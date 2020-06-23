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За добу в РФ 7,4 тис. випадків COVID-19, померли 153 особи, загалом 599,7 тис. інфікованих
Кількість заражених COVID-19 у РФ наблизилася до 600 тисяч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7425 у 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 2427 (32,7%) без клінічних проявів. Наростаючим підсумком зареєстровано 599 705 випадків (+1,3%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.
За добу померло 153 людини, а за весь період у Росії - 8359 хворих. Кількість померлих за добу підскочила в 1,5 раза - напередодні померли 95 осіб.
За минулу добу виписано після одужання 12 013 осіб, а за весь період - 356 429.
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м.яса не їсутьв Бока не вірять?
В любом случае - мы не спартанцы шоб жалеть шо врагов пришло мало, поэтому - так держать, "блатья", догоните и перегоните Трампа. С
дидами на палкахпесней, "в рай" шагом - марш!(с бутылки можно не вставать))
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