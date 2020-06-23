110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу. ВIДЕО

Вчора після 18:00 в КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 110 осіб. Не витримавши багатогодинного очікування, люди прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що протягом дня пропуск із тимчасово окупованої території України здійснювався дуже повільно.

У соцмережах люди писали, що вранці бойовики доволі швидко пропустили кількох осіб під запис камер пропагандистського телеканалу, а далі тримали людей, спершу під палючим сонцем, потім під зливою.

Уже ближче до регламентованого часу завершення роботи КПВВ ситуація змінилася. Громадяни масово почали прибувати. Вони пояснили, що окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі "Донецьк-Маріуполь", а згодом блокувала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування.

Люди кажуть, що не витримавши кількагодинного очікування, ще й за несприятливої погоди, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону. Вони розуміли, що КПВВ "Новотроїцьке" має закриватися, але сподівалися на розуміння та допомогу українських прикордонників. Так і сталося. За рішенням Командувача об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено. Пропуск здійснювався доки після 21:00 не оформили останнього прибулого з окупованої Донеччини громадянина, який мав інвалідність.

Люди, які ввечері прибули з окупованої території, повідомили, що четверо пішоходів, серед яких одна жінка на милицях, очікували перед блокпостом окупантів, де планували і заночувати, якщо їх не пропустять. Якщо ці особи повернуться на підконтрольну українській владі територію, прикордонники готові допомагати їм пройти оформлення навіть у неробочий час КПВВ. Варто зазначити, що відстань між КПВВ "Новотроїцьке" і блокпостом найманців РФ близько 5 км і подолати її буде нелегко, особливо на милицях.

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