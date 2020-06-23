Кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
На сьогодні, на 386% зросла кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ у Facebook.
Кількість активних хворих становить 20 083. Показник захворюваності - 48 на 100 тис. населення. Приріст активних підтверджених хворих на добу порівняно з попередньою становить +4,1%.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
- Львівській області — 240;
- Закарпатській — 103;
- Рівненській — 75;
- Чернівецькій — 62;
- Волинській — 42;
- Івано-Франківській області — 35;
- Києві — 61
Серед тих, хто захворіли, переважають жінки (57,6%) та люди віком 30-69 років (72,5%).
Станом на 22 червня у закладах охорони здоров’я наявні 25 539 ліжок. Із цієї кількості 4115 ліжок зайняті хворими на COVID-19.
Області, де найбільша кількість ліжок зайнята хворими на COVID-19:
- Львівська — 794;
- Волинська — 466;
- Чернівецька — 455;
- Харківська — 347;
- Київ — 333.
У відомстві нагадали, що послаблення карантину не скасовує правила, які розроблені заради зменшення інфікування COVID-19.
Фізична дистанція, правила респіраторної й особистої гігієни, самоізоляція - ті, заходи, яких потрібно дотримуватися всім.
Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу - 833 нові випадки. 23 людини померли від хвороби.
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