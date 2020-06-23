Терористи "ДНР" відпустили викрадену на початку червня дружину громадянина Іспанії Єпес-Веньєса, - Казанський
Донецькі терористи відпустили дружину громадянина Іспанії Євгенію Єпес-Веньєса, викрадену раніше через незгоду бачити на своєму балконі російський триколор.
Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дружина громадянина Іспанії Євгенія Єпес-Веньєса, яку 3 червня в Донецьку викрали з її квартири бойовики "ДНР", вже на свободі", - повідомив Казанський.
Він додав, що терористи були змушені відпустити жінку через широкий резонанс і розголос цієї історії.
"Вона вже на підконтрольній території", - підсумував блогер.
Топ коментарі
+10 олег дулик
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+9 Nick Nicko
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перед тем как высырать бред, можно просто в интернете, через который вы здесь срёте, почитать как развивалась ситуация.
"на подвал" эту женщину, кинули за то что сняла русский флаг, которыми днровцы украсили фасад здания и да, граждане псевдопатриоты, некоторым людям плевать на днр лнр - они просто имеют смелость ездить к своим родным.
мерзко вас читать, бабы базарные
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"
"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233