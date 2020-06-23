Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що правоохоронна система після реформування викликає довіру, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно нею керує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Перший Західний".

"Правоохоронна система сьогодні, після реформування, викликає довіру. Люди звертаються в поліцію. Сьогодні поліція взагалі не та, якою була 5 і більше років тому", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, правоохоронна система і керівник цієї системи - це одне ціле.

"Не можна відокремити міністра, сказати міністр поганий, а система – більш-менш хороша. Це одне ціле в своєму управлінні, у своїй роботі", - підкреслив глава уряду.

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Шмигаль додав, що результати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Верховній Раді показують, що він ефективно керує правоохоронною системою країни.