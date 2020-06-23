Новий навчальний рік для шкіл розпочнеться 1 вересня, для студентів першого курсу - 17 вересня, - Мандзій
Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я готує додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.
"У коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів і технологій, якими оволоділи вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не скасовував. В тому і суть школи", - підкреслила Мандзій.
В.о. міністра зазначила, що Міносвіти спільно з Міністерством охорони здоров'я готує додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.
"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл почнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригувальне навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як освоїли матеріал його учні", - пояснила Мандзій.
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