COVID-19: у світі захворіли 9,1 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 474,4 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 138 975 заражень COVID-19 за добу, понад 9,1 млн випадків інфікування COVID-19, одужали майже 5 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 192 751 випадок інфікування і 474 445 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 122 610 (+363 за добу), хворих - 2 388 153 (+31 496 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 111 348 інфікованих (+24 358 за добу) і 51 407 (+748 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 592 280 осіб (+7600 за добу), кількість смертей - 8206 (+95 за добу).
В Індії 440 450 хворих (+13 540 за добу), 14 015 летальних випадків (+312 за добу).
У Великій Британії - 305 289 хворих (+958 за добу), померли 42 647 пацієнтів (+15).
В Іспанії зареєстрували 293 584 (+232 за добу) пацієнти, померли 28 324 (+1).
У Перу 257 447 інфікованих (+2511), 8223 летальні випадки (+178 за добу).
Чилі обійшло Італію за кількістю хворих - 246 963 хворих (+4502 за добу), 4502 смерті (+23)
В Італії зафіксували COVID-19 у 238 720 (+221) осіб. Померли 34 657 (+23) осіб.
Нагадаємо, станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19. За добу - 681 новий випадок. 10 осіб померли від хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/charter97.org/?__tn__=kC-R&eid=ARDTg5us6m9DpIz0NsGjpmw4xO-Tj1XjzSAXAJ0uiwoPY0IZku8cJvR5krChWtCgwYCgTWb4seMcYA1Q&hc_ref=ARQWZYhdYpdrjmX_KdSYCSsn8D4lXXybI87ntTwhFSOn5xEOqBKDr9Fo5CHgt9T2444&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAuaUFbeL7tMuy_Xwt4XIzMOxstMe0bH-SuV8jDeShYrvaxc8teXk9HEqnwMN6ce6n2vwRWZzkoSWn9UuMvE8863wBUDIyUYw06rn4lGhxdaJYaLjwifNoOW2vQ96ncrdq-wJXfXU8g-0fCQZRIzyxwiIG1SrgsViUxFZfmrsCDtad0-4l7o1rx6V9KYLTWeKe7rX8lIIeZ0OqovHiYr9tfRPHC8mNEStePfV-31eIO32btn4LO2OGWJQtgydYY9xP6aMgKGUcCDhLqTeooXxuDvuaHWGGfWkmm437_lIRzoMzRqwQ76Y0awvfaFq00606zZdkKs7n3yB8Au_ilzfgpyw charter97.org
В Орше умер 26-летний грузчик - упал без сознания во время работы. Хоронили парня в закрытом гробу. Врачи сказали родителям, что у их сына «сгорели легкие»
АЛе в Білорусі щоденна ДИСкРЕТНА СТАТИСТИКА СМЕРТНОСТІ НЕзмінна
4-5-6 смертей в день Від "ковід-2019"тому даний випадок буде записано "от внебольничной пневмонии" ((
За заражуваністю за добу Україна вийшла на 3 місце в Європі слідом за Росією(де П..єц очікується після "обнулення" )і БІлоруссю(де П..єц).. ((