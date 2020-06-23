Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію з походом до ресторану представників партії "Слуга народу" і керівництва області в ресторан.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політика - взагалі брудна штука. Щодня ти маєш йти, на нехай дрібні, але поступки перед совістю, намагаючись збалансувати інтереси різних учасників процесу, політичних партій і міських кланів.

Але, на жаль, схоже, що ті, хто сьогодні прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності", - вважає Філатов.

На його думку, не бачити цього не може тільки сліпий.

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"Мені вже давно з ними все зрозуміло і тому я вважаю за краще не зайвий раз праведно обурюватися, а спокійно готуюся до боротьби", - додав мер Дніпра.



