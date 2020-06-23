Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня сталося падіння дерев, підтоплення значної кількості житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, покрівель шкіл, будівель і житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"В Івано-Франківській області вже декілька днів продовжуються інтенсивні дощі і прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. Підіймається рівень води в річках, розливи річок підтоплюють житлові будинки, домогосподарства. У гірській місцевості активізувались зсувні процеси, які перекривають дороги. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція",- сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.





Крім того, стався порив дамби №5 на р.Черемош, протяжністю 10 м, а також підмито підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці-Верховина", протяжністю 50 м, (зараз проїзд забезпечений). Жертв і постраждалих немає.

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Так, підрозділи ДСНС відкачали 4 тис. 940 куб. води. Всього залучалось 527 осіб і 137 од. техніки, з них від ДСНС 439 осіб і 113 од. техніки.

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