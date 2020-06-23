110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу. ВIДЕО
Вчора після 18:00 в КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 110 осіб. Не витримавши багатогодинного очікування, люди прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що протягом дня пропуск із тимчасово окупованої території України здійснювався дуже повільно.
У соцмережах люди писали, що вранці бойовики доволі швидко пропустили кількох осіб під запис камер пропагандистського телеканалу, а далі тримали людей, спершу під палючим сонцем, потім під зливою.
Уже ближче до регламентованого часу завершення роботи КПВВ ситуація змінилася. Громадяни масово почали прибувати. Вони пояснили, що окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь", а згодом блокувала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування.
Люди кажуть, що не витримавши кількагодинного очікування, ще й за несприятливої погоди, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону. Вони розуміли, що КПВВ "Новотроїцьке" має закриватися, але сподівалися на розуміння та допомогу українських прикордонників. Так і сталося. За рішенням Командувача об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено. Пропуск здійснювався доки після 21:00 не оформили останнього прибулого з окупованої Донеччини громадянина, який мав інвалідність.
Люди, які ввечері прибули з окупованої території, повідомили, що четверо пішоходів, серед яких одна жінка на милицях, очікували перед блокпостом окупантів, де планували і заночувати, якщо їх не пропустять. Якщо ці особи повернуться на підконтрольну українській владі територію, прикордонники готові допомагати їм пройти оформлення навіть у неробочий час КПВВ. Варто зазначити, що відстань між КПВВ "Новотроїцьке" і блокпостом найманців РФ близько 5 км і подолати її буде нелегко, особливо на милицях.
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То вже всі, чи там для прорива ще сили підтягуються?
хотя нет... у них ведь с 2014-го - всё уже есть ... даже на жопе шерсть
Холодильник порвал попачленцев МО РФ.
умно мля... типа ну хахлы асвабаждайте уже нас от таго шта мы наделали патамушта мы не хатим там умирать! афуеть мораль....
Это что ли "наши"?
а я скажу так: те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
а ваты и в Украине полно.
,и пока вы эту долю не признаете,будете чужими в Украине.
те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
так как вы может только дурачок, поверивший Путину что у нас гражданская война а не агрессия со стороны РФ.
у меня приятель там живет бо старики больные - бросить не может.
по-разному.
ваты конечно полно, но не больше чем в Украине, где 88% граждан не считает Порошенко лучшим президентом за всю историю независимой Украины.
Чи так гарно з "асвабадітєлямі" що до хунтакарателів рвуться через блок-пости....
Така у них сутність, по доброму не розуміють, ******* щоб їх били та шугали, гомосовєтікуси.
Общалась около года с семьёй из Луганска...! Старики далеко за 80 лет... Куда бы они бежали? В такие-то годы. Общались по скайпу ,а увидела его и написала в Фуйсвуке,где он писал проукраинские отзывы на события. Они ОЧЕНЬ ждали прихода наших... Не уверена,что они живы,потому что когда говорили последний раз от них оставались "кожа и кости". Выживали с огорода. А он был военный пенсионер и некого у них не было. У них не было возможности,даже сходить на украинскую сгорону за пенсией...
Что они могли сделать???
Общение прервалось год назад.... Очень надеюсь,что они живы.....