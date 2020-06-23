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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО

Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірус перевищує кількість осіб, які видужали, в 16 областях. Тільки в Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій, Миколаївській областях не підтвердили випадки COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з даними РНБО у вівторок вранці, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (антирекорд - 240 випадків), Закарпатській області (103 випадки), Рівненській області (75 випадків), у Чернівецькій області (62 випадки) та Києві (61 випадок).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 23 особи видужали, зараз в області хворіє 625 осіб (на 7 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли і 2 одужали, зараз в області хворіють 1290 осіб (на 38 більше за добу);

- у Дніпропетровській області за добу 7 нових випадків захворювання і 4 одужання, зараз хворіють 246 осіб (на 3 більше за добу);

- у Донецькій області за добу 6 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіють 215 осіб (на 6 більше за добу);

- у Житомирській області 25 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 30 видужали, хворіють 608 осіб (на 6 менше за добу);

- у Закарпатській області 103 нові випадки зараження за добу, 4 людини померли, 3 одужали, зараз хворіють 1358 осіб (на 96 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 1 випадок смерті та 2 одужання, зараз в області хворіють 145 осіб (на 3 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 35 нових випадків захворювання за добу, загалом в області хворіє 932 особи (на 35 більше за добу);

- у Києві 61 новий випадок захворювання за добу, 3 нові випадки смерті і 24 одужання, хворіють 2913 осіб (на 34 більше за добу);

- у Київській області 49 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 41 особа одужала, зараз в області хворіють 1097 осіб (на 7 більше за добу);

- у Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання, 13 - одужання, зараз в області хворіє 79 осіб (на 9 менше за добу);

- у Луганській області за добу 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз в області хворіють 20 осіб (на 1 більше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджені 240 нових випадків зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 22 особи одужали, загалом в області хворіють 3407 осіб (на 215 більше за добу);

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

- у Миколаївській області не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 4 випадки одужання, загалом в області хворіє 88 осіб (на 6 менше за добу);

- в Одеській області 29 нових випадків захворювання за добу і 11 випадків одужання, загалом в області хворіють 750 осіб (на 18 більше за добу);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 1 випадок одужання за добу. Загалом в області хворіють 20 осіб (на 2 більше за добу);

- у Рівненській області 75 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 12 осіб одужали. Загалом в області хворіють 1442 людини (на 62 більше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання за добу і 2 одужання. Загалом в області хворіють 74 людини (на 3 більше за добу);

- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб одужали, загалом в області хворіють 638 осіб (на 10 більше за добу);

- у Харківській області 33 нові випадки захворювання за добу, 17 осіб одужали. Загалом в області хворіє 886 осіб (на 16 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 10 осіб;

- у Хмельницькій області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 1 людина одужала, загалом в області хворіє 114 осіб (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області 2 нові випадки захворювання та 15 одужання за добу. Загалом в області хворіють 176 осіб (на 13 менше за добу);

- у Чернівецькій області 62 нові випадки захворювання, 5 - смерті, 68 осіб одужали. Загалом в області хворіють 2601 особа (на 11 менше за добу);

- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання і 13 - одужання. Загалом в області хворіє 331 особа (на 8 менше за добу).

Також читайте: 55 дітей і 92 медпрацівники захворіли на COVID-19 за минулу добу, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2281) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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23.06.2020 10:06
+4
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.06.2020 10:09
+4
Теперь вместо фильмов о шпионе Джеймсе Бонде будут снимать фильмы о супершпионе Эдуарде Силенко.
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23.06.2020 10:13
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
показати весь коментар
23.06.2020 10:06 Відповісти
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.06.2020 10:09 Відповісти
Теперь вместо фильмов о шпионе Джеймсе Бонде будут снимать фильмы о супершпионе Эдуарде Силенко.
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23.06.2020 10:13 Відповісти
О Супер дебиле!
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23.06.2020 10:16 Відповісти
Ви тупорилі ублюдки, якби у вам мозгів було б хоча б на 50% від мого, то ви б просто були б середньостатистичними, а так є примітивні імбіцили. Стадо приматів.
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23.06.2020 10:25 Відповісти
Относить их к приматам - это как комплимент.
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23.06.2020 20:37 Відповісти
Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО - Цензор.НЕТ 5386
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23.06.2020 11:50 Відповісти
https://ilovehobby.club/2020/05/12/zhenshhina-shutivshaya-na-vecherinke-chto-u-nee-koronavirus-okazalas-dejstvitelno-bolna-i-zarazila-gostej/ В США женщина пришла на день рождения друга и заразила гостей коронавирусом. Женщина пришла на праздник без маски, начала кашлять и при этом шутить, что она заболела COVID-19. Любительница странных шуток узнала, что она действительно заразилась только позже, когда сдала тесты.
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23.06.2020 11:54 Відповісти
И никто не умер и не умрет.
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23.06.2020 13:11 Відповісти
И вообще похоже на пропаганду.
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23.06.2020 13:12 Відповісти
#коронавирус Коронавирус - это не медицинская проблема, это в первую очередь международная политика.

"....Из года в год эксперты ВШЭ прогнозировали жесткую посадку для экономики Белоруссии, пророчили ее агонию и неизбежный крах. Говорили, что она существует исключительно за счет российских субсидий. Критиковали Беларусь за то, что она по-прежнему цепляется за архаичный индустриальный уклад с его цехами, проходными, станками, колхозами. За то, что не произвела у себя масштабной приватизации госпредприятий, за то, что не состоит в ВТО, критиковали за госзаказ и госсубсидии, за излишнюю обремененность предприятий социалкой, которая не позволяет белорусской продукции быть конкурентоспособной. Пророчили Белоруссии остановку производств, невыплату зарплат и неизбежную шоковую терапию. Но вот уже четверть века Белоруссии удается сохранять свою индустрию, модернизировать, а порою и наращивать свои производства, удерживать стандарты жизни, медицины, образования.

26 марта Путин присоединился к пандемической повестке дня, объявленной на саммите G-20, который прошел в формате видеоконференции. После саммита глава России подписал общую резолюцию вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом, Группой всемирного банка и др. участниками саммита. Участники саммита обязались следовать рекомендациям ВОЗ, выделить ресурсы в фонды ВОЗ и др. фонды и поклялись «не пожалеть никаких усилий для борьбы с COVID-19».

Саммит G-20 прошел безупречно. Не было дискуссий, ни у кого из участников не возникло лишних вопросов. Все продемонстрировали полный элитный консенсус. Мы здесь одной крови , джентльмены верят друг другу на слово. Серьезнейшее решение о введении на планете невиданного прежде тотального карантина, касающееся жизни миллиардов людей было принято менее чем за 2 часа на основе рекомендаций американского эпидемиолога, эксперта по инфекционным заболеваниям, технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове.

В свою очередь Лукашенко, президент Белоруссии, долгие годы именовавшийся на Западе «последним диктатором Европы», сделал один из важнейших выборов своей жизни, отказавшись вводить в Белоруссии карантинные меры, предлагаемые ВОЗ и взяв на себя всю ответственность за последствия такого шага.
Объясняя свою позиция белорусскому народу, Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная страна и нам нужно «думать своим умом и исходить из своих интересов». Он также заявил, что Белоруссии ни на чью поддержку надеяться не стоит и призвал не допустить погрома собственной страны. У нас нет никаких «политических вопросов, которые мы собираемся решить через коронавирус» сказал Лукашенко и призвал без паники, спокойно организовать все необходимые меры по лечению всех заболеваний, особенно легочных.

Сегодня ни у кого в мире нет надежных данных по коронавирусу. Но вместо того, чтобы собирать эти данные, трезво и взвешенно исследовать, обсуждать их на симпозиумах и конгрессах, - дискуссию по заболеванию, минуя профессиональное сообщество, напрямую вынесли в политическую плоскость... А то, что мы наблюдали с саммитом G-20, напоминает больше дешевую аферу с разводом, где есть новизна темы, требующая немедленного решения чрезвычайность обстоятельств, зашкаливающая и слепящая эмоциональность, специалисты ВОЗ с безупречными и не вызывающими сомнение в компетентности документами, группа серьезных и респектабельных лиц, которые уже совершили необходимый и неизбежный шаг - обменяли деньги на безопасность.

Чтобы нейтрализовать ВОЗ, Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ в Беларусь и те прогнозируемо, потребовали в перечне своих рекомендаций введения для выбившейся из строя Белоруссии жесткого карантина и комендантского часа.

«Ввести карантин и комендантский час проще всего», ответил Лукашенко, но что будет после коронавируса? По мнению президента Белоруссии, быстрее всего выйдут из кризиса те страны, которые печатают доллары. У Белоруссии нет ни долларов, ни сырья, поэтому ей нужно трудиться не останавливаясь. А тем странам, которые обанкротят собственную экономику, будет предложена финансовая помощь, в обмен на независимость и свободу. «Я в эти игры играть не хочу», - сказал Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии приказал до краев наполнить все нефтехранилища страны подешевевшей нефтью.

Сегодня Всемирный банк (ВБ) уже объявил о готовности выделить 160 млрд. долл. странам для смягчения в них социальных последствий, вызванный борьбой с пандемией. В свою очередь, глава представительства Всемирного Банка в Белоруссии Алекс Кремер еще в апреле выразил официальную обеспокоенность неисполнением белорусскими властями предписаний ВОЗ и настоятельно рекомендовал Белоруссии приостановить на несколько месяцев работу предприятий, а также обещал белорусским властям заем, чтобы по выходе из карантина они могли смягчить социальную напряженность.
Не правда ли, какая удивительно слаженная работа ВОЗ и Всемирного банка, и какая трогательная забота о жителях Белоруссии?
Лукашенко поблагодарил ВОЗ за работу и предложил из ее рекомендаций использовать те, которые действительно разумны.

В свою очередь, белорусская оппозиция надела на свои лица марлевые повязки и обвинила Лукашенко в геноциде народа..."

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23.06.2020 13:14 Відповісти
Это, по-вашему, не похоже на пропаганду?
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23.06.2020 14:05 Відповісти
ТИ, хоч сам, зрозумів свій висер! До того, я не до тебе, дебіла, звертався. Не встрявай до співбесіди розумних людей! Тебе не запрошували!
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23.06.2020 10:30 Відповісти
дебіл, це ти до кого звернувся? бо я зову не зрозумів де тут діалог розумних людей..
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23.06.2020 10:42 Відповісти
Та до тебе, придурка ,ніхто не звертався! Іди на йух!
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23.06.2020 10:45 Відповісти
когда зеленскому будет объявлена госизмена за незакрытие границы и намеренное заражение украинцев?
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23.06.2020 12:08 Відповісти
Вірус є але хворіють в більшості дурні, яки думають що його немає...
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23.06.2020 13:25 Відповісти
Вірус в тебе в голові. Тормозяка. Хворіють на нього тільки старі хроніки які помирають від інших хвороб, але тест показує +. Щось не знаю нікого захворівшого хто ходить без маски. Хворіють якраз сектанти свідків святого ковіда. Дивно, що ще такий прижурень як ти не протестував свої мізки)
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23.06.2020 13:48 Відповісти
Був тут на форумі такий собі Андрій Дідовик. Ярий борець з масками. Він перехворів на ковід разом з сім"єю. Але щось його давно вже не видно.
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23.06.2020 14:12 Відповісти
Наверное, он понял, что зомбированных коронафобов учить самостоятельно думать бесполезно. А его позицию Вы не правильно, как всегда, трактуете - он не борец с масками, бесполезными для здоровых людей, а борец за торжество научных знаний по этой теме.
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23.06.2020 16:35 Відповісти
 
 