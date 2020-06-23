Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"
До громадського активіста Сергія Стерненка вночі знову приходили поліцейські, щоб проконтролювати дотримання ним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Активіст повідомив, що о 23:40 правоохоронці прийшли до його під'їзду і подзвонили в домофон.
"Принаймні чоловік під під‘їздом сказав що вони з поліції Києва, але свої ПІБ та посаду не назвав. Запитали чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив чому, і навіть розповів їм що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту, і що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки", - написав Стерненко.
За словами активіста, поліцейські запитали, чому він не клопотав про зміну "органу поліції".
"Якби до цього мене не розбудили, то я б засміявся з такого ідіотського запитання, але я відповів просто що це не моя проблема", - зазначив Стерненко.
Також він повідомив, що поліцейський захотів "поговорити віч-на-віч".
"Відповів, що зараз зателефоную адвокатам і ми обов’язково поспілкуємося.
Чоловіки промовчали та пішли", - додав активіст.
Він не відкидає, що такі нічні візити неуповноважених правоохоронців здійснюються для того, щоб потім звинуватити його в невиконанні умов домашнього арешту.
"Не здивуюсь, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умов арешту", - підсумував Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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СТЕРНЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО ПІДОЗРУ ОДНОМУ З НАПАДНИКІВ НА НЬОГО СКАСУВАЛИ, А ЗАТРИМАННЯ ДРУГОГО - НЕ ДОЗВОЛИЛИ.
Активіст Сергій Стерненко розповів про перебіг справи щодо свого третього нападу
Про це він написав у Telegram.
"Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому", - написав Стерненко.
Активіст додав, що іншого нападника не дозволили затримати.
"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - зазначив він.
А на предложение ментом поговорить включить известное: - Ось вам......
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs