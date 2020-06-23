У Чорнобильській зоні досі тліють пеньки і деревина на території лісництва

Станом на ранок 23 червня спостерігається тління пеньків і деревини в Зоні відчуження на території Луб'янського лісництва, де 21 червня сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 23 червня спостерігається тління пеньків і деревини. До гасіння залучено 6 осіб і 2 одиниці техніки лісового господарства", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 21 червня в Зоні відчуження поблизу с. Іллінці на території Луб'янського лісництва сталося займання лісової підстилки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Архів СБУ розсекретив деталі будівництва та аварії на ЧАЕС. ФОТО