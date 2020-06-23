Кабмін відсторонив заступника голови МЗС Божка від виконання покладених на нього повноважень
Кабінет Міністрів усунув Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.
Про це йдеться в розпорядженні уряду №706 від 19 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в розпорядженні.
19 червня повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi?fbclid=IwAR0wvUhw-3Jz0gAXV9qCgMxkql9-qH4VbqHPByCRYEY_tXiyLUXzO5mYEa4