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Новини Окуповані території
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110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу. ВIДЕО

Вчора після 18:00 в КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 110 осіб. Не витримавши багатогодинного очікування, люди прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що протягом дня пропуск із тимчасово окупованої території України здійснювався дуже повільно.

У соцмережах люди писали, що вранці бойовики доволі швидко пропустили кількох осіб під запис камер пропагандистського телеканалу, а далі тримали людей, спершу під палючим сонцем, потім під зливою.

Уже ближче до регламентованого часу завершення роботи КПВВ ситуація змінилася. Громадяни масово почали прибувати. Вони пояснили, що окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь", а згодом блокувала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування.

Люди кажуть, що не витримавши кількагодинного очікування, ще й за несприятливої погоди, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону. Вони розуміли, що КПВВ "Новотроїцьке" має закриватися, але сподівалися на розуміння та допомогу українських прикордонників. Так і сталося. За рішенням Командувача об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено. Пропуск здійснювався доки після 21:00 не оформили останнього прибулого з окупованої Донеччини громадянина, який мав інвалідність.

Люди, які ввечері прибули з окупованої території, повідомили, що четверо пішоходів, серед яких одна жінка на милицях, очікували перед блокпостом окупантів, де планували і заночувати, якщо їх не пропустять. Якщо ці особи повернуться на підконтрольну українській владі територію, прикордонники готові допомагати їм пройти оформлення навіть у неробочий час КПВВ. Варто зазначити, що відстань між КПВВ "Новотроїцьке" і блокпостом найманців РФ близько 5 км і подолати її буде нелегко, особливо на милицях.

Також дивіться: На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Донбас (22356) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+95
Нарешті прибули кармільци всєя України!
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23.06.2020 12:08
+75
Дэньги, давай дэньги и пензию.
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23.06.2020 12:10
+45
110 человек, утверждающих, что прорвались через блокпост оккупантов, прибыли с оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 3553
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23.06.2020 12:12
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Та за пенсией они прутся, только это им и нада, волки в овечьих шкурах, а потом назад возвращаются и плюются в нашу сторону.
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23.06.2020 13:22 Відповісти
отлично .... а то мы тут заждались.
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23.06.2020 13:27 Відповісти
русский мир прётся не удержать
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23.06.2020 13:32 Відповісти
Все равно их жалко - вот жизнь себе устроили...
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23.06.2020 13:35 Відповісти
Птичку жалко.
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23.06.2020 13:38 Відповісти
Прорваліся? Із плєна? С боєм, чи с міром?
То вже всі, чи там для прорива ще сили підтягуються?
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23.06.2020 13:38 Відповісти
Подозрительно это. Дырявые аж бегом открыли бы огонь на поражение по прорвавшимся.
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23.06.2020 13:39 Відповісти
110 овец побежали за шерстью...
хотя нет... у них ведь с 2014-го - всё уже есть ... даже на жопе шерсть
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23.06.2020 13:46 Відповісти
И нахрена этот сброд на нашей территории???
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23.06.2020 13:47 Відповісти
Зустрічай кармільцев Європи! Скрєпи скрєпами, а пенсію жидо-бандерівську хоцца...
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23.06.2020 13:48 Відповісти
Бред какой-то... А сепары типа побросали оружие и кричали вслед, чтоб их не оставляли и забрали с собой?
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23.06.2020 14:07 Відповісти
"Хотим жраааааать по украинским ценам и с украинским смаком!".
Холодильник порвал попачленцев МО РФ.
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Йохохо....

110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 7597
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23.06.2020 14:45 Відповісти
ПОЧИТАЕШЬ комментарии И диву даёшься, КАКие у нас "сочувственные" люди. ВЫ, что верите путлеру, что ЖИТЕЛИ оккупированного Донбасса и Крыма 95% проголосовали ЗА РАСИЮ!? ДАЖЕ 5% это те, что против - НО их на самом деле больше! ТАК, ЧТО среди ста человек были и люди которые ЗА Украину
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23.06.2020 15:06 Відповісти
так они чё вместо того чтоб там партизанить - бегут партизанить сюда? патамушта ани за Украину???
умно мля... типа ну хахлы асвабаждайте уже нас от таго шта мы наделали патамушта мы не хатим там умирать! афуеть мораль....
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23.06.2020 15:13 Відповісти
ты из окопа вещаешь? попробуй - попартизань там, смелый на диване.
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23.06.2020 18:31 Відповісти
я не смелый и не на диване... бежал на рейхферендум - сиди в дыре на двух ягодицах и сюда некуй шастать
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23.06.2020 23:17 Відповісти
Все наши вышли шесть лет назад.
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23.06.2020 15:59 Відповісти
с чего вы взяли что все вышедшие 6 лет назад - наши? с чего взяли что те кто там сейчас остался - НЕ наши? у меня знакомый там остался т.к. родители при смерти, отец после инсульта лежит под себя ходит - надо было их бросить на улице, на милость прохожих, как это сделали на пос юбилейном в луганске в июне 14 года. просто вытащили кровать на улицу и прикололи бумажку - кому жалко, покормите папу..
Это что ли "наши"?
а я скажу так: те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
а ваты и в Украине полно.
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23.06.2020 18:34 Відповісти
С того, что я расселял тысячи беженцев. И селили их по хатам без туалета и воды. По селам в пустках. Поэтому я вот категорически не верю что нельзя переехать. Всякие были. Но в основном с флагом и чемоданом. Кто то обустроил свой быт, кто то снимает квартиры в больших городах и отдает за них половину заработка а кто то сумел продать там и купить здесь. НО. за шесть лет наши вышли. И да, в том, что 40 тыс окупационный корпус не могут выгнать 2 млн жителей донбаса их вина. Поэтому пусть кушают полной ложкой. Я бы еще и свет и воду отключил.
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23.06.2020 18:51 Відповісти
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23.06.2020 23:12 Відповісти
Задолбали вы,жители Донбасса,то вы всю Украну кормили,теперь вы еще и самые патриотичные,ни в чем ни виноватые,а Украина такая-сякая вас бросила и теперь вам все должны.Доля вины за эту войну на каждом в той или иной степени)
,и пока вы эту долю не признаете,будете чужими в Украине.
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23.06.2020 20:15 Відповісти
Так все таки гражданская война??? Или вы путаете причины и следствия?
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24.06.2020 00:11 Відповісти
Ненавижу этих тварей!
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23.06.2020 15:09 Відповісти
Орки поперли.
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23.06.2020 15:22 Відповісти
Ставлю лайк, не тем, кто "прорвался", а нашим, за то, что люди. Мне это ближе по менталитету, и при всём нашем "шоб они сдохли", украинцы добросердечны - как говорится, плююсь, но уважаю.
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23.06.2020 15:45 Відповісти
110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 9245
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23.06.2020 16:10 Відповісти
ой, да, не иначе как луганчане вешали и рисовали.
те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
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23.06.2020 18:35 Відповісти
Так чего б луганчанам не снять,там же столько "наших"?
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23.06.2020 20:20 Відповісти
а за снять по попе настукают
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23.06.2020 21:03 Відповісти
Много вы сняли бордов мертвечука??? Или вы не наша?)
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24.06.2020 00:14 Відповісти
Пока та территория под оккупацией , каждый ее житель будет под подозрением , пока не разберутся конкретно. Блогер "Одесская хунта" использует метафору "камаз с дерьмом" , в котором находится несколько бриллиантов ... Так вот ОРДЛО - камаз с дерьмом , в котором волею обстоятельств оказались в своем меньшинстве и нормальные люди . К сожалению , нормальных мало...
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Ну вот и ответ на вопрос: " как вернуть дамбас ( если он нам надо)". Закройте наглухо КПП, прекратить выплачивать пенсии ( можно их просто начислять), перестать кричать о наших бедных в аккупации. Через месяц изменения будут точно.
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23.06.2020 16:21 Відповісти
и тогда через месяц та территория станет пустой. Но Путин оттуда не уйдет.
так как вы может только дурачок, поверивший Путину что у нас гражданская война а не агрессия со стороны РФ.
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23.06.2020 18:36 Відповісти
Для начала перестань х*йла называть путиным, да еще с большой буквы.
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23.06.2020 21:48 Відповісти
Кормильцы на прорыв пошли.) Наверное провизию и лекарства в Киев привезли. Вон чумаданов скока. ))
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23.06.2020 16:57 Відповісти
Вот что пенсия животворящая делает!
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23.06.2020 17:15 Відповісти
С 14-го года прошло шесть, 6-ть лет ,ну я вообще не понимаю нафига туда сюда шастать шо за прикол такой. Подвергаться унижению ,не не понимаю 🙄😳🤦
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23.06.2020 17:31 Відповісти
разные есть причины. в эти дни больше всего едет молодежь кто мечтает жить в Украине.
у меня приятель там живет бо старики больные - бросить не может.
по-разному.
ваты конечно полно, но не больше чем в Украине, где 88% граждан не считает Порошенко лучшим президентом за всю историю независимой Украины.
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23.06.2020 18:38 Відповісти
Без скальпа кацапа, не пускати!
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23.06.2020 18:03 Відповісти
Це ті, що іконами зупиняли "бандер" і лягали під нашу бронетехніку? То чого вони лізуть до бандер, вони ж самі заможні, годувати нікого не потрібно, вже 6 років все у них.
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23.06.2020 18:49 Відповісти
Які підстави того що вони тут треба? Хто може назвать хоча б декілька ? Ви неокомунофашисти вже нас закормили, бажаємо трохи поголодать.Хай щастить вам сруським миром.
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23.06.2020 19:13 Відповісти
Каждый роет сам себе могилу, так что господа лугандонцы живите в своём всранном лугандоне и не смейте даже и мечтать о возврате. Вы предали нас и стреляли в наших детей теперь идите наХ мелкими шагами.
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23.06.2020 19:16 Відповісти
непонятно кто прошли как так и надо.подозреваю шо и в 2014-м примерно так же прорвались сюда агитаторы русмира.
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23.06.2020 19:56 Відповісти
А их посадили на обсервацию на 14 дней? А то может они не прорвались, а намеренно присланы?
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23.06.2020 21:17 Відповісти
Питання до всіх,і соєвих в тому числі-а на..я вони тут потрібні?????
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23.06.2020 21:22 Відповісти
У ***** своего спроси
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23.06.2020 22:24 Відповісти
Тут це де ? У Расєї ??
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23.06.2020 23:45 Відповісти
Невже путлеоТВ не дивились? Куди вони к Бандерівцям ломляться, подуріли???
Чи так гарно з "асвабадітєлямі" що до хунтакарателів рвуться через блок-пости....
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23.06.2020 22:07 Відповісти
на прорыв к банкоматам ненавистной Украины-укропщины....прям картину надо писать
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23.06.2020 22:31 Відповісти
Выметут всю колбасу по 30 гривень из соседних магазинов, богатеи рассейские)))))
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23.06.2020 22:34 Відповісти
Напевно, совість замучила, через 6 років окупаційного жирування, ну дуже захотіли погодувати Захід... Але, щось мені здається що приблизно так само свого часу проривались через "берлінську стіну" від схожого радянського щастя. 110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5451
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23.06.2020 23:42 Відповісти
С*ка, - і все одно ця вата ненавидить Україну як завжди
Така у них сутність, по доброму не розуміють, ******* щоб їх били та шугали, гомосовєтікуси.
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23.06.2020 23:43 Відповісти
Бунт шахтеров или провокация Кремля https://www.youtube.com/watch?v=1sY1xDzGG7Q
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24.06.2020 00:12 Відповісти
Не всё так просто... Враги,....не враги.....
Общалась около года с семьёй из Луганска...! Старики далеко за 80 лет... Куда бы они бежали? В такие-то годы. Общались по скайпу ,а увидела его и написала в Фуйсвуке,где он писал проукраинские отзывы на события. Они ОЧЕНЬ ждали прихода наших... Не уверена,что они живы,потому что когда говорили последний раз от них оставались "кожа и кости". Выживали с огорода. А он был военный пенсионер и некого у них не было. У них не было возможности,даже сходить на украинскую сгорону за пенсией...
Что они могли сделать???
Общение прервалось год назад.... Очень надеюсь,что они живы.....
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24.06.2020 00:41 Відповісти
Голосракі кармільци
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24.06.2020 01:16 Відповісти
Меня тошнит, когда Зеленский и его кодла хвастаются , какие они переходы с вражеской стороной открывают, как их благоустраивают, какие мосты и дороги к путинской нечисти строят....Переход с лугандоном должен быть один - для обмена пленными... И всё. Никаких других переходящих....Сообщения не должно быть с вражеским лугандоном никакого.Я очень удивляюсь, как наш народ не бьёт морды приходящим коллаборантам....И деньги у них можно, и нужно отбирать,чтобы не кормили оккупантов....
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24.06.2020 06:26 Відповісти
...мауглі териконові..расєя расєя..откричались дибіли?
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24.06.2020 06:34 Відповісти
110 сторонников рузкого мира прибыло.Партия *********, жопоблокцев и зелупных растёт.
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24.06.2020 08:21 Відповісти
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