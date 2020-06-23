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Новини Убивство Віталія Олешка
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Фігурант справи про вбивство ветерана Олешка (Сармата) Бродський про поїздку на море: Резонанс не зрозумілий. Зараз літо, у мене дитина

Фігурант справи про вбивство ветерана Олешка (Сармата) Бродський про поїздку на море: Резонанс не зрозумілий. Зараз літо, у мене дитина

Обвинувачений в організації вбивства ветерана війни на Донбасі Віталія Олешка (Сармат) бізнесмен з Дніпра Євген Бродський прокоментував свій відпочинок біля моря, що обурив побратимів убитого, які голодують під ОП вже два тижні.

Про це він розповів у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому це викликало такий резонанс. Було звернення до суду, для оздоровлення та відпустки дітей - у мене малолітня дитина. Літо. Це нормальне явище. Суд розглянув, все законно і дав на це дозвіл", - сказав Бродський.

Раніше суд дозволив Євгену Бродському поїхати на оздоровлення в Бердянськ на 5 днів, змінивши при цьому йому нічний домашній арешт у Дніпрі на базу відпочинку. Побратими Сармата, які голодують вже 14 день, обурилися таким рішенням. Вони вимагають повернути назад в СІЗО чотирьох обвинувачених, яких раніше суд звільнив з-під варти під домашній арешт.

Також дивіться: В ОП намагаються умовити піти з Банкової побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які оголосили голодування: очікують на приїзд іноземних делегацій. ФОТО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

вбивство (3088) Олешко Віталій (80)


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Топ коментарі
+23
Как там по Стерненку, Кузьменко, Рифмастеру камлают зебилы - "закон для всех один"?
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23.06.2020 09:53
+18
Зебиляндия...
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23.06.2020 09:51
+16
Ветерани - в тюрмі, їх убивці - на морі, бо у них *** діти. І хто це зробив разом?
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23.06.2020 09:55
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Зебиляндия...
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23.06.2020 09:51 Відповісти
ой да ладно чего тебя вы@лядка не утопили с твоим вы@@ля@енком ребеночком лето же отдых море ну утонул ну бывает... и че все правильно суд сделал а друзьям убиенного Патриота надо было тебя тварь просто убить или притопить.. и делов то одной падалью зеленодебильно прыговской меньше да Зеля смотри зеля лето море жара не купайся то не не всплывешь даже ....
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23.06.2020 10:12 Відповісти
зебыдляндия
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23.06.2020 12:15 Відповісти
Как там по Стерненку, Кузьменко, Рифмастеру камлают зебилы - "закон для всех один"?
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23.06.2020 09:53 Відповісти
зелибобы добренькие только к убийцам ветеранов че-то
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23.06.2020 09:53 Відповісти
совпадение?
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23.06.2020 09:54 Відповісти
Ветерани - в тюрмі, їх убивці - на морі, бо у них *** діти. І хто це зробив разом?
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23.06.2020 09:55 Відповісти
І в Кузьменко теж неповнолітня дитина...
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23.06.2020 09:57 Відповісти
Для зебілів - ветерани, волонтери, активісти, які борються за Україну - то вороги №1.
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23.06.2020 09:58 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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23.06.2020 12:07 Відповісти
Умирать зеле долго и мучительно -шанс на быстро зесрань прокакала
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23.06.2020 09:55 Відповісти
Вот такое равенство закона. Одних Потерпевший в камерах мурыжит, другим путёвки на курорты раздаёт
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23.06.2020 09:57 Відповісти
У ребенка подозреваемого нет ни матери, ни бабушек с дедушками, только папаша, обвиняемый в убийстве?
И сам Бродский мерзавец, и судьи, отпустившие его.
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23.06.2020 10:01 Відповісти
Даже если бы не было...зешваль пора по кускам резать,а их приспешников везде бить,как перушариев
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23.06.2020 10:04 Відповісти
"националист" Аваков, как он сам себя постоянно называет, стоит на страже-охране петушариев и зе...
За плакатики против Зе тянет в каталажку, а за физический контакт посадит как злейших террористов.
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23.06.2020 10:23 Відповісти
убийца ездит на море зе мир
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23.06.2020 10:01 Відповісти
"молчание ягнят" - зесранцы в рот г@вна набрали
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23.06.2020 10:01 Відповісти
Держава перетворилась на суцільну "лігусміху"....і можна посміятись, якби не було сумно за майбутнє наших дітей.
Надіюсь, що цим клоунам втекти не дозволимо, і все ж таки буде урок для майбутніх політиканів.
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23.06.2020 10:07 Відповісти
Судьи решили, что если на отдых да в Оманский залив, то пусть отдохнёт....
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23.06.2020 10:08 Відповісти
Малаитянин порешал вопросы.
А чему удивляться?
Свои у власти...
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23.06.2020 10:09 Відповісти
зесрань уже не просто сажает ветеранов и волонтеров,а заказывает их убийства,обещая исполнителям индульгенцию
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23.06.2020 10:10 Відповісти
Євреї вбили без жалю декілька мільонів українців, і досі не покаялись. Що для них чергове вбивство чергового українця черговим євреєм - та нічого. Пусте, україні настільки тупі і безпам'ятні, що он вибрали нащадків своїх катів на усі вищі державні посади у начебто власній державі.
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23.06.2020 10:16 Відповісти
а чего ж Юлию Кузьменко, (обвиненную (бездоказательно) в убийстве Шеремета) не отпускают с ребенком на море ? та и вообще просто не отпускают к ребенку ???
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23.06.2020 10:24 Відповісти
Була б вона не Кузьменко, а Бродська - відпустили б.
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23.06.2020 10:32 Відповісти
Странно .Фамилия -Мендель Не родственник пресс-секретаря теперешнего горе- президента?
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23.06.2020 15:12 Відповісти
Так суд жеж - реформований !
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23.06.2020 10:27 Відповісти
У того кто украл велосипед..тоже есть дети,но они почему то сидят в СИЗО до суда...и судьям по барабану что у них дети и им надо оздоровляться на море
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23.06.2020 10:41 Відповісти
Така ж логіка у всіх зебілів: убив - відпочинь, а як же інакше, зараз же літо, син.Так наче нормальну роботу зробив і тепер вібпочиває, як типовий член профспілок. Так думають і відпускники на Донбасі, вбивають же не їхніх рідних. У випадку смерті своїх родичів вони б волали, що то кляті українські патріоти. Ала тільки у тскому випадку вони б схаменулись.
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23.06.2020 11:55 Відповісти
киллер на море-патриоты на зоне
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23.06.2020 12:17 Відповісти
 
 