Кабмін відсторонив заступника голови МЗС Божка від виконання покладених на нього повноважень

Кабінет Міністрів усунув Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №706 від 19 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в розпорядженні.

19 червня повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

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