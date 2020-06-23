Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина

Україна планує впровадити "промисловий", "продовольчий" та "авіаційний" безвіз на шляху до членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Віцепрем'єрка зазначила, що саміт "Східного партнерства", який відбувся цього року, чітко визначив Україну як лідера "Східного партнерства", Україна, яка задає порядок денний.

"Фактично всі країни ЄС, Україна, Грузія, Молдова і Білорусь говорили одним голосом. Всі говорили про глибшу економічну інтеграцію, всі країни Європейського Союзу заявляли про необхідність розширення торгової географії, інтеграції України", - зазначила Стефанишина.

"Я як людина, яка відчуває і розуміє тренди і тримає цю рамку за посадою, забезпечую, щоб саміт був насичений порядком денним, який потрібен бізнесу. Насамперед це - "промисловий безвіз", який забезпечить вільний рух нашої продукції до ринку ЄС, адже вже зараз наша продукція виробляється і розміщується на основі європейських правил. Окремим пріоритетом зараз я бачу "продовольчий безвіз", тому що Україна адаптувала своє законодавство щодо якості, безпечності продукції", - розповіла віцепрем'єрка.

За її словами, зараз в Україні більше впевнені в продукції, яку навіть у супермаркетах купують.

"Так само ми впевнені, що розблокуємо до саміту питання щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. Зараз я вважаю, що під час коронакризи, під час обмежень внутрішнього переміщення всередині Європи авіасполучення - це ідеальний час концентруватися на переговорах, на врегулюванні проблемних питань. І коли переміщення всередині Європи буде більш вільним, ми зможемо не тільки поновити безвізові умови поїздок, а й підписати угоду, яка стане "авіаційним безвізом". Це три наріжні камені", - пояснила Стефанишина.

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