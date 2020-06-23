Терористи "ДНР" відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський

Донецькі терористи відпустили дружину громадянина Іспанії Євгенію Єпес-Веньєса, викрадену раніше через незгоду бачити на своєму балконі російський триколор.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина громадянина Іспанії Євгенія Єпес-Веньєса, яку 3 червня в Донецьку викрали з її квартири бойовики "ДНР", вже на свободі", - повідомив Казанський.

Він додав, що терористи були змушені відпустити жінку через широкий резонанс і розголос цієї історії.

"Вона вже на підконтрольній території", - підсумував блогер.

Також дивіться: У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський. ФОТО