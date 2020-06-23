За чинними на сьогодні правилами проводити весілля на 50 гостей не можна, лише до 10 осіб, - Степанов

Проводити весілля на 50 осіб не можна. На святкуванні може бути лише до 10 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 червня, відповівши на запитання, чи можна проводити весілля на 50 осіб у закритому приміщенні з встановленою вентиляцією і дотриманням карантинних обмежень, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, такі на 50 осіб проводити весілля неможливо згідно зі встановленими на сьогодні правилами. Ці заходи можливі лише до 10 осіб", - сказав Степанов.

Також читайте: Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО