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55 дітей і 92 медпрацівники захворіли на COVID-19 за минулу добу, - Степанов
В Україні коронавірусною інфекцією заразилися 2 790 дітей і 6 138 медичних працівників
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 833 людини. З них 55 дітей, а також 92 медпрацівники", - зазначив міністр.
Крім того, були госпіталізовані 153 особи. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому побороли коронавірус 314 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 38 074 особи. З них 2 790 дітей, а також 6 138 медпрацівників", - додав Степанов.
У той же час 16 956 пацієнтів одужали, а летальних випадків посилання - 1 035.
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