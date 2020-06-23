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Новини
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Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Екснардепка від "Самопомочі" Олена Сотник, а також три її колеги-адвокати, стали захисниками дівчини, яку в Кагарлику зґвалтували поліцейські.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я, Злата Симоненко, Тетяна Козаченко офіційно стали адвокатками зґвалтованої в Кагарлику дівчини", - написала Сотник.

"Сьогодні це питання фізичного виживання Нелі та її сім'ї. А ще, це важливо для сотень тисяч інших жертв поліцейських, які зі страху бути побитими, убитими або незаконно звинуваченими, прямо зараз сидять у себе в будинках і трясуться від страху, щоб завтра черговий "опер" з району не вирішив вибити з них свідчення або повісити злочин, заради "показників"", - додала екснардепка.

Також читайте: Слідство перекваліфіковувало підозру поліцейським із Кагарлика, яких звинувачують у зґвалтуванні, з "перевищення влади" на "катування"

За словами Сотник, те, що відомо про те, що трапилося в Кагарлику, лише "вершина айсберга" і все було "страшніше і більш жорстоко".

"Ми вже маємо одного з найкращих психологів у країні, який безкоштовно буде працювати з Нелею і допоможе пережити їй цю травму", - повідомила адвокатка.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше 01
Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше 02
Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше 03

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4026) Сотник Олена (21)


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Топ коментарі
+32
Странно, а Шмыгаль говорит, что народ доверяет полиции, а Авякан лучший министр. Вавий Оманский так вообще говорит, что Рюкзаков незаменим. Прям не знаю кому и верить. Врет адвокатеса поди, наговаривает, зебилы, как думаете?
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23.06.2020 12:08
+19
Если ради пиара она смшает с дерьмом ментов и благодаря ей им дадут максимальное наказание, то пусть пиарится на здоровье
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23.06.2020 12:12
+15
Необходима срочная встреча в Трускавце по этим вопросам.
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23.06.2020 12:10
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Гарна новина. Гвалтівники тепер будуть крутитися як вужі на пательні.
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23.06.2020 12:07 Відповісти
дэвушка за свой рейтинг будет минтов рвать.

пусть работает
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23.06.2020 12:40 Відповісти
Странно, а Шмыгаль говорит, что народ доверяет полиции, а Авякан лучший министр. Вавий Оманский так вообще говорит, что Рюкзаков незаменим. Прям не знаю кому и верить. Врет адвокатеса поди, наговаривает, зебилы, как думаете?
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23.06.2020 12:08 Відповісти
Необходима срочная встреча в Трускавце по этим вопросам.
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23.06.2020 12:10 Відповісти
100 пудов врёт! Это её Порох подговаривает так говорить. А мы, зе!билы, пойдём, возьмём и гордо выберем зе!лю на второй срок!
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23.06.2020 12:12 Відповісти
Не, мудрый нарид на следующий год выберет себе главнокомандующим Киркорова, чтоб зажить еще лучше... мудрый нарид знает за кого голосовать...
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23.06.2020 12:33 Відповісти
Та ж поліція що при пороху. ті ж люди.
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23.06.2020 12:33 Відповісти
Нету таких реформ которые не сошли бы на нет в сжатые сроки если этого хочет руководство ведомства. Потому при реформах нужно создавать и механизмы контроля и постоянного самоочищения. Любых людей можно коррумпировать. Прогони старых, набери новых, опа! через полгода они как старые. То, что у нас происходит с этими реформами это очковтирание и половинчатость и не может иметь долговременного эффекта просто по определению.
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23.06.2020 19:56 Відповісти
Так то шмыГаля пошутила)
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23.06.2020 12:31 Відповісти
Я тобі більше скажу- тут один синьоносий "папєрєднік" взагалі поліцію реформував!
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23.06.2020 12:33 Відповісти
"Сегодня это вопрос физического выживания Нелли и ее семьи. А еще, это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые боясь быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной "опер" с района не решил выбить из них показания или повесить преступление, ради "показателей", без иронии Елена вся надежда на Вас и всех неравнодушных готовых помочь в борьбе с беззаконием и сокрытием преступлений совершаемых преступниками в правоохранительных органах.
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23.06.2020 12:08 Відповісти
"система" це все пережуе та виплюне....- тільки коли критична більшість - критична, вичавить із себе раба та "азіата" за типом мислення та діяння... , щось почне мінятись....
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23.06.2020 12:09 Відповісти
Кстати, про "Систему" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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23.06.2020 12:35 Відповісти
стаю скептиком (((
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23.06.2020 12:45 Відповісти
Не верю я энтой "*********".
Ей нужен только пиар!
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23.06.2020 12:09 Відповісти
Если ради пиара она смшает с дерьмом ментов и благодаря ей им дадут максимальное наказание, то пусть пиарится на здоровье
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23.06.2020 12:12 Відповісти
Пиар двигатель любого процеса осбено судебного.
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23.06.2020 12:19 Відповісти
С этим - согласен. Но - не верю. Хочется по любви...
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23.06.2020 12:23 Відповісти
"Хочется по любви..." - Так это Вам в полицию.....
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23.06.2020 14:06 Відповісти
Хочешь большой, но чистой любви?
- А кто ж ее не хочет?
- Приходи вечером на сеновал. Придешь?
- Приду, отчего ж не прийти? Только уж и Вы приходите. А то вот они тоже обещали и не пришли.
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23.06.2020 12:13 Відповісти
-Она придет, с Кузнецом...
-Зачем мне кузнец? Я что лошадь? 😂
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23.06.2020 12:36 Відповісти
Маленькая лошадка которой живется несладко......
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23.06.2020 12:38 Відповісти
Скуда знаешь?
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23.06.2020 12:14 Відповісти
Внимательно следил за ее деятельностью в Раде
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23.06.2020 12:22 Відповісти
Це тому, що мусора тебе невідшпенькали в кагарлику - а так би повірив.
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23.06.2020 12:22 Відповісти
Полиш свогі вологі мрії, дірко...
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23.06.2020 12:40 Відповісти
https://censor.net/news/3203713/pravoohranitelnaya_sistema_posle_reformirovaniya_vyzyvaet_doverie_a_avakov_eyu_effektivno_upravlyaet
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23.06.2020 12:10 Відповісти
Это все следствие, причина нет выборного шерифа и судьи.Республика громад для этого нужна.
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23.06.2020 12:22 Відповісти
Мудрый нарид и в шерифы себе местного алкаша Сеньку выберет, лишь бы на баяне играть умел... не руками
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23.06.2020 12:38 Відповісти
73 процента выбрали преза верховну раду.выберут шерифа судью и далее по списку
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23.01.2021 05:21 Відповісти
_Уголовная ответственность обличённых властью (в т. ч. имеющих право применять к гражданам насилие) должна быть существенно большей чем для прочих граждан! Кому больше дано с тех и спрос выше.
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23.06.2020 12:23 Відповісти
_Да. Ну и конечно для всех чиновников, начиная с некоторого уровня и выше, и вообще всех судей я бы ввёл презумпцию виновности.
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23.06.2020 13:02 Відповісти
И не смотря на это https://censor.net/news/3203713/pravoohranitelnaya_sistema_posle_reformirovaniya_vyzyvaet_doverie_a_avakov_eyu_effektivno_upravlyaet
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23.06.2020 12:30 Відповісти
Від того, що цих садистів осудять нічого в плані ситеми роботи поліції не змінить. Потрібно робити барьєр для проходження на верх влади начальникам цих потомків Малюти Скуратова. А для цього потрібно вибирати начальників райвідділів поліції громадянами і дозволити всім мати вільно зброю для захисту себе, свого майна і своїх рідних. Як бачимо поліція це нагайки бариг і вони захищають їх інтереси, а не Конституцію. Тому посадять в Кагарлику, однак бахне знову десь у Веприку. Тільки системні зміни дозволять цю мусорню загнати в правове стійло Конституції. І ще чому мусор має право на насилля а громадяни ні. Адже в 2014 найбільше було зрадників в СБУ, Міліції, ЗСУ і флоті. Саме громадяни захистили Україну а не ті хто повинен був це робити. Тому без змін без виборів буде повна і остаточна дупа!
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23.06.2020 12:57 Відповісти
"Як бачимо поліція це нагайки бариг і вони захищають їх інтереси, а не Конституцію." - Истинно так!
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23.06.2020 13:04 Відповісти
а шо ви хотіли? у них жалованіє маленьке - он хєращєнко затребував ше три антивірусних лярди на доплати голодающім мусорам - знаєте які вони злі коли голодні?
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23.06.2020 14:04 Відповісти
 
 