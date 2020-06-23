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Новини
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Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"

Стерненко розповів про нічний візит поліцейських:

До громадського активіста Сергія Стерненка вночі знову приходили поліцейські, щоб проконтролювати дотримання ним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Активіст повідомив, що о 23:40 правоохоронці прийшли до його під'їзду і подзвонили в домофон.

"Принаймні чоловік під під‘їздом сказав що вони з поліції Києва, але свої ПІБ та посаду не назвав. Запитали чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив чому, і навіть розповів їм що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту, і що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки", - написав Стерненко.

За словами активіста, поліцейські запитали, чому він не клопотав про зміну "органу поліції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд 26 червня розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка

"Якби до цього мене не розбудили, то я б засміявся з такого ідіотського запитання, але я відповів просто що це не моя проблема", - зазначив Стерненко.

Також він повідомив, що поліцейський захотів "поговорити віч-на-віч".

"Відповів, що зараз зателефоную адвокатам і ми обов’язково поспілкуємося.
Чоловіки промовчали та пішли", - додав активіст.

Він не відкидає, що такі нічні візити неуповноважених правоохоронців здійснюються для того, щоб потім звинуватити його в невиконанні умов домашнього арешту.

"Не здивуюсь, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умов арешту", - підсумував Стерненко.

Читайте: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту 01

Автор: 

Нацполіція (15173) Стерненко Сергій (384) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+17
Сергію! Тримайся! Цій владі вже недовго залишилося. Зеленський себе назвав вироком для Порошенка. Тільки не докумекав, що він вирок ще й сам для себе.
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23.06.2020 11:57
+7
А що тільки до Стерненка вночі ходять перевіряти? Скільки ще громадян на домашньому арешті перевірили тієї ночі? Аваков має бути звільнений, він фальсифікує роботу поліції!
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23.06.2020 12:01
+7
нет, то были мусора
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23.06.2020 12:02
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То може такі менти були...
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23.06.2020 12:15 Відповісти
Та що говорити якщо навіть цензор.так нав'язує українцям у себе в країні узькоязичіє, нав'язуючи стартову сторінку мокшанським нарєчієм... Ми окуповані узькім міром навіть під час війни... Слуги кремля переслідують патріотів і саботують армію в той же час закриваючи очі на дії прокацапських сил
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23.06.2020 12:23 Відповісти
Espreso
СТЕРНЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО ПІДОЗРУ ОДНОМУ З НАПАДНИКІВ НА НЬОГО СКАСУВАЛИ, А ЗАТРИМАННЯ ДРУГОГО - НЕ ДОЗВОЛИЛИ.
Активіст Сергій Стерненко розповів про перебіг справи щодо свого третього нападу
Про це він написав у Telegram.

"Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому", - написав Стерненко.

Активіст додав, що іншого нападника не дозволили затримати.

"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - зазначив він.
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23.06.2020 12:30 Відповісти
зевиродки портновські.
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23.06.2020 13:01 Відповісти
Буде правильним, коли в кінцевому рахунку корупціонери від юстицьки Підпалий і Циктіч будуть тікати з України до Лаптєногії вслід за Родіком Кірєєвим. Разом з Портновим, Авакяном і Вєнєдіктовою.
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23.06.2020 16:11 Відповісти
глядя как у шариесосов и кацапских петушил подгорает в новостях со стерненко, буду и дальше поддреживать одессита, ведь он все сделал правильно - замочил кацапского ублюдка, который захотел его убить.
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23.06.2020 12:30 Відповісти
Надо, как в фильме "Один дома", записать на магнитофон нарезки из "95 квартала" с голосом преЗедента и включать мусорам!
А на предложение ментом поговорить включить известное: - Ось вам......
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23.06.2020 12:33 Відповісти
Всё должно быть по графику.23-50,2-50,4-50 ,6-50.Каждый раз разные люди и так каждую ночь.Закон ,есть закон.Он и для Героев очень важен.
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23.06.2020 12:51 Відповісти
Это ты про график почётного караула у мавзолея членина?
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23.06.2020 12:59 Відповісти
Зеклоуни, але при тому ще й страшно нездалі!
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23.06.2020 12:59 Відповісти
Охотник за скальпами.
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23.06.2020 13:48 Відповісти
непойму чего вокруг него стока шуму?😱, шо он такого сделал??? в чём себя проявил?
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23.06.2020 14:28 Відповісти
Лева, а ты, таки, поц. И можешь не благодарить меня, за то, что открыл твои глаза на тебя. Я скромный.
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Нынешняя власть по заданию Кремля преследует украинских патриотов, проводник этой политике некто Ермак. Эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским,
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs
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23.06.2020 18:10 Відповісти
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