censor.net.ua/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

24 вер. 2018 р. - Наразі важко оцінити ефект від таких протекціоністських заходів, але можна з точністю сказати, що контрабанда лісу з України виросла ...

http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html
Контрабанда лісу в Україні каратиметься позбавленням волі
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html tvoemisto.tv › news › v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_...


https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BS8rlBgC2j4J:tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

3 жовт. 2018 р. - Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження ...

https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu
Компанію сина Луценка запідозрили в контрабанді лісу ...
https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu ua-news.liga.net › economics › news › kompaniyu-sina...


https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ODfwX0puXsQJ:https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

27 лют. 2020 р. - ... вирубку та контрабанду лісу. Юрій Луценко, олександр луценко, Нор Тун, контрабанда лісу, вирубка лісу, новини, новини України.
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23.06.2020 09:00 Відповісти
Медведчук наверное с пилой сам стоял?!!
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23.06.2020 08:42 Відповісти
Якби була влада на своєму місці то ті "вуйки" яких наймає Медведчук ті інша "еліта" не нищили ліси . Я живу теж коло лісу то щоб спасти дуби купив десяток кіло цвяхів та набив до двох метрів висотою по колу дерев. Приїхали лісники,порвали пару ланцюгів і лишили мої дуби в спокої...
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23.06.2020 08:47 Відповісти
проснувся під обід, почухав потилицю та пішов різати дерева.... порізав які захотів, вивіз куди захотів та "подарував" не бідним... не життя а казка... Написано з уявлень кожного Зе!біла, що гори бачив на глобусі...
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23.06.2020 08:56 Відповісти
Я свій ліс бережу бо живу з нього(цілу зиму опалюю будинок сушняком-ні одного дерева не зрубав),гриби,в лісовому озері карасі та ковблі,раки,ягоди та груші-дички та яблоки на сушеню та трави на зілля від хворіб...Ціну лісу треба знати і не заливає мою хату та город як в інших місцях хоча і мокро .
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23.06.2020 09:04 Відповісти
Так Іване, я тобі вірю... Це в тебе крик душі, а тому, ти вчора зареєструвався на форумі та пишеш з лісу завдяки 8G.
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23.06.2020 09:18 Відповісти
По перше я живу в містечку де інтернет хороший"Галицькі інціативи" а до того був Укртелеком. По друге це околиця де і ліс і озеро лісове. По третьому в інтернеті я з 2009 року ще з Уніан а на Цензорі з 2013-го. Може Меркава -4 щось підкаже(старий мій нік). А на Уніані просто був Нік(Ізраїль). Хтось може памятає шмудяк с палітурою та олігофренів калірованих якими я годував кацапню та ватанів.
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23.06.2020 09:33 Відповісти
інтернет хороший"Галицькі інціативи" А не "Галицькі телекомунікації" для початку???
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23.06.2020 09:44 Відповісти
Це вартість 1-кімнатної квартири.
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23.06.2020 08:26 Відповісти
Чому в сусідніх державах немає такого лиха як у нас. Бо вони свої ліси бережуть а у нас вся ота звиздота що сидить у владі (після нас хоч потоп)тільки і думає про грабунок.
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23.06.2020 08:28 Відповісти
И не только во власти.
Но виновата власть, однозначно.
Её бездействие тоже преступление.
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23.06.2020 08:30 Відповісти
больше леса нужно вырезать
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23.06.2020 08:28 Відповісти
на шаурму вистачить
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23.06.2020 08:31 Відповісти
Лям распиливать нет смысла копейки делить потом
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23.06.2020 08:32 Відповісти
Це тільки початок,дорубаємо ліси та допалимо і буде у нас і посуха і будуть величезні потопи. Україна стає не пригодною до життя територією. Населення вже масово мігрує що залишуться самі пенсіонери яким за 70-ть та каліки. Молодь і так в більшості залишає країну вже. Руїна ....
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23.06.2020 08:39 Відповісти
Может кабмин в полном составе с пилами стояли?!! Или все таки местные вырезают лес под корень?!
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23.06.2020 08:44 Відповісти
Всё верно.
Но власть обязана этих лесорубов находить и наказывать.
Про янтарь, вообще, тишина.
Видимо, уже закончился.
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23.06.2020 08:48 Відповісти
)) расстреливать нужно? Пока есть спрос всегда будет коррупция! Почему лесорубы не хотят сами налаживать производство и с таким успехом продавать изделия в Европу и ТД!?или всё-таки легче вырубать и продать а дальше в рот ногой!
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23.06.2020 08:51 Відповісти
Закон був би та ті хто повинен його контролювати і все. А коли криша в Київі то гаплик всьому. Вуйка поліцаї ловлять з фірою сушняка то зразу пишуть протокол і в суд де штрафують на добрячу суму грошей а колони лісовозів та цілі ешолони з деревом не бачать і не чують. Біда іде з Київа. Чому в Польші дерево зрізати то велика проблема та куча дозволів потрібна ?
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23.06.2020 08:53 Відповісти
Выделен 1 млн. гривен ? Серьёзно ? ЗЕмрази вообще охренели ! А на содержание Офиса президента и персонально ЗЕ , перерасход средств за 2.5 месяца составил 75 млн.гривен !!! И не подавятся ?
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23.06.2020 08:57 Відповісти
Я в Польші буваю дуже часто(маю карту поляка) то там зовсім інша держава а ліси для поляків це святе. Там діє закон і порядок і сміття ніхто не кидає в ліси чи річки. Вибачте але там посцяти не підеш де не будь бо приховані відеокамери та і самі жителі викличуть поліцію а вона за кілька хвилин коло вас буде. Бо то є держава.
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23.06.2020 08:58 Відповісти
А может не последствия стихии, а незаконных вырубок?
И помогать не надо!!!! Сами вырубали - пусть сами и выкручиваются!
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23.06.2020 11:05 Відповісти
 
 