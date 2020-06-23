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Новини
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У 2019 році в прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента", у 2020-му - "Центренерго" банкрут, - Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян дивується, що проти менеджменту, який довів "Центренерго" до збитковості, не порушують кримінальні справи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Я нічого не переплутав? У 2019 році на прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента". У 2020 році – "Центренерго" банкрут з мільярдними боргами", - поцікавився Омелян.

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"Я отримую морську галузь з хронічним падінням впродовж багатьох років. З 2018 року виводжу її на ріст у 20%. І навіть у часи кризи вона зростає понад 10%! Проти кого порушують кримінальне провадження? Совість є?! А якщо пошукати?" - резюмував ексміністр.

У 2019 році в прибуткове Центренерго призначається зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента, у 2020-му - Центренерго банкрут, - Омелян 01
У 2019 році в прибуткове Центренерго призначається зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента, у 2020-му - Центренерго банкрут, - Омелян 02
У 2019 році в прибуткове Центренерго призначається зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента, у 2020-му - Центренерго банкрут, - Омелян 03

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більша за ринкову на той момент - 1741 грн за тонну. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Омелян Володимир (1351) Центренерго (549)


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Топ коментарі
+27
Ану, зелебобики, давайте быстренько обсирайте Омеляна типа "Кто бы говорил..", "Гиперпул..". и т.д. Больше сказать-то нечего!
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23.06.2020 09:33
+23
"Друзі!
Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
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23.06.2020 09:30
+23
Все, к чему прикасается земразь превращается в гуано
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23.06.2020 09:34
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Правила форума Рада форумчан
"Друзі!
Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
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23.06.2020 09:30 Відповісти
так зе платит бене за помощь
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23.06.2020 09:32 Відповісти
А че ты удивляешься, Омелян, все кто нужен уже в теме и при доле,кто-же будет резать сук......... и т.д.Уже многим, если не очень многим, понятно ,что всё идет прахом. Волки дерут последнее. Какие,нах..,прибыли- всё в карманы и за бугор!!
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23.06.2020 11:19 Відповісти
Про яку допомогу ви говорите? Зеуйопок, просто нарколига в повній власності у Коломойші, він повновласний хазяїн головного слуги. Допоки в кріслі президента сидить ця ублюдочна гидота Коломойша і риги-мертвичуки і ***** з ними, повновласні хазяйва України. Ви ж самі це обрали, самі себе і зробили
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23.06.2020 12:11 Відповісти
Банкрот-банкрот...
Зато сколько миллиардов успел оттуда высосать Беня!!!
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23.06.2020 09:33 Відповісти
Ви переплутали причину і наслдок.
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23.06.2020 20:38 Відповісти
Ану, зелебобики, давайте быстренько обсирайте Омеляна типа "Кто бы говорил..", "Гиперпул..". и т.д. Больше сказать-то нечего!
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23.06.2020 09:33 Відповісти
Гіперлупом успішно замінили електрички ! Обтікайте , зєлєбобіки !
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23.06.2020 09:40 Відповісти
Все, к чему прикасается земразь превращается в гуано
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23.06.2020 09:34 Відповісти
Вот только Омелян умалчивает что этих людей ставят в июне когда еще было правительство Гроси, а уже при Гончаруке их пытаются убрать и начинаются суды.
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23.06.2020 09:35 Відповісти
та пиши уж шо Порошенко виноват че там стеснятся))) зебыля...ля...
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23.06.2020 09:38 Відповісти
Таковы факты, убытки были уже в апреле, и руководство сменил Грося.
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23.06.2020 09:42 Відповісти
єто не "факты" а заполошный бред)
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23.06.2020 09:50 Відповісти
зачем врать так откровенно?
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23.06.2020 10:52 Відповісти
В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян - Цензор.НЕТ 272
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23.06.2020 09:36 Відповісти
Вот так сьемки дебильного сериальчика для дебилов монетизируются в полновесные миллиарды. Выкуси GoT)
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23.06.2020 09:37 Відповісти
Омелян всё правильно пишет.
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23.06.2020 09:38 Відповісти
У 2019 році в прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента", у 2020-му - "Центренерго" банкрут, - Омелян - Цензор.НЕТ 555
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23.06.2020 09:39 Відповісти
Орууууууууу блин!!!!
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23.06.2020 10:12 Відповісти
Пока не проведём импичмент так и будем шкандыбать за Европой на костылях.
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23.06.2020 09:39 Відповісти
а ********** импичмент себе сделал невозможным. так что придеться выходить на улицу и требовать отставки правительства.
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23.06.2020 09:47 Відповісти
Вместе со шмарклей.
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23.06.2020 09:57 Відповісти
И еще одно забывает сказать Омелян, убытки начались уже в апреле когда было еще старое руководство. Также врет про 1,4 млрд в 2018, это было в 2017 а в 2018 только 0,5 млрд.
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23.06.2020 09:41 Відповісти
Та понятно шо зебилу все хорошо, а Омелян врет) Какие ж вы уроды...
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23.06.2020 09:49 Відповісти
В апреле Грося пытался задружиться с Беней, так как было всем понятно, что президентом станет Бубочка.
По этому Гроси сейчас нигде и нет:
Пороха предал, а к Бене его не взяли.
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23.06.2020 10:00 Відповісти
Ага в апреле 2019 (выборы прошли, всё стало понятно) начались убытки, а к концу года увеличились и в 2020 продолжились. Нечего на зеркало пенять, зебил.
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23.06.2020 11:29 Відповісти
пара-пара-пам! Взё!
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23.06.2020 09:45 Відповісти
дилетант и популист зелибоба знает только стратегию - корову надо меньше кормить и больше доить
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23.06.2020 09:50 Відповісти
Зато не барыга и Роттердам
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23.06.2020 10:00 Відповісти
А що ще можна було діждатися від "нових ліц", тільки дірок в Держбюджеті і мишей в Держрезерві.
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23.06.2020 10:00 Відповісти
Зато він нічого не краде. А яка різниця від того згорів товар, чи згнив?
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23.06.2020 10:10 Відповісти
А чогоб це зазяї зі своїм слугою ділилися?! Він буде відповідати.
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23.06.2020 11:23 Відповісти
Да, да... И вот это все на фоне завершения строительства гиперлупа.
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23.06.2020 10:31 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1275320141962776576 55 мин
Молодцы,унизили нас по полной! Извините,напишу грубо. Поставили на колени,обоссали и накакали на нас! Для того,чтобы продать Укрзализныцю ее банкротят! Но как!!! Повесив долги по ОРДЛО! И не говорите мне,что Банковая -это Украина! ****,кремль там уже свой офис открыл!

В Украине реализуется межд.договорняк рашки с западными спекулянтами полностью уничтожить страну! Гибридно,взаимовыгодно! Разграбленную страну,униженную всеми,тогда когда мировые хищники нажрутся-отдадут уже навеки под крыло свихнувшего карлика,ублажив его имперские замашки!

ТНК с бенефіціарами з Московії

Это предлог. Цель -продать Укрзализныцю!

Вам теперь понятно в чьих интересах Верховный Суд принимает решение банкротить Укрзализныцю? Нет во власти ни одного,кто думает о стране! Эти все предатели,набивая себе карманы распродают страну кому угодно- кремлю,ТНК ... Очередной шаг по превращению Украины в колонию !

Схематоз по Укрзализныце -это схематоз международной мафии!
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23.06.2020 10:46 Відповісти
Сірожа Лещенко працює
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23.06.2020 11:31 Відповісти
Зелохам привычнее в убытках сидеть.
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23.06.2020 11:07 Відповісти
Теперь поднимают стоимость жлектрики и за "транспортировку газа".
Платить будут все,а не олько 73% голосовавших за зе чмошника.
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23.06.2020 11:20 Відповісти
73% спят и видят, что им долги спишут. Жопаблок уже и законопроект подготовил. Завтра желудки побежат за рыгов голосовать.
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23.06.2020 11:33 Відповісти
Здесь "Гиперлуп" прав на все 1000%.
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23.06.2020 11:51 Відповісти
Вывод: Банкротство - стратегия Бубочки.
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23.06.2020 12:14 Відповісти
 
 