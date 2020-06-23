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Новини Коронавірус і карантин
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За чинними на сьогодні правилами проводити весілля на 50 гостей не можна, лише до 10 осіб, - Степанов

За чинними на сьогодні правилами проводити весілля на 50 гостей не можна, лише до 10 осіб, - Степанов

Проводити весілля на 50 осіб не можна. На святкуванні може бути лише до 10 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 червня, відповівши на запитання, чи можна проводити весілля на 50 осіб у закритому приміщенні з встановленою вентиляцією і дотриманням карантинних обмежень, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, такі на 50 осіб проводити весілля неможливо згідно зі встановленими на сьогодні правилами. Ці заходи можливі лише до 10 осіб", - сказав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) весілля (76) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ну и на фига такая свадьба нужна?
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23.06.2020 10:27
+3
ІДІЙОТІЗЬМ!!!! НАВЄЯЛО - АНТІАЛКОГОЛЬНИЙЄ СВАДЬБИ КОНЦА 80-ИХ
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23.06.2020 10:32
+2
Молодят можна виключити з списку.
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23.06.2020 10:27
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Молодят можна виключити з списку.
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23.06.2020 10:27 Відповісти
Ну и на фига такая свадьба нужна?
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23.06.2020 10:27 Відповісти
Да это заявление для понтов и "голодранцев"!!!! У нас в городе дворец культуры имеет 3(три) зала на втором этаже с выходящими балконами в холл первого этажа!В холле играют музыканты...и сидят новобрачные с близкими...а приглашённые выходят на балкон и поздравляют новобрачных!!!
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23.06.2020 14:52 Відповісти
решта бухають по зуму
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23.06.2020 10:29 Відповісти
ІДІЙОТІЗЬМ!!!! НАВЄЯЛО - АНТІАЛКОГОЛЬНИЙЄ СВАДЬБИ КОНЦА 80-ИХ
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23.06.2020 10:32 Відповісти
Свадьба вообще атавизм. Возможность нашару побухать незнакомым людям.
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23.06.2020 10:34 Відповісти
официант и бармен
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23.06.2020 10:55 Відповісти
Надо быстро жениться!!!!
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23.06.2020 11:02 Відповісти
Вообще запретить! А то молодчина ещё целоваться надумали.
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23.06.2020 11:06 Відповісти
Та ти що ! А як же бухать і щоб меньше сотні алкашів було ? А придурок-тамада ? А шарії , розвішані по залу ? І за це все треба ще й платити ! А , забув про попа московського патріархату . І цей "дурдом" ще цікавий комусь в 21 сторіччі ?
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23.06.2020 11:19 Відповісти
Свадьба онлайн. Пасха онлайн была, теперь свадьбы в таком же формате.
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23.06.2020 11:27 Відповісти
...и первая брачная ночь по Скапу
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23.06.2020 12:08 Відповісти
Трахаться после завершеня карантина по личному разрешению Ляшка.
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23.06.2020 11:28 Відповісти
А как теперь баяны рвать???!
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23.06.2020 15:51 Відповісти
 
 