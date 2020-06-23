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ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 "Градів", 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними СЦКК, ворог продовжує мінування території в межах ділянки розведення "Петрівське". Окрім цього, на непідконтрольних урядові України залізничних станціях представниками СММ ОБСЄ вже вкотре фіксується присутність вагонів-цистерн, ймовірно з паливо-мастильними матеріалами.

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В ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення, а саме:

– шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба",
– чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика",
– чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град",
– шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра",
– шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 "МстаБ".

Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив:

– чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" та 9К33 "Оса",
– сім 120 мм мінометів 2Б11 "Сани",
– шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика",
– шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра",
– сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А "Жаба",
– тридцять один Т-64 та Т-72.

Цей же БПЛА вкотре зафіксував щонайменше сорок бойових машин піхоти.

УС СЦКК зазначає, що в межах ділянки розведення №3 "Петрівське" на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив і шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі.

Разом з тим, здійснюючи моніторинг на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили п’ятнадцять вагонів-цистерн. Ймовірно вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.

Також дивіться: Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

"Українська сторона СЦКК засуджує ганебні дії російсько-окупаційних військ, які вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін. Ворог й надалі проявляє зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та свідомо погіршує гуманітарну ситуацію на Донбасі, систематично збільшує кількість мін на існуючих мінних полях, особливо в межах ділянок розведення", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 Градів, 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК 01
ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 Градів, 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК 02

Автор: 

ОБСЄ (3504) зброя (7466) СЦКК (642) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+9
Надо уничтожать, раз ихтамнет
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23.06.2020 11:00
+6
Там же дети,они поступать сейчас сюда приедут,а родители прикрывают.
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23.06.2020 11:04
+5
Слепые ОБСЕрашники завтра не найдут на параде в Донецке ни одной единицы техники.
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23.06.2020 10:59
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Слепые ОБСЕрашники завтра не найдут на параде в Донецке ни одной единицы техники.
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23.06.2020 10:59 Відповісти
для начала купить очки. Хотя он украинских патриотов боится больше, чем пропутлеровскую пятую колонну.
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23.06.2020 11:05 Відповісти
Воно ж вже все вирішило...
https://censor.net/ua/news/3203493/zelenskyyi_pro_peregovory_z_rf_nemaye_chasu_vybyraty_doviryaty_putinu_chy_ni/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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23.06.2020 11:07 Відповісти
Надо уничтожать, раз ихтамнет
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23.06.2020 11:00 Відповісти
Там же дети,они поступать сейчас сюда приедут,а родители прикрывают.
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23.06.2020 11:04 Відповісти
Шахтьори проводять маневри.
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23.06.2020 11:09 Відповісти
Из рф,с любовью
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23.06.2020 11:15 Відповісти
мда... а зеля не имеет времени на раздумье....
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23.06.2020 11:24 Відповісти
іх там нєт, срускі окупанти.
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23.06.2020 11:39 Відповісти
Ну і що далі, знову поплакатись меркель і макрону чи в ООН???
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23.06.2020 11:43 Відповісти
Ви всио вриоте - их там нет!!!
ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 "Градів", 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1062
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23.06.2020 11:49 Відповісти
В лугандоне помимо шахтеров, трактористов, коллаборантов, сепаратистов, наемников, рашистов, ихтамнетов, есть и патриоты Украины. Нельзя людей мерять одной меркой. И такие люди очень страдают от оторванности от Украины. Там нет банков, нет почтовых отделений, везде ходят рашистские рубли, плохие продукты. Люди очень страдают.
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23.06.2020 12:00 Відповісти
почему эти терпилы не сопротивляются , даже не бастуют? где их борьба, шесть лет? я уж не говорю о листовках и диверсиях...
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23.06.2020 14:28 Відповісти
Шестой год спрашиваю, как, где и за сколько можно НАНЯТЬ 30 танков, гаубицы, рапиры и прочее?
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23.06.2020 12:28 Відповісти
Нахрена закупили ударные безпилотники у Турции, я так понимаю для ликвидации таких скоплений техники? Так , а вчем дело ВЛАДА СЦИКУНИВ?
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23.06.2020 12:35 Відповісти
Знову о те найманці, а у нас є регулярні війська, які повинні перемогти якихось найманців, чи в України немає регулярної армії а є теж найманці олігархії? , як писав Макіавеллі армія з найманців це найгірша армія , яка воює за тих хто більше їй заплатить.
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23.06.2020 13:20 Відповісти
Просто ВЛАДА - СЦИКУНИ... Зелені.
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23.06.2020 13:27 Відповісти
распятые кармильцы приехали на "хражданскую вайну" в адних трусиках русафобию затевать
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23.06.2020 14:26 Відповісти
 
 