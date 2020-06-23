Львівщина продовжує бити "рекорди": за добу виявлено 240 нових випадків COVID-19
Станом на ранок 23 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4220 випадків інфікування коронавірусом, з них 117 - летальні, 696 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5766 осіб, госпіталізовані - 981, на амбулаторному лікуванні - 4785 осіб, виписані - 788 осіб. Зараз у лікарні перебуває 192 особи, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1146 ПЛР-тестів, з яких 240 - позитивні.
Також повідомляється, що серед нових летальних випадків - 2 зі Львова і один пацієнт з Яворова.
Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.
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статистика точно погіршиться..
Але ЗАмовчування Справжньої статистики -це завжди погано..
Бо не дозволяє адекватно реагувати Владі (зокрема переймаючи досвід інших у тих самих умовах )..
Лично у меня другой взгляд на эту "проблему" - если больницы не переполнены и пациенты не лежат в коридорах, а ИВЛ хватает, то все более чем нормально и нужно продолжать в том же духе! Чем население быстрее переболеет и чем большее количество, тем лучше!
нагадаю.. реальна смертність в Білорусі у 20 разів більша,ніж в Україні..
Когда переболеет более 2/3 населения, новых волн заболевания уже не будет.
Поскольку сидеть 1 год в жестком карантине мы не можем, то выход только один: поддерживать уровень карантина, на том уровне, когда количество заболевших максимально для пропускной способности наших больниц (при минимальном количестве зараженных эта "пандемия" просто будет дольше длиться и больше шансов появления новых штаммов и это при том, что у большей части населения нет иммунитета даже к исходному штамму)
Найдисциплінованіші мають найбільшу статистику кількості інфікованих?
От і маємо викривлені картину. у Львові ай-йа-яй, а в Одесі, Запоріжжі, Харкові типу все добре, можна все повідкривати і не заганяти людей на карантин.
і за це відповідала.
А центральна влада має це контролювати.
Вчора прогнозував 250.
Перегнали Іспанію у щоденній заражуваності.. ((
Про це пише https://elpais.com/sociedad/2020-06-22/las-comarcas-oscenses-de-cinca-medio-bajo-cinca-y-la-litera-retroceden-a-fase-2-por-varios-brotes.html El Pais .
"Влада провінції Арагон, до якої належить Уеска, ухвалила рішення про повернення до карантинних обмежень. Це стало першим випадком повернення обмежень після послаблення карантину в Іспанії", - йдеться у повідомленні.
Львівщина навпаки,налаштована виходити з карантину..
АГА..Але хто їй дозволить ?
з 320 інфікованими на добу...
В Армении, ослабившей карантин 18 мая, заявили о второй волне эпидемии коронавируса
Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны
"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.
Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.
"Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут производиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал премьер-министр Армении.
Тому така картина.
Зате дуже красномовний той факт що степанов поїхав знімати саме львівських санлікарів за "погану" статистику. Там де маніпулюють стаданними, -там у степанова все добре...
В метро все худо-бедно - масках, на выходе в подземном переходе у киоска - очередь-толпа человек пятьдесят за черешней по 45 грн.