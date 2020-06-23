У 2019 році в прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента", у 2020-му - "Центренерго" банкрут, - Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян дивується, що проти менеджменту, який довів "Центренерго" до збитковості, не порушують кримінальні справи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Я нічого не переплутав? У 2019 році на прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента". У 2020 році – "Центренерго" банкрут з мільярдними боргами", - поцікавився Омелян.

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"Я отримую морську галузь з хронічним падінням впродовж багатьох років. З 2018 року виводжу її на ріст у 20%. І навіть у часи кризи вона зростає понад 10%! Проти кого порушують кримінальне провадження? Совість є?! А якщо пошукати?" - резюмував ексміністр.







Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більша за ринкову на той момент - 1741 грн за тонну. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.