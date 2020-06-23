Львівщина продовжує бити "рекорди": за добу виявлено 240 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 23 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4220 випадків інфікування коронавірусом, з них 117 - летальні, 696 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5766 осіб, госпіталізовані - 981, на амбулаторному лікуванні - 4785 осіб, виписані - 788 осіб. Зараз у лікарні перебуває 192 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1146 ПЛР-тестів, з яких 240 - позитивні.

Також повідомляється, що серед нових летальних випадків - 2 зі Львова і один пацієнт з Яворова.

Також читайте: Львівщина б'є антирекорди із COVID-19, тому що там ліквідували чергу на тести, - Ляшко

Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.