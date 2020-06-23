Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Екснардепка від "Самопомочі" Олена Сотник, а також три її колеги-адвокати, стали захисниками дівчини, яку в Кагарлику зґвалтували поліцейські.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я, Злата Симоненко, Тетяна Козаченко офіційно стали адвокатками зґвалтованої в Кагарлику дівчини", - написала Сотник.

"Сьогодні це питання фізичного виживання Нелі та її сім'ї. А ще, це важливо для сотень тисяч інших жертв поліцейських, які зі страху бути побитими, убитими або незаконно звинуваченими, прямо зараз сидять у себе в будинках і трясуться від страху, щоб завтра черговий "опер" з району не вирішив вибити з них свідчення або повісити злочин, заради "показників"", - додала екснардепка.

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За словами Сотник, те, що відомо про те, що трапилося в Кагарлику, лише "вершина айсберга" і все було "страшніше і більш жорстоко".

"Ми вже маємо одного з найкращих психологів у країні, який безкоштовно буде працювати з Нелею і допоможе пережити їй цю травму", - повідомила адвокатка.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.





