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Терористи "ДНР" відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський

Терористи

Донецькі терористи відпустили дружину громадянина Іспанії Євгенію Єпес-Веньєса, викрадену раніше через незгоду бачити на своєму балконі російський триколор.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дружина громадянина Іспанії Євгенія Єпес-Веньєса, яку 3 червня в Донецьку викрали з її квартири бойовики "ДНР", вже на свободі", - повідомив Казанський.

Він додав, що терористи були змушені відпустити жінку через широкий резонанс і розголос цієї історії.

"Вона вже на підконтрольній території", - підсумував блогер.

Також дивіться: У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський. ФОТО

Терористи ДНР відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський 01

Автор: 

Донецьк (947) викрадення (819) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+10
З днем народження *****.Розкажи там в Іспанії що таке російський фашизм.
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23.06.2020 10:11
+9
читаю и понимаю, ватный даун, от простого украинского отличается только ватностью ...

перед тем как высырать бред, можно просто в интернете, через который вы здесь срёте, почитать как развивалась ситуация.

"на подвал" эту женщину, кинули за то что сняла русский флаг, которыми днровцы украсили фасад здания и да, граждане псевдопатриоты, некоторым людям плевать на днр лнр - они просто имеют смелость ездить к своим родным.

мерзко вас читать, бабы базарные
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23.06.2020 09:56
+9
21 червня бойовики так званої ДНР передали українській стороні дружину громадянина Іспанії Євгенію *****, затриману в Донецьку 3 червня.
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"

"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233
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23.06.2020 09:56
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А это что ещё за благородная донья, супруга идеально?На черта её туда понесло?Откуда у неё там квартира?
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23.06.2020 09:31 Відповісти
"Квартирантам" из бурятии сдаёт
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23.06.2020 09:41 Відповісти
Она из Донецка. Квартира ее. Замужем за испанцем.
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23.06.2020 10:19 Відповісти
Понятно. Тогда сочувствую тому кабальеро.
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23.06.2020 10:23 Відповісти
Испания поддерживала движение независимого народа Даунбаса до самого начала движения за независимость Каталонии. Они потом переосмыслили эти две движухи. Каталония была независимой ещё в 12 веке. А в 13 и 14-м веке все острова Средиземноморья принадлежали ей и город Афины.
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23.06.2020 09:36 Відповісти
А "страна Басков"? Из протестного движения против диктатуры Франко, ЕТА переросла в откровенную сепарскую группировку
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23.06.2020 09:48 Відповісти
ETA офіційно вже відмовилась від боротьби за незалежність як безперспективну
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23.06.2020 10:58 Відповісти
а муженьок з бабизянами бігає? казанський по ходу посередником у кіднепінгу влаштувався...
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23.06.2020 09:40 Відповісти
добре, що ще й цю патріотку не обмінювали на свідків пуску бука по мн17
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23.06.2020 10:43 Відповісти
Квартира в лугандоне? Круто!
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23.06.2020 09:44 Відповісти
Четкие посоны с пичьорских холмов-недвигу себе в Испании покупают, а тут, видимо, мы наблюдаем экстремалку)))
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23.06.2020 09:47 Відповісти
Екстремал її чоловік, бо женився на неадекватній жительці Даунєцка, яка не боїться в ОРДЛО їхати!
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23.06.2020 10:22 Відповісти
читаю и понимаю, ватный даун, от простого украинского отличается только ватностью ...

перед тем как высырать бред, можно просто в интернете, через который вы здесь срёте, почитать как развивалась ситуация.

"на подвал" эту женщину, кинули за то что сняла русский флаг, которыми днровцы украсили фасад здания и да, граждане псевдопатриоты, некоторым людям плевать на днр лнр - они просто имеют смелость ездить к своим родным.

мерзко вас читать, бабы базарные
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23.06.2020 09:56 Відповісти
ватник, ты, ей помогал в снятии...
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23.06.2020 10:38 Відповісти
21 червня бойовики так званої ДНР передали українській стороні дружину громадянина Іспанії Євгенію *****, затриману в Донецьку 3 червня.
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"

"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233
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23.06.2020 09:56 Відповісти
Ухти, невже прозріла?
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23.06.2020 10:23 Відповісти
похищенную ранее из-за несогласия видеть на своем балконе российский триколор.Источник: https://censor.net/n3203701
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23.06.2020 09:56 Відповісти
З днем народження *****.Розкажи там в Іспанії що таке російський фашизм.
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23.06.2020 10:11 Відповісти
ДБР порушили справу? Їх спецназ виїхав у Донецьк на затримання злочинців?
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23.06.2020 10:34 Відповісти
Если не ошибаюсь, она уехала ещё при СССР...
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23.06.2020 11:01 Відповісти
Тогда выходит, что перемены ее поразили до глубины души. Пусть теперь поделится яркими впечатлениями со своим супругом и многочисленными испанскими почитателями русского мира
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23.06.2020 11:57 Відповісти
Какой СССР, ей около 30-ти.
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23.06.2020 14:10 Відповісти
 
 