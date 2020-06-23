За добу COVID-19 діагностували у 61 жителя Києва, серед них четверо дітей. Три людини померли, - Кличко

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 61 людину. Троє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 101 жителя Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 4429 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих: 29 жінок віком від 22 до 79 років, 28 чоловіків віком від 24 до 88 років, 2 дівчинки віком 2 і 10 років і 2 хлопчика, яким 2 і 15 років.

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 24 людини. Всього коронавірус подолали 1415 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах - по 8 випадків.

"Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть своє здоров'я, бережіть себе!" - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.