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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 2291, з них 61 летальний, - ОДА

На Закарпатті за добу виявили 103 нові випадки COVID-19, загалом - 2291, з них 61 летальний, - ОДА

На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, область продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті за минулу добу у 103 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2291 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 383 медики та 143 - діти", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Закарпаття продовжує демонструвати різке підвищення захворюваності на коронавірус, яке почалося минулого тижня.

Також читайте: Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС. ДОКУМЕНТ

З початку пандемії 845 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали, 61 людина померла.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2049)


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Слово "выявили" мне нравится больше всего. Охотники на злостных ковидчиков.
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23.06.2020 11:21 Відповісти
Церкви. Троица была 7-8 числа, как раз 2 недели инкубационный период . . .
Плюс с 1-5-10 числа ослабления карантина были, транспорт запустили, люди расслабились.
Плюс граница потихоньку работать начинает.

Вот и результат. Придётся опять в комендантский час всех загонять . . .
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23.06.2020 14:58 Відповісти
Всего 2291....или 0,18% населения Закарпатья...аж страшно...
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23.06.2020 19:54 Відповісти
 
 