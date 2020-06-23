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Новини Коронавірус і карантин
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55 дітей і 92 медпрацівники захворіли на COVID-19 за минулу добу, - Степанов

55 дітей і 92 медпрацівники захворіли на COVID-19 за минулу добу, - Степанов

В Україні коронавірусною інфекцією заразилися 2 790 дітей і 6 138 медичних працівників

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 833 людини. З них 55 дітей, а також 92 медпрацівники", - зазначив міністр.

Крім того, були госпіталізовані 153 особи. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому побороли коронавірус 314 пацієнтів.

Дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"За весь час пандемії в Україні захворіли 38 074 особи. З них 2 790 дітей, а також 6 138 медпрацівників", - додав Степанов.

У той же час 16 956 пацієнтів одужали, а летальних випадків посилання - 1 035.

Автор: 

діти (5066) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну, медики широко отмечали профессиональный праздник с обильными возлияниями и доверительными товарищескими отношениями
Завтра будет ещё порция инфицированных.
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23.06.2020 09:42 Відповісти
З такими пільгами та компенсаціями, що їм назначили вони тепер всі перехворіють і стануть інвалідами першої групи, а часи цієї "пандемії" будуть згадуати, як найкращі роки свого життя. Те ж саме стосується держслужбовців та інших бюджетників.
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23.06.2020 10:34 Відповісти
Ми бачимо неабиякий прогрес - вже не кожен п"ятий медик, а кожний шостий - хворий на ковід. Про що це говорить? У нас кінчаються медики.
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23.06.2020 09:57 Відповісти
Дети всегда чем то болеют. Но блатная секта ковида вне очереди. Остальные внеплановые подождут, пока деньги ковидные не освоят.Тяжкий труд 62 млрд пристроить все таки.
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23.06.2020 10:43 Відповісти
 
 