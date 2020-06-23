Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що правоохоронна система після реформування викликає довіру, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно нею керує.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Перший Західний".
"Правоохоронна система сьогодні, після реформування, викликає довіру. Люди звертаються в поліцію. Сьогодні поліція взагалі не та, якою була 5 і більше років тому", - зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, правоохоронна система і керівник цієї системи - це одне ціле.
"Не можна відокремити міністра, сказати міністр поганий, а система – більш-менш хороша. Це одне ціле в своєму управлінні, у своїй роботі", - підкреслив глава уряду.
Шмигаль додав, що результати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Верховній Раді показують, що він ефективно керує правоохоронною системою країни.
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ПіСі: ахметка - зло!
Кашпировский, ****.
Я не сумніваюсь, що тобі доведеться ще багато кого переконувати...
А переименование милиции в полицию - это не реформа.
В Черновицкой области, где 10 июня двое сотрудников спецназа Нацполиции, по официальной версии, были ранены грабителем в частном доме, могли получить ранения сами.
Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на журналиста Константина Стогния, который предоставив также видео с места инцидента.
Как пояснил Стогний, на записи видно, что по меньшей мере две группы спецназа врываются в дом друг напротив друга и сразу открывают шквальный огонь внутри помещения. При этом вероятный бандит с пистолетом сразу убегает в подвал.
На видео также заметно, что преступник был не один, а с подельником, который стоит за спиной у лестницы в подвал.
Затем кто-то из группы правоохранителей кричит о том, что кого-то надо «добить». Уже в следующем кадре из комнаты, которая расположена напротив входа, откуда ворвалась первая группа спецназа «КОРД», извлекают раненого полицейского, которого, очевидно, никак не мог ранить преступник с пистолетом. При этом в подвале слышен шум, похожий на выстрелы.
Сообщается, что раненный в ногу, как подает официальная версия, преступник скончался через два дня в реанимации, что подтвердил журналистам главный врач больницы. Правда, полиция об этом все еще не сообщает.
«В связи с этим возникает несколько логичных вопросов.
Почему момент штурма и факт гибели подозреваемого так тщательно «скрыли» от глаз общественности?
Не «добили» ли подозреваемого сами полицейские, чтобы скрыть следы провальной операции или чтобы задержанный не выдал своих подельников и боссов?
Также непонятно, какова судьба второго подозреваемого», - задается вопросами Стогний.
Издание отмечает, что по организации и выполнению эта «спецоперация» очень похожа на спецоперацию в Княжичах, где в результате «дружественного огня» были убиты 5 правоохранителей. Расследование «продолжается» до сих пор.
Также интересно, что в официальной сводке с 08 июня до 21 июня - нет ни одного убитого или погибшего от тяжелых телесных повреждений.
Полная версия видео будет обнародована в 19:30 в программе «Надзвичайні новини» на телеканале ICTV, сообщает издание
https://twitter.com/Difcon2
Difcon
@Difcon2
·https://twitter.com/Difcon2/status/1275162703414386690 11 ч
по версии дегенерата примьера))))
видать таки "пороблэно" что то в кабмине этой страны , да и в парламенте тоже)))
кто туда попадает, начинает нести ахинею))))
надо срочно проверить состав атмосферы которой дышат правящие гниды))))
а то у них реально мозги на набекрень)))))
чуваки живут в параллельной реальности))))
лохоманский,когда ж кончится этот правительственный идиотизм? наверно после твоей отставки)))
П.С. А Шмыгаль, хоть приблизительно, знает, что происходит в стране и кто что крышует?
Хотя, с кабинета и бронированного окна авто этого не увидишь.....
Так и захарченковская ментура вызывала доверие у Азарова.
https://www.youtube.com/watch?v=ACjdAqwUlfg Двоє чоловіків вчинили спробу самоспалення через свавілля мусорів Авакова. Київ, 05.06.2020
Эффективный министр!
Осенью выборы! Надо дать оценку этой власти на этих выборах!