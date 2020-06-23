В Україні 833 нові випадки COVID-19 за добу, померли 23 людини, загалом зафіксовано 38 074 випадки

Станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 833 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 681).

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 23 пацієнти (добою раніше - 10), загалом - 1035. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Чернівецькій (5), Закарпатській (4), Львівській (3) областях та Києві (3).

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За останню добу одужали 314 осіб (добою раніше - 133), загалом - 16 956.

Загалом в Україні зараз хворіють 20 083 особи, що на 496 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (240), Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) областях та Києві (61).

У Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях нових випадків COVID-19 не виявили.











