УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9792 відвідувача онлайн
Новини
5 083 8

Кабмін відсторонив заступника голови МЗС Божка від виконання покладених на нього повноважень

Кабмін відсторонив заступника голови МЗС Божка від виконання покладених на нього повноважень

Кабінет Міністрів усунув Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №706 від 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в розпорядженні.

19 червня повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар

Автор: 

МЗС (4123) Божок Єгор (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДЖОН БОЛТОН: "КІМНАТА, ДЕ ЦЕ СТАЛОСЯ". Про УкраЇну.

http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi?fbclid=IwAR0wvUhw-3Jz0gAXV9qCgMxkql9-qH4VbqHPByCRYEY_tXiyLUXzO5mYEa4
показати весь коментар
23.06.2020 11:51 Відповісти
С избрание Президентом Украины Владимира Александровича Зеленского, стало очевидно, что вся предыдущая вертикаль власти некомпетентна. Всего год с небольшим показали, насколько продумана и дальновидна кадровая политика нашего Гетьмана. Поэтому надо избавиться от всех старых кадров, и дать дорогу молодым выпускникам Трускавецкой академии управления.
показати весь коментар
23.06.2020 11:53 Відповісти
Это типа слишком тонко, или очень тупо?
показати весь коментар
23.06.2020 11:59 Відповісти
Это, типа, умный поймёт, дураку не объяснить
показати весь коментар
23.06.2020 12:01 Відповісти
А всім, хто не пройшов трускавецьку академію, надати почесне звання "унтерменш" і не допускати до будь-якої керівної посади! Роботу на будь-якій посаді (від прибиральниці і вище) в медіахолдінгу "Г+Г" та "Квартал 95" прирівняти до диплому трускавецької академії з відзнакою.
показати весь коментар
23.06.2020 12:06 Відповісти
Видать слабенький божок, есть боги по-силнее.
показати весь коментар
23.06.2020 12:16 Відповісти
Невже визнав парашу агресором(((
показати весь коментар
23.06.2020 12:22 Відповісти
В таком случае его бы точно уволили. Конечно всё было не так серьёзно.
показати весь коментар
23.06.2020 13:19 Відповісти
 
 