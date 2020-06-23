На Закарпатті за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 2291, з них 61 летальний, - ОДА
На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, область продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності.
Про це повідомляє Закарпатська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2291 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 383 медики та 143 - діти", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, Закарпаття продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності на коронавірус, яке почалося минулого тижня.
З початку пандемії 845 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали, 61 людина померла.
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Плюс с 1-5-10 числа ослабления карантина были, транспорт запустили, люди расслабились.
Плюс граница потихоньку работать начинает.
Вот и результат. Придётся опять в комендантский час всех загонять . . .