Зміщені терміни і можливість подати електронну заяву, - в Міносвіти розкрили особливості майбутньої вступної кампанії

Цього року через карантин були зміщені терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів, проте сама процедура вступу не відрізняється від минулорічної.

Про це розповіла в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Якщо ми говоримо про вступ цього і минулого року, він нічим не буде відрізнятися. Крім того, що цьогоріч буде можливість подати електронну заяву до свого кабінету з 1 серпня. Інших змін немає", - пояснила вона.

Мандзій також підкреслила, що звільнення від складання ДПА не скасовує необхідність писати зовнішнє незалежне оцінювання для тих, хто бажає стати студентами ВНЗ. Чиновниця назвала основні дати майбутньої вступної кампанії.

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"Вступна кампанія почнеться з 1 серпня з реєстрації в електронних кабінетах. Прийом заяв триває з 13 до 22 серпня, до 16 серпня - для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО. Подання документів для зарахування на бюджет закінчиться 31 серпня о 6:00. Зарахування вступників на бюджет - до 5 вересня. З 15-17 вересня починаємо навчальний рік для першого курсу", - зазначила вона.

За словами в.о. міністра, в МОН розраховують на таку ж кількість абітурієнтів, як і в минулому році.

"У нас достатньо бюджетних місць для того, щоб випускники могли вступати до вишу", - пояснила вона.