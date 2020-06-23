Львівщина зробила вчора рекордні 1146 тестів на COVID-19, з них - 155 позитивних, - Садовий

За останню добу на Львівщині зробили рекордну кількість ПЛР-тестів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Львівщині зробили рекордні 1146 ПЛР-тестів. Із вчорашніх відібраних маємо 155 позитивних результатів (Львів - 74)", - написав Садовий.

Мер Львова також повідомив, що вчора відбулася спільна нарада з міністром охорони здоров'я, де Садовий пояснив, чому не варто розділяти лікарні за принципом "лікує / не лікує COVID-19".

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"Простий приклад - Лікарня швидкої допомоги. Від початку епідемії вона не була визначена як опорна. Проте там приймають ургентних хворих. Наприклад, в пацієнта інфаркт, але в ході діагностування з’ясовується, що він хворіє на коронавірус. Згідно з протоколом пацієнта мали б направити до інфекційної лікарні. Але там немає можливості лікувати інфаркти. Як тоді бути? Звичайно хворий залишиться у лікарні швидкої допомоги. Лікарі наражаються на небезпеку. Навантаження на медичну систему зростає", - пояснив Садовий.

На його думку, не можна ділити медпрацівників, а "кожну лікарню в Україні потрібно фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує COVID-19".