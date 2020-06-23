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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ 7,4 тис. випадків COVID-19, померли 153 особи, загалом 599,7 тис. інфікованих

За добу в РФ 7,4 тис. випадків COVID-19, померли 153 особи, загалом 599,7 тис. інфікованих

Кількість заражених COVID-19 у РФ наблизилася до 600 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 - 7425 у 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 2427 (32,7%) без клінічних проявів. Наростаючим підсумком зареєстровано 599 705 випадків (+1,3%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.

За добу померло 153 людини, а за весь період у Росії - 8359 хворих. Кількість померлих за добу підскочила в 1,5 раза - напередодні померли 95 осіб.

За минулу добу виписано після одужання 12 013 осіб, а за весь період - 356 429.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Омську відбудеться конкурс зі швидкісного викопування могил

Автор: 

карантин (18172) росія (65191) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Звонок по телефону среди ночи:
- Да.
- Ваш голос учтен. Спасибо за участие в голосовании обнуления сроков президента.
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23.06.2020 11:15
+4
Для них спеціально організували конкурс: "В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил"
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23.06.2020 11:11
+3
да и куй с ними.
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23.06.2020 11:10
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да и куй с ними.
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23.06.2020 11:10 Відповісти
Для них спеціально організували конкурс: "В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил"
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23.06.2020 11:11 Відповісти
давай россия - вперед к коллективному иммунитету! Давай! Неужели потомков доблестных воевавших дедов испугает какой то коронавирус! да и соревнования спортивно-разврекательные можно по всей россии начать проводить - на скорость копки могил - один хрен российские бабы только удобрения рожать могут!
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23.06.2020 11:11 Відповісти
херня
марширувати на параді та обнуляти ***** - зможуть!
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23.06.2020 11:12 Відповісти
Звонок по телефону среди ночи:
- Да.
- Ваш голос учтен. Спасибо за участие в голосовании обнуления сроков президента.
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23.06.2020 11:15 Відповісти
и результаты экзитполов запретили публиковать ))
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23.06.2020 11:19 Відповісти
Каждый день прилично идёт на спад, действительно ли парад и поправки чудо творит гундяевское или по велении пуйла когда он пару дней назад объявил что вирус преодолен и пооткрывали как неделю уже ресторанны и кафе и кинотеатры и идёт на спад и вылечившийся на порядок больше
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23.06.2020 11:13 Відповісти
Так это же прекрасно! Путин сам высрал что "они"(злые) - "в ад", а русня(очень бобрые) - "взад, ой, в рай". Радоваться нужно, но почему-то даже попы обосрались. То може вони і м.яса не їсуть в Бока не вірять?
В любом случае - мы не спартанцы шоб жалеть шо врагов пришло мало, поэтому - так держать, "блатья", догоните и перегоните Трампа. С дидами на палках песней, "в рай" шагом - марш!(с бутылки можно не вставать))
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23.06.2020 11:15 Відповісти
Ээээх, гробы подорожают! (с)
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23.06.2020 11:17 Відповісти
И мусорные кульки...
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23.06.2020 11:19 Відповісти
Доженуть і перегонять Америку.
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23.06.2020 11:31 Відповісти
Думаю, что давно перегнали. Если верить росиянской статистике, то придётся поверить, что и медицина у них в 5 раз лучше немецкой, судя по той смертности, что росияне публикуют.
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23.06.2020 11:49 Відповісти
косяпен просто і рахують смерті по косяпськи..

зараховуючи у причини всі можливі супутні хвороби...
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23.06.2020 14:36 Відповісти
После парада численность зараженных утроится....надеюсь) ))))))))))))))))))))
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23.06.2020 13:37 Відповісти
Мелочь, а так приятно!
За добу в РФ 7,4 тис. випадків COVID-19, померли 153 особи, загалом 599,7 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2584
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23.06.2020 15:05 Відповісти
у нас у самих почти каждый день прирост идет.. к чему писать тут это? или пишите тогда что там в бульбашей делается в Польше,Молдове..
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23.06.2020 20:37 Відповісти
 
 