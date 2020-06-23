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Новини Коронавірус і карантин
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Львівщина зробила вчора рекордні 1146 тестів на COVID-19, з них - 155 позитивних, - Садовий

Львівщина зробила вчора рекордні 1146 тестів на COVID-19, з них - 155 позитивних, - Садовий

За останню добу на Львівщині зробили рекордну кількість ПЛР-тестів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Львівщині зробили рекордні 1146 ПЛР-тестів. Із вчорашніх відібраних маємо 155 позитивних результатів (Львів - 74)", - написав Садовий.

Мер Львова також повідомив, що вчора відбулася спільна нарада з міністром охорони здоров'я, де Садовий пояснив, чому не варто розділяти лікарні за принципом "лікує / не лікує COVID-19".

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"Простий приклад - Лікарня швидкої допомоги. Від початку епідемії вона не була визначена як опорна. Проте там приймають ургентних хворих. Наприклад, в пацієнта інфаркт, але в ході діагностування з’ясовується, що він хворіє на коронавірус. Згідно з протоколом пацієнта мали б направити до інфекційної лікарні. Але там немає можливості лікувати інфаркти. Як тоді бути? Звичайно хворий залишиться у лікарні швидкої допомоги. Лікарі наражаються на небезпеку. Навантаження на медичну систему зростає", - пояснив Садовий.

На його думку, не можна ділити медпрацівників, а "кожну лікарню в Україні потрібно фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує COVID-19".

Львівщина зробила вчора рекордні 1146 тестів на COVID-19, з них - 155 позитивних, - Садовий 01

Автор: 

карантин (18172) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+1
Саме збільшенням кількості тестів і пояснюється такий різкий приріст заражених у нас на Львівщині ну і схоже на те що нічого не приховують на відміну від інших областей.
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23.06.2020 10:36
+1
Зробіть 11000 - буде виявлено 1000....нових носіїв, і так дальше....
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23.06.2020 11:09
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Так і повинно бути. Якщо реально хотіти вирулити з карантину треба робити тести сьогодні на сьогодні, а не через тиждень.
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23.06.2020 10:31 Відповісти
Сколько нужно времени, что б такими темпами протестировать всю Украину? 50 лет?
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23.06.2020 10:34 Відповісти
С какой целью Вы собираетесь тестировать всю Украину?
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23.06.2020 10:54 Відповісти
Саме збільшенням кількості тестів і пояснюється такий різкий приріст заражених у нас на Львівщині ну і схоже на те що нічого не приховують на відміну від інших областей.
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23.06.2020 10:36 Відповісти
Так. Але є зворотня медаль. У нас карантин, а у інших областях де по 100 тестів роблять зняті карантинні обмеження.
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23.06.2020 12:06 Відповісти
Вчора на власні бачив наш "карантин" в черзі біля "Макдональда" на Володимира Великого біля 50 чоловік один біля одного і половина без масок.
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23.06.2020 12:38 Відповісти
Зробіть 11000 - буде виявлено 1000....нових носіїв, і так дальше....
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23.06.2020 11:09 Відповісти
Вот это позитив так позитив, сколько радости у 155 человек.
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23.06.2020 11:26 Відповісти
Бла бла бла, садовый, ты хоть иногда жевать переставай, а то поназаписывал сообщений в перерыве между обедами, а уши вянут.
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23.06.2020 14:21 Відповісти
 
 