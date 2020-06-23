Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ситуацію з походом до ресторану представників партії "Слуга народу" і керівництва області в ресторан.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Політика - взагалі брудна штука. Щодня ти маєш йти, на нехай дрібні, але поступки перед совістю, намагаючись збалансувати інтереси різних учасників процесу, політичних партій і міських кланів.
Але, на жаль, схоже, що ті, хто сьогодні прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності", - вважає Філатов.
На його думку, не бачити цього не може тільки сліпий.
"Мені вже давно з ними все зрозуміло і тому я вважаю за краще не зайвий раз праведно обурюватися, а спокійно готуюся до боротьби", - додав мер Дніпра.
Топ коментарі
+58 Рома Маестро
показати весь коментар23.06.2020 12:30
+30 Johnny English
показати весь коментар23.06.2020 12:31
+24 Александр Иванов #442761
показати весь коментар23.06.2020 12:32
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Адже 73% розраховували на "самава чєснава прєзідєнта за всє годи нєзавісімасті" і "новає нєзапятнаннає ліцо".
Побережіть психіку виборців Зе. Бо в них зараз почнеться психоз...
11 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 1 246 58 1 10
Когда я слышу заявления отдельных псевдопатриотов и политиков, что на Донбассе нужно меньше стрелять и больше договариваться, у меня начинается дергаться глаз.
Один - два раза в неделю вы читаете в сводках уже привычные слова - "отримав поранення" в одном предложении со словами "вибуховий пристрій". Так вот, когда в сводка 1-2 человека с ранениями при срабатывании вибухового пристрію, то это с большой вероятностью - противопехотные мины. Запрещенные конвенцией. Понимаете? За каждым случаем, оторванная нога или рука. Иногда потеря глаз. Это то что не лечится. Это ампутация. И это если повезет и не будет болевого шока или смерти от потери крови. Навсегда. Противопехотная мина, с большой долей вероятности - это ампутация конечности. У нас таких мин нет. Утилизировали давно. И не производили. И в "шахтах", где шахтеры находили танки, их тоже не было. А в России есть. И они их завозят тоннами. А те, с которыми нам предлагают договариваться, ставят их сотнями. С 14 года. Везде где могут. Тысячами. Понимаете? Они знают, что это запрещено, что это не гуманно, что будут оторванные конечности, но они их ставят. На этих минах подрываются и военные и гражданские. Потому что мина не выбирает. В перехватах они их называют крестиками. "Поставили 100 крестиков". Понимаете, они об этом знают. И они умышленно это делают. Им не важно кто после подрывов окажется инвалидом. Женщина, ребенок, солдат.
О чем там договариваться? О том, чтобы они с извращенной психикой пришли в наши мирные города? Или как вы себе видите результаты этих договоров? Там около 40 тыс человек, которые считают нормальным нарушать международную конвенцию. Такие люди во всем мире считаются террористами. С кем там вести переговоры? О чем? Сколько каждый из нас будет выплачивать из своих налогов на их содержание?