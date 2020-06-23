У 2019 році в прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента", у 2020-му - "Центренерго" банкрут, - Омелян
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян дивується, що проти менеджменту, який довів "Центренерго" до збитковості, не порушують кримінальні справи.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.
"Я нічого не переплутав? У 2019 році на прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента". У 2020 році – "Центренерго" банкрут з мільярдними боргами", - поцікавився Омелян.
"Я отримую морську галузь з хронічним падінням впродовж багатьох років. З 2018 року виводжу її на ріст у 20%. І навіть у часи кризи вона зростає понад 10%! Проти кого порушують кримінальне провадження? Совість є?! А якщо пошукати?" - резюмував ексміністр.
Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).
Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більша за ринкову на той момент - 1741 грн за тонну. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".
12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".
На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.
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Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
Зато сколько миллиардов успел оттуда высосать Беня!!!
По этому Гроси сейчас нигде и нет:
Пороха предал, а к Бене его не взяли.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1275320141962776576 55 мин
Молодцы,унизили нас по полной! Извините,напишу грубо. Поставили на колени,обоссали и накакали на нас! Для того,чтобы продать Укрзализныцю ее банкротят! Но как!!! Повесив долги по ОРДЛО! И не говорите мне,что Банковая -это Украина! ****,кремль там уже свой офис открыл!
В Украине реализуется межд.договорняк рашки с западными спекулянтами полностью уничтожить страну! Гибридно,взаимовыгодно! Разграбленную страну,униженную всеми,тогда когда мировые хищники нажрутся-отдадут уже навеки под крыло свихнувшего карлика,ублажив его имперские замашки!
ТНК с бенефіціарами з Московії
Это предлог. Цель -продать Укрзализныцю!
Вам теперь понятно в чьих интересах Верховный Суд принимает решение банкротить Укрзализныцю? Нет во власти ни одного,кто думает о стране! Эти все предатели,набивая себе карманы распродают страну кому угодно- кремлю,ТНК ... Очередной шаг по превращению Украины в колонию !
Схематоз по Укрзализныце -это схематоз международной мафии!
Платить будут все,а не олько 73% голосовавших за зе чмошника.