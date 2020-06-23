Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірус перевищує кількість осіб, які видужали, в 16 областях. Тільки в Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій, Миколаївській областях не підтвердили випадки COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з даними РНБО у вівторок вранці, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (антирекорд - 240 випадків), Закарпатській області (103 випадки), Рівненській області (75 випадків), у Чернівецькій області (62 випадки) та Києві (61 випадок).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 23 особи видужали, зараз в області хворіє 625 осіб (на 7 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли і 2 одужали, зараз в області хворіють 1290 осіб (на 38 більше за добу);

- у Дніпропетровській області за добу 7 нових випадків захворювання і 4 одужання, зараз хворіють 246 осіб (на 3 більше за добу);

- у Донецькій області за добу 6 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіють 215 осіб (на 6 більше за добу);

- у Житомирській області 25 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 30 видужали, хворіють 608 осіб (на 6 менше за добу);

- у Закарпатській області 103 нові випадки зараження за добу, 4 людини померли, 3 одужали, зараз хворіють 1358 осіб (на 96 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 1 випадок смерті та 2 одужання, зараз в області хворіють 145 осіб (на 3 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 35 нових випадків захворювання за добу, загалом в області хворіє 932 особи (на 35 більше за добу);

- у Києві 61 новий випадок захворювання за добу, 3 нові випадки смерті і 24 одужання, хворіють 2913 осіб (на 34 більше за добу);

- у Київській області 49 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 41 особа одужала, зараз в області хворіють 1097 осіб (на 7 більше за добу);

- у Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання, 13 - одужання, зараз в області хворіє 79 осіб (на 9 менше за добу);

- у Луганській області за добу 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз в області хворіють 20 осіб (на 1 більше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджені 240 нових випадків зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 22 особи одужали, загалом в області хворіють 3407 осіб (на 215 більше за добу);

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- у Миколаївській області не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 4 випадки одужання, загалом в області хворіє 88 осіб (на 6 менше за добу);

- в Одеській області 29 нових випадків захворювання за добу і 11 випадків одужання, загалом в області хворіють 750 осіб (на 18 більше за добу);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 1 випадок одужання за добу. Загалом в області хворіють 20 осіб (на 2 більше за добу);

- у Рівненській області 75 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 12 осіб одужали. Загалом в області хворіють 1442 людини (на 62 більше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання за добу і 2 одужання. Загалом в області хворіють 74 людини (на 3 більше за добу);

- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб одужали, загалом в області хворіють 638 осіб (на 10 більше за добу);

- у Харківській області 33 нові випадки захворювання за добу, 17 осіб одужали. Загалом в області хворіє 886 осіб (на 16 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 10 осіб;

- у Хмельницькій області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 1 людина одужала, загалом в області хворіє 114 осіб (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області 2 нові випадки захворювання та 15 одужання за добу. Загалом в області хворіють 176 осіб (на 13 менше за добу);

- у Чернівецькій області 62 нові випадки захворювання, 5 - смерті, 68 осіб одужали. Загалом в області хворіють 2601 особа (на 11 менше за добу);

- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання і 13 - одужання. Загалом в області хворіє 331 особа (на 8 менше за добу).

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