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Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію з походом до ресторану представників партії "Слуга народу" і керівництва області в ресторан.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політика - взагалі брудна штука. Щодня ти маєш йти, на нехай дрібні, але поступки перед совістю, намагаючись збалансувати інтереси різних учасників процесу, політичних партій і міських кланів.

Але, на жаль, схоже, що ті, хто сьогодні прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності", - вважає Філатов.

На його думку, не бачити цього не може тільки сліпий.

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"Мені вже давно з ними все зрозуміло і тому я вважаю за краще не зайвий раз праведно обурюватися, а спокійно готуюся до боротьби", - додав мер Дніпра.

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування слугами народу ресторану в Дніпрі 01
Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування слугами народу ресторану в Дніпрі 02

Автор: 

Дніпро (3274) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+58
Боря красавчег! Все правильно сказал! Добавить нечего!
а ЗЕуродам - дырку от бублика , а не победа на местных выборах в Днепре!!!
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23.06.2020 12:30
+30
З кожним днем Філатов все більше подобається.
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23.06.2020 12:31
+24
Борис, ты прав!
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23.06.2020 12:32
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Яка несподіванка!
Адже 73% розраховували на "самава чєснава прєзідєнта за всє годи нєзавісімасті" і "новає нєзапятнаннає ліцо".

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8860
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23.06.2020 13:51 Відповісти
Коломойский, Филатов и Зеленский из одного кагала. Имитируют вражду перед выборами. Кто бы не победил на выборах, власть всё равно у них останется.
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. ©
Побережіть психіку виборців Зе. Бо в них зараз почнеться психоз...

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2296
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23.06.2020 13:59 Відповісти
Когда слышите про "договариваться", вспоминайте о тысячах противопехотных мин поставленных наемникам

11 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 1 246 58 1 10

Когда я слышу заявления отдельных псевдопатриотов и политиков, что на Донбассе нужно меньше стрелять и больше договариваться, у меня начинается дергаться глаз.
Один - два раза в неделю вы читаете в сводках уже привычные слова - "отримав поранення" в одном предложении со словами "вибуховий пристрій". Так вот, когда в сводка 1-2 человека с ранениями при срабатывании вибухового пристрію, то это с большой вероятностью - противопехотные мины. Запрещенные конвенцией. Понимаете? За каждым случаем, оторванная нога или рука. Иногда потеря глаз. Это то что не лечится. Это ампутация. И это если повезет и не будет болевого шока или смерти от потери крови. Навсегда. Противопехотная мина, с большой долей вероятности - это ампутация конечности. У нас таких мин нет. Утилизировали давно. И не производили. И в "шахтах", где шахтеры находили танки, их тоже не было. А в России есть. И они их завозят тоннами. А те, с которыми нам предлагают договариваться, ставят их сотнями. С 14 года. Везде где могут. Тысячами. Понимаете? Они знают, что это запрещено, что это не гуманно, что будут оторванные конечности, но они их ставят. На этих минах подрываются и военные и гражданские. Потому что мина не выбирает. В перехватах они их называют крестиками. "Поставили 100 крестиков". Понимаете, они об этом знают. И они умышленно это делают. Им не важно кто после подрывов окажется инвалидом. Женщина, ребенок, солдат.
О чем там договариваться? О том, чтобы они с извращенной психикой пришли в наши мирные города? Или как вы себе видите результаты этих договоров? Там около 40 тыс человек, которые считают нормальным нарушать международную конвенцию. Такие люди во всем мире считаются террористами. С кем там вести переговоры? О чем? Сколько каждый из нас будет выплачивать из своих налогов на их содержание?
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Абсолютна аморальність і брехливість вже рік, як стали нормою в політичному житті України. Дивує тільки, чому це не дратує українців, які все довіряють і сподіваються.
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23.06.2020 20:26 Відповісти
Обрали президентом Зеленського який брехав ще до виборів, це було зрозуміло із його обіцянок, хамська поведінка також не новина. Обрали собі під стать, яка влада таке і населення.
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23.06.2020 22:33 Відповісти
народ выбрал пианиста... кто виноват?
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25.06.2020 01:07 Відповісти
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