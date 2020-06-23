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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

На сьогодні, на 386% зросла кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ у Facebook.

Кількість активних хворих становить 20 083. Показник захворюваності - 48 на 100 тис. населення. Приріст активних підтверджених хворих на добу порівняно з попередньою становить +4,1%.

Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ 01

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

- Львівській області — 240;

- Закарпатській — 103;

- Рівненській — 75;

- Чернівецькій — 62;

- Волинській — 42;

- Івано-Франківській області — 35;

- Києві — 61

Серед тих, хто захворіли, переважають жінки (57,6%) та люди віком 30-69 років (72,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 червня у закладах охорони здоров’я наявні 25 539 ліжок. Із цієї кількості  4115 ліжок зайняті хворими на COVID-19.

Області, де найбільша кількість ліжок зайнята хворими на COVID-19:

- Львівська — 794;

- Волинська — 466;

- Чернівецька — 455;

- Харківська — 347;

- Київ — 333.

У відомстві нагадали, що послаблення карантину не скасовує правила, які розроблені заради зменшення інфікування COVID-19.

Фізична дистанція, правила респіраторної й особистої гігієни, самоізоляція - ті, заходи, яких потрібно дотримуватися всім.

Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.

Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ 02
Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чему удивляться ? В каждой маршрутке как шпроты .
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23.06.2020 12:27 Відповісти
А где опять Николаевская область?
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23.06.2020 12:33 Відповісти
Данные по трипперу - в студию.

Макароно-вирус уже никому не интересен.
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23.06.2020 12:57 Відповісти
Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік? Тому без таких даних рахую, що влада тримає дулю в кишені а народ тримає за ідіотів.
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23.06.2020 12:59 Відповісти
 
 