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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки

В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки

Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 833 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 681).

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 23 пацієнти (добою раніше - 10), загалом - 1035. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Чернівецькій (5), Закарпатській (4), Львівській (3) областях та Києві (3).

Також читайте: COVID-19: у світі захворіли 9,1 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 474,4 тис. ІНФОГРАФІКА

За останню добу одужали 314 осіб (добою раніше - 133), загалом - 16 956.

Загалом в Україні зараз хворіють 20 083 особи, що на 496 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).

У Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 01
В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 02
В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 03
В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 04
В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 05
В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая - Цензор.НЕТ 7895
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23.06.2020 08:53
+19
Вчера здесь один человек отвечал на подобные измышления, вот этот текст:
"Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический.
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23.06.2020 09:16
+10
У 90% населения Земли -есть в крови вирус герпеса .И теперь от чего бы человек не умер ,смело можно сказать-от герпеса!Важно понять почему ужесточают карантин.Все упирается в деньги .Самолёт -Ан 124 за ходку перевозит из Китая -120 тонн груза -маски ,тесты ,ивл ,костюмы биозащиты .Было совершено 20 рейсов туда обратно .Вложены колоссальные частные деньги .И вы людишки хотите прекратить карантин?Глюпи гуппи -а вложенные бабосы надо бы вернуть с более чем 10 кратной прибылью ! .Поэтому носите намордники до дыр, и покупайте новые ! Зеленокожие слуги олигархов выделили 2 млрд гривен на зондеркоманды ,которые будут следить за ношением намордников и штрафовать непокорных .
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23.06.2020 09:08
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Пользуясь возможностью, хочо напомнить Премьеру штата Викотория, известному среди населеnия как "The Chinese Stooge" и "the merry communist", что в районе Northcote приживает семья Гролло, владеющая компанией Grocon (той самой, которая построила башни Риальто и Эврика в Мельбурне), так что прежде, чем гадить итальянцам, проживающим с районах Northcote и Preston, стоить таки подумать.
Причем желательно думать именно головой.
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23.06.2020 12:46 Відповісти
Это какая сволоч статистику портит??? У нас спад и ослабление карантина!
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23.06.2020 14:17 Відповісти
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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23.06.2020 15:22 Відповісти
На консультации у психиатора не пробовали побывать?
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23.06.2020 15:38 Відповісти
Лахту перейменують в ЛОХту?
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24.06.2020 08:09 Відповісти
З 38 тисяч тільки 10 000 потребували госпіталізації за весь час пандемії в Україні. На 40 млн країну це багато?? І 27 тисяч безсимптомно лікувалися і лікуються вдома. Страшний вірус?🤣😆
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23.06.2020 17:56 Відповісти
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