УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9389 відвідувачів онлайн
Новини
971 6

У Чорнобильській зоні досі тліють пеньки і деревина на території лісництва

У Чорнобильській зоні досі тліють пеньки і деревина на території лісництва

Станом на ранок 23 червня спостерігається тління пеньків і деревини в Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва, де 21 червня сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 23 червня спостерігається тління пеньків і деревини. До гасіння залучено 6 осіб і 2 одиниці техніки лісового господарства", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 21 червня в Зоні відчуження поблизу с. Іллінці на території Луб'янського лісництва сталося займання лісової підстилки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС. ФОТО

Автор: 

пожежа (4330) Чорнобиль (394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ливни месяц уже а оно тлеет может вы спецом его поджигаете?
показати весь коментар
23.06.2020 09:42 Відповісти
конечно "спецом". там же прямо в заголовке написано - тлеют пеньки. т.е. остались одни пеньки.
показати весь коментар
23.06.2020 09:45 Відповісти
Бо паліїв там закопувати треба !!! Тоді не палитимуть .
показати весь коментар
23.06.2020 09:44 Відповісти
Лесники наверное и палят или кто там занимался воровством
показати весь коментар
23.06.2020 09:47 Відповісти
Зеленский верный продолжатель дел мародёров
показати весь коментар
23.06.2020 09:49 Відповісти
Ви бачили як мнсдснмчссс працює на гасинні пожеж в чб? Я прошу сталкерів зняти це кіно і викластт на ютюб!
показати весь коментар
23.06.2020 10:23 Відповісти
 
 