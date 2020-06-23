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Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина

Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина

Україна планує впровадити "промисловий", "продовольчий" та "авіаційний" безвіз на шляху до членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Віцепрем'єрка зазначила, що саміт "Східного партнерства", який відбувся цього року, чітко визначив Україну як лідера "Східного партнерства", Україна, яка задає порядок денний.

"Фактично всі країни ЄС, Україна, Грузія, Молдова і Білорусь говорили одним голосом. Всі говорили про глибшу економічну інтеграцію, всі країни Європейського Союзу заявляли про необхідність розширення торгової географії, інтеграції України", - зазначила Стефанишина.

"Я як людина, яка відчуває і розуміє тренди і тримає цю рамку за посадою, забезпечую, щоб саміт був насичений порядком денним, який потрібен бізнесу. Насамперед це - "промисловий безвіз", який забезпечить вільний рух нашої продукції до ринку ЄС, адже вже зараз наша продукція виробляється і розміщується на основі європейських правил. Окремим пріоритетом зараз я бачу "продовольчий безвіз", тому що Україна адаптувала своє законодавство щодо якості, безпечності продукції", - розповіла віцепрем'єрка.

За її словами, зараз в Україні більше впевнені в продукції, яку навіть у супермаркетах купують.

"Так само ми впевнені, що розблокуємо до саміту питання щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. Зараз я вважаю, що під час коронакризи, під час обмежень внутрішнього переміщення всередині Європи авіасполучення - це ідеальний час концентруватися на переговорах, на врегулюванні проблемних питань. І коли переміщення всередині Європи буде більш вільним, ми зможемо не тільки поновити безвізові умови поїздок, а й підписати угоду, яка стане "авіаційним безвізом". Це три наріжні камені", - пояснила Стефанишина.

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Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13408) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+9
и плюс 40% ввп, с $4000 и нянями...
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23.06.2020 12:47
+8
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html «Укрнефть» потеряла 1,3 млрд грн на продаже нефти Коломойскому вдвое дешевле мировых цен - Куюн Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8117 Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#more-106586 Читать далее
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23.06.2020 12:46
+6
вы верните экономики к тому с чего вы начали - для начала - позор ,а ведь только год прошел - маты.....
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23.06.2020 12:48
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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html «Укрнефть» потеряла 1,3 млрд грн на продаже нефти Коломойскому вдвое дешевле мировых цен - Куюн Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8117 Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#more-106586 Читать далее
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23.06.2020 12:46 Відповісти
и плюс 40% ввп, с $4000 и нянями...
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23.06.2020 12:47 Відповісти
вы верните экономики к тому с чего вы начали - для начала - позор ,а ведь только год прошел - маты.....
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23.06.2020 12:48 Відповісти
По поводу "промышленного", "продовольственного" и "авиационного" безвиза с Беларусью я бы не спешил . Как нам эта страна поможет на пути к членству в Евросоюзе ?
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23.06.2020 12:48 Відповісти
и молдова с додоном занимающим деньги у рашки тоже поможет)) и белорус лукаш с арестами оппозиции и протестантов и равнением на рашку)) эти 2 страны были есть и будут сателитами рф
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23.06.2020 13:38 Відповісти
значит ценят безвиз, если ещё 3 хотят. а как обгаживали всем кодлом...
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23.06.2020 12:49 Відповісти
Чо вообще за бред?
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23.06.2020 12:55 Відповісти
Десять, сто безвизов надо, шоб затмить Порошенко.
Межгалактический безвиз - это беспроигрышный вариант для зебанариев.
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23.06.2020 13:01 Відповісти
А что остается. В Европу не пускают, рожей не вышли. Больше безвизов хороших и разных.
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23.06.2020 13:07 Відповісти
У Порошенко был один безвиз. У Зеленского будет сразу три. Во.
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23.06.2020 13:04 Відповісти
Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1934
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23.06.2020 13:09 Відповісти
Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5723
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23.06.2020 13:10 Відповісти
До того члєнства Україні ще років двадцять, не менше. Та й те лиш за "сприятливих умов", ніяких ознак яких на сьогодні "не вбачається".
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23.06.2020 13:26 Відповісти
кто-нибудь разбудите эту Стефанышину.
Украина в ЕС уже год как не идет. Наш гундосый ********** толкает её в Мордор в качестве малоросского федерального округа...
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23.06.2020 13:34 Відповісти
 
 