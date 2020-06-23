Закон про добровільне складання ЗНО-2020 опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" (№3669) опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Текст закону також оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Закон встановлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - уточнюється в тексті документа.

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Як зауважується в пояснювальній записці до законопроєкту, метою і завданням ухвалення цього законодавчого акта є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними у встановленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.