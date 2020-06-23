Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба

Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala (Об'єднані Арабські Емірати) зацікавлений у 7 українських підприємствах з переліку інвестиційного атласу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України та Фонд Державного майна України провели установчу зустріч з інвестиційним фондом Mubadala й обговорили його участь у великій приватизації і зацікавленість у 7 українських підприємствах.

"Міністерство закордонних справ і наше посольство в Об’єднаних Арабських Еміратах працюють задля залучення інвестицій в Україну. Я дуже задоволений, що фонд Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, що потужні світові гравці бачать великий потенціал України, і хочуть інвестувати. Крім того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш конкурентним", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба МЗС України у вівторок.

Як зазначається, представників одного з найбільших інвестиційних фондів світу зацікавила участь у конкурсі щодо семи українських підприємств, серед яких Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго та низка Обленерго.

Учасники зустрічі обговорили стадію підготовки проєктів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися за сприяння МЗС та посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах встановити зв’язок на операційному рівні між представниками Mubadala та Фондом державного майна України.

За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже у липні може відбутися візит до України комісії фонду, яка зможе побачити та оцінити привабливість об’єктів.

Зустріч відбулася у розвиток домовленостей президента України Володимира Зеленського та лідера Об’єднаних Арабських Еміратів, Спадкоємного принца емірату Абу-Дабі, Заступника Верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ Шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. У ній взяли участь радниця міністра закордонних справ Олександра Василенко, посол України в ОАЕ Юрій Полурез, представники регіонального хед-офісу Mubadala, Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, його заступники Тарас Єлейко та Сергій Ігнатовський.

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У МЗС повідомили, що міжнародний інвестиційний фонд Mubadala (Абу-Дабі, ОАЕ) - один із найбільших інвестиційних фондів світу, який володіє активами на понад $850 млрд.