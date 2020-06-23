За добу в ЗСУ 13 випадків COVID-19, хворіють 154 особи, - Командування Медсил

Станом на 10:00 23 червня в Збройних Силах України хворіють 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали 266 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 415 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 41 особа.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Центр легеневого здоров’я м. Львів та Криворізька інфекційна лікарня – по 1 працівнику ЗС України, Косівська центральна районна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Рівненська, Вінницька та Харківська області – по 1 військовослужбовцю, Львівська область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Житомирська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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