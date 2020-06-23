УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9622 відвідувача онлайн
Новини
7 003 32

Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба

Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба

Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala (Об'єднані Арабські Емірати) зацікавлений у 7 українських підприємствах з переліку інвестиційного атласу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України та Фонд Державного майна України провели установчу зустріч з інвестиційним фондом Mubadala й обговорили його участь у великій приватизації і зацікавленість у 7 українських підприємствах.

"Міністерство закордонних справ і наше посольство в Об’єднаних Арабських Еміратах працюють задля залучення інвестицій в Україну. Я дуже задоволений, що фонд Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, що потужні світові гравці бачать великий потенціал України, і хочуть інвестувати. Крім того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш конкурентним", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба МЗС України у вівторок.

Як зазначається, представників одного з найбільших інвестиційних фондів світу зацікавила участь у конкурсі щодо семи українських підприємств, серед яких Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго та низка Обленерго.

Учасники зустрічі обговорили стадію підготовки проєктів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися за сприяння МЗС та посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах встановити зв’язок на операційному рівні між представниками Mubadala та Фондом державного майна України.

За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже у липні може відбутися візит до України комісії фонду, яка зможе побачити та оцінити привабливість об’єктів.

Зустріч відбулася у розвиток домовленостей президента України Володимира Зеленського та лідера Об’єднаних Арабських Еміратів, Спадкоємного принца емірату Абу-Дабі, Заступника Верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ Шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. У ній взяли участь радниця міністра закордонних справ Олександра Василенко, посол України в ОАЕ Юрій Полурез, представники регіонального хед-офісу Mubadala, Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко, його заступники Тарас Єлейко та Сергій Ігнатовський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС готує інтерактивну карту з правилами в'їзду в країни світу, - Кулеба

У МЗС повідомили, що міжнародний інвестиційний фонд Mubadala (Абу-Дабі, ОАЕ) - один із найбільших інвестиційних фондів світу, який володіє активами на понад $850 млрд.

Автор: 

інвестиції (2059) ОАЕ (334) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Ну-ну, думаю они быстро передумают, когда по знакомятся с "нянями" Бубочки.
показати весь коментар
23.06.2020 10:43
+6
) и сыпучее. как зерно из госрезерва.
показати весь коментар
23.06.2020 11:00
+5
Красиво в заголовке про инвестиционные фонды, но в статье не про инвестиции а про превотизацию)))))
показати весь коментар
23.06.2020 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Купляй коли ДЕШЕВО - один із Законів
показати весь коментар
23.06.2020 10:41 Відповісти
у дураків...
показати весь коментар
23.06.2020 10:43 Відповісти
згоден - дурнів ще вистачае.... - але я впевнений, що ти не ДУРЕНЬ...
показати весь коментар
23.06.2020 12:14 Відповісти
Ну-ну, думаю они быстро передумают, когда по знакомятся с "нянями" Бубочки.
показати весь коментар
23.06.2020 10:43 Відповісти
муба пообещала что-то дать бубе...
показати весь коментар
23.06.2020 10:46 Відповісти
За этими "мощными мировыми игроками" стоят инвесторы из наших до боли знакомых коррупционеров
показати весь коментар
23.06.2020 10:46 Відповісти
Саудиты купили Боинг,Джи Пи Морган и еще десяток американских предприятий.Видимо принц Салман что то знает раз покупает пиндосов...
показати весь коментар
23.06.2020 10:47 Відповісти
Они скупают активы по всему миру. Готовятся к тому, что эпоха нефти заканчивается.
Им уже по-сути пофиг на ту нефть. Доход от инвестиций больше.
показати весь коментар
23.06.2020 11:40 Відповісти
нехть на этих предприятиях будут искать )
показати весь коментар
23.06.2020 10:47 Відповісти
Золото бывает чёрное, жидкое, белое и высоковольтное. )
показати весь коментар
23.06.2020 10:57 Відповісти
) и сыпучее. как зерно из госрезерва.
показати весь коментар
23.06.2020 11:00 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
23.06.2020 11:01 Відповісти
зерно трансформировалось в мясо
показати весь коментар
23.06.2020 12:00 Відповісти
А они вкурсе что такое откаты?
показати весь коментар
23.06.2020 10:50 Відповісти
Это не новость а г..вно. "Заинтересован", "планирует", будет" - это оапша на уши быдломассе.
Вот когда будет "инвестировал" - это будет новость.
показати весь коментар
23.06.2020 10:52 Відповісти
Осенью когда жратва исчезнет с прилавков как в 1988-89 годах.запоете другие песни...Эпоха бедности Зели вылезет вам боком...
показати весь коментар
23.06.2020 10:56 Відповісти
Давай лучше про сРалина.
Очевидцев тех времён всё меньше.
показати весь коментар
23.06.2020 10:59 Відповісти
Красиво в заголовке про инвестиционные фонды, но в статье не про инвестиции а про превотизацию)))))
показати весь коментар
23.06.2020 10:57 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2020 11:03 Відповісти
В Минск приехал очередной шейх

02.10.7

https://www.kp.by/daily/23977/146292/
показати весь коментар
23.06.2020 10:58 Відповісти
От нафіг нам фаш Мінск, і чого ти з ним сюда лізиш, "вообще не втему".
показати весь коментар
23.06.2020 11:40 Відповісти
Спасибо, https://censor.net/user/185286, что у тебя мозгов не хватило прочитать то, на что я дал ссылку.
показати весь коментар
23.06.2020 11:43 Відповісти
Это ты дебил, нихрена не понял,а ссылкуя сразу пррсмотрел, ниочем, нахрена ты со своим Лукою сюда лезеш?
показати весь коментар
23.06.2020 12:06 Відповісти
Лука!? Ну, ты, так точно - недебил и нелох.

"...
встретился с председателем исполнительного аппарата правительства эмирата Абу-Даби ОАЭ Хальдуном Халифой Аль Мубараком. Шейху Хальдуну 31 год, он получил образование в США и к тому же возглавляет инвестиционную компанию «Мубадала Девелопмент». Компания занимается в основном огромными строительными проектами в Абу-Даби.
..."

Не советую, недебил и нелох, ********** в название компании.
показати весь коментар
23.06.2020 12:59 Відповісти
Все богатства принадлежат народу в лице громад Конституция. Ну, ну кто ж у государства купит он же управитель, а власник народ продать, могут только громады.И только после того когда будет реестр. Давай вперед государственные шарлатаны.
показати весь коментар
23.06.2020 11:01 Відповісти
Ой сколько этих вбросов о "заинтересованности" уже было!!!
Пришли.... Посмотрели на суды, беспредел ментов и рейдеров и ушли!!!!
Ни порохня и бубочка них-я не сделали для реформы судов и силовых!!!
Что судьи что авакян не менялись. СБУ даже в период войны не реформировано!!!!
Дешевый пафосный тупой пиар!!!
показати весь коментар
23.06.2020 11:02 Відповісти
Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 15два бандита,два веселых друга,экипаж дерьмища боевой...
показати весь коментар
23.06.2020 11:02 Відповісти
опасные приватизаторы https://www.youtube.com/watch?v=nmIBr1YDjFQ&list=FLFE451H3B9Y3TTMXHdLlTsg&index=2&t=0s Ислам. Что должен знать Запад
показати весь коментар
23.06.2020 11:05 Відповісти
Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4198Джугашвили : канцлер Гитлер,мой муж....,Гитлер : Коба ты мой жена....
показати весь коментар
23.06.2020 11:06 Відповісти
Та продайте все, придурки, якщо розуму не має, і бажання жити в Україні.
показати весь коментар
23.06.2020 11:31 Відповісти
Може вже відразу почніть цілими селами і містечками "кріпосних" продавати з всим гамузом? Чого його вже соромитись, все і так народу стало зрозумілим, що він (народ) і нафіг нікому не потрібний ніколи і не був.
показати весь коментар
23.06.2020 11:39 Відповісти
млять, як вже остогидли оці макарони...
показати весь коментар
23.06.2020 11:45 Відповісти
 
 