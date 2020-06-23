Стерненко розповів про нічний візит поліцейських: "Не здивуюся, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умови арешту"

До громадського активіста Сергія Стерненка вночі знову приходили поліцейські, щоб проконтролювати дотримання ним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Активіст повідомив, що о 23:40 правоохоронці прийшли до його під'їзду і подзвонили в домофон.

"Принаймні чоловік під під‘їздом сказав що вони з поліції Києва, але свої ПІБ та посаду не назвав. Запитали чому я не відбуваю домашній арешт в Одесі. Я доступно пояснив чому, і навіть розповів їм що написано в ухвалі щодо контролю за виконанням домашнього арешту, і що у київської поліції нема повноважень здійснювати перевірки", - написав Стерненко.

За словами активіста, поліцейські запитали, чому він не клопотав про зміну "органу поліції".

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"Якби до цього мене не розбудили, то я б засміявся з такого ідіотського запитання, але я відповів просто що це не моя проблема", - зазначив Стерненко.

Також він повідомив, що поліцейський захотів "поговорити віч-на-віч".

"Відповів, що зараз зателефоную адвокатам і ми обов’язково поспілкуємося.

Чоловіки промовчали та пішли", - додав активіст.

Він не відкидає, що такі нічні візити неуповноважених правоохоронців здійснюються для того, щоб потім звинуватити його в невиконанні умов домашнього арешту.

"Не здивуюсь, якщо будуть рапортувати, що я злісно не виконую умов арешту", - підсумував Стерненко.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.