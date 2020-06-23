COVID-19: у світі захворіли 9,1 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 474,4 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 червня у світі зареєстрували 138 975 заражень COVID-19 за добу, понад 9,1 млн випадків інфікування COVID-19, одужали майже 5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 192 751 випадок інфікування і 474 445 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 122 610 (+363 за добу), хворих - 2 388 153 (+31 496 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 111 348 інфікованих (+24 358 за добу) і 51 407 (+748 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 592 280 осіб (+7600 за добу), кількість смертей - 8206 (+95 за добу).

В Індії 440 450 хворих (+13 540 за добу), 14 015 летальних випадків (+312 за добу).

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У Великій Британії - 305 289 хворих (+958 за добу), померли 42 647 пацієнтів (+15).

В Іспанії зареєстрували 293 584 (+232 за добу) пацієнти, померли 28 324 (+1).

У Перу 257 447 інфікованих (+2511), 8223 летальні випадки (+178 за добу).

Чилі обійшло Італію за кількістю хворих - 246 963 хворих (+4502 за добу), 4502 смерті (+23)

В Італії зафіксували COVID-19 у 238 720 (+221) осіб. Померли 34 657 (+23) осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19. За добу - 681 новий випадок. 10 осіб померли від хвороби.