Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО
В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірус перевищує кількість осіб, які видужали, в 16 областях. Тільки в Херсонській, Запорізькій, Хмельницькій, Миколаївській областях не підтвердили випадки COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Згідно з даними РНБО у вівторок вранці, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (антирекорд - 240 випадків), Закарпатській області (103 випадки), Рівненській області (75 випадків), у Чернівецькій області (62 випадки) та Києві (61 випадок).
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 23 особи видужали, зараз в області хворіє 625 осіб (на 7 більше за добу);
- у Волинській області підтверджено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли і 2 одужали, зараз в області хворіють 1290 осіб (на 38 більше за добу);
- у Дніпропетровській області за добу 7 нових випадків захворювання і 4 одужання, зараз хворіють 246 осіб (на 3 більше за добу);
- у Донецькій області за добу 6 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіють 215 осіб (на 6 більше за добу);
- у Житомирській області 25 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 30 видужали, хворіють 608 осіб (на 6 менше за добу);
- у Закарпатській області 103 нові випадки зараження за добу, 4 людини померли, 3 одужали, зараз хворіють 1358 осіб (на 96 більше за добу);
- у Запорізькій області виявлено 1 випадок смерті та 2 одужання, зараз в області хворіють 145 осіб (на 3 менше за добу);
- в Івано-Франківській області 35 нових випадків захворювання за добу, загалом в області хворіє 932 особи (на 35 більше за добу);
- у Києві 61 новий випадок захворювання за добу, 3 нові випадки смерті і 24 одужання, хворіють 2913 осіб (на 34 більше за добу);
- у Київській області 49 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 41 особа одужала, зараз в області хворіють 1097 осіб (на 7 більше за добу);
- у Кіровоградській області 4 нові випадки захворювання, 13 - одужання, зараз в області хворіє 79 осіб (на 9 менше за добу);
- у Луганській області за добу 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз в області хворіють 20 осіб (на 1 більше за добу);
- у Львівській області за добу підтверджені 240 нових випадків зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 22 особи одужали, загалом в області хворіють 3407 осіб (на 215 більше за добу);
- у Миколаївській області не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 4 випадки одужання, загалом в області хворіє 88 осіб (на 6 менше за добу);
- в Одеській області 29 нових випадків захворювання за добу і 11 випадків одужання, загалом в області хворіють 750 осіб (на 18 більше за добу);
- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання та 1 випадок одужання за добу. Загалом в області хворіють 20 осіб (на 2 більше за добу);
- у Рівненській області 75 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла і 12 осіб одужали. Загалом в області хворіють 1442 людини (на 62 більше за добу);
- у Сумській області 5 нових випадків захворювання за добу і 2 одужання. Загалом в області хворіють 74 людини (на 3 більше за добу);
- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання за добу, 6 осіб одужали, загалом в області хворіють 638 осіб (на 10 більше за добу);
- у Харківській області 33 нові випадки захворювання за добу, 17 осіб одужали. Загалом в області хворіє 886 осіб (на 16 більше за добу);
- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано. Загалом в області хворіють 10 осіб;
- у Хмельницькій області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 1 людина одужала, загалом в області хворіє 114 осіб (на 1 менше за добу);
- у Черкаській області 2 нові випадки захворювання та 15 одужання за добу. Загалом в області хворіють 176 осіб (на 13 менше за добу);
- у Чернівецькій області 62 нові випадки захворювання, 5 - смерті, 68 осіб одужали. Загалом в області хворіють 2601 особа (на 11 менше за добу);
- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання і 13 - одужання. Загалом в області хворіє 331 особа (на 8 менше за добу).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"....Из года в год эксперты ВШЭ прогнозировали жесткую посадку для экономики Белоруссии, пророчили ее агонию и неизбежный крах. Говорили, что она существует исключительно за счет российских субсидий. Критиковали Беларусь за то, что она по-прежнему цепляется за архаичный индустриальный уклад с его цехами, проходными, станками, колхозами. За то, что не произвела у себя масштабной приватизации госпредприятий, за то, что не состоит в ВТО, критиковали за госзаказ и госсубсидии, за излишнюю обремененность предприятий социалкой, которая не позволяет белорусской продукции быть конкурентоспособной. Пророчили Белоруссии остановку производств, невыплату зарплат и неизбежную шоковую терапию. Но вот уже четверть века Белоруссии удается сохранять свою индустрию, модернизировать, а порою и наращивать свои производства, удерживать стандарты жизни, медицины, образования.
26 марта Путин присоединился к пандемической повестке дня, объявленной на саммите G-20, который прошел в формате видеоконференции. После саммита глава России подписал общую резолюцию вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом, Группой всемирного банка и др. участниками саммита. Участники саммита обязались следовать рекомендациям ВОЗ, выделить ресурсы в фонды ВОЗ и др. фонды и поклялись «не пожалеть никаких усилий для борьбы с COVID-19».
Саммит G-20 прошел безупречно. Не было дискуссий, ни у кого из участников не возникло лишних вопросов. Все продемонстрировали полный элитный консенсус. Мы здесь одной крови , джентльмены верят друг другу на слово. Серьезнейшее решение о введении на планете невиданного прежде тотального карантина, касающееся жизни миллиардов людей было принято менее чем за 2 часа на основе рекомендаций американского эпидемиолога, эксперта по инфекционным заболеваниям, технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове.
В свою очередь Лукашенко, президент Белоруссии, долгие годы именовавшийся на Западе «последним диктатором Европы», сделал один из важнейших выборов своей жизни, отказавшись вводить в Белоруссии карантинные меры, предлагаемые ВОЗ и взяв на себя всю ответственность за последствия такого шага.
Объясняя свою позиция белорусскому народу, Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная страна и нам нужно «думать своим умом и исходить из своих интересов». Он также заявил, что Белоруссии ни на чью поддержку надеяться не стоит и призвал не допустить погрома собственной страны. У нас нет никаких «политических вопросов, которые мы собираемся решить через коронавирус» сказал Лукашенко и призвал без паники, спокойно организовать все необходимые меры по лечению всех заболеваний, особенно легочных.
Сегодня ни у кого в мире нет надежных данных по коронавирусу. Но вместо того, чтобы собирать эти данные, трезво и взвешенно исследовать, обсуждать их на симпозиумах и конгрессах, - дискуссию по заболеванию, минуя профессиональное сообщество, напрямую вынесли в политическую плоскость... А то, что мы наблюдали с саммитом G-20, напоминает больше дешевую аферу с разводом, где есть новизна темы, требующая немедленного решения чрезвычайность обстоятельств, зашкаливающая и слепящая эмоциональность, специалисты ВОЗ с безупречными и не вызывающими сомнение в компетентности документами, группа серьезных и респектабельных лиц, которые уже совершили необходимый и неизбежный шаг - обменяли деньги на безопасность.
Чтобы нейтрализовать ВОЗ, Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ в Беларусь и те прогнозируемо, потребовали в перечне своих рекомендаций введения для выбившейся из строя Белоруссии жесткого карантина и комендантского часа.
«Ввести карантин и комендантский час проще всего», ответил Лукашенко, но что будет после коронавируса? По мнению президента Белоруссии, быстрее всего выйдут из кризиса те страны, которые печатают доллары. У Белоруссии нет ни долларов, ни сырья, поэтому ей нужно трудиться не останавливаясь. А тем странам, которые обанкротят собственную экономику, будет предложена финансовая помощь, в обмен на независимость и свободу. «Я в эти игры играть не хочу», - сказал Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии приказал до краев наполнить все нефтехранилища страны подешевевшей нефтью.
Сегодня Всемирный банк (ВБ) уже объявил о готовности выделить 160 млрд. долл. странам для смягчения в них социальных последствий, вызванный борьбой с пандемией. В свою очередь, глава представительства Всемирного Банка в Белоруссии Алекс Кремер еще в апреле выразил официальную обеспокоенность неисполнением белорусскими властями предписаний ВОЗ и настоятельно рекомендовал Белоруссии приостановить на несколько месяцев работу предприятий, а также обещал белорусским властям заем, чтобы по выходе из карантина они могли смягчить социальную напряженность.
Не правда ли, какая удивительно слаженная работа ВОЗ и Всемирного банка, и какая трогательная забота о жителях Белоруссии?
Лукашенко поблагодарил ВОЗ за работу и предложил из ее рекомендаций использовать те, которые действительно разумны.
В свою очередь, белорусская оппозиция надела на свои лица марлевые повязки и обвинила Лукашенко в геноциде народа..."
Читать далее оригинал статьи по ссылке