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Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня сталося падіння дерев, підтоплення значної кількості житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, покрівель шкіл, будівель і житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"В Івано-Франківській області вже декілька днів продовжуються інтенсивні дощі і прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. Підіймається рівень води в річках, розливи річок підтоплюють житлові будинки, домогосподарства. У гірській місцевості активізувались зсувні процеси, які перекривають дороги. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція",- сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС 01
Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС 02

Крім того, стався порив дамби №5 на р.Черемош, протяжністю 10 м, а також підмито підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці-Верховина", протяжністю 50 м, (зараз проїзд забезпечений). Жертв і постраждалих немає.

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Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС 03
Через негоду у 8 областях України підтоплено житлові будинки, автодороги, вулиці і покрівлі шкіл, - МВС 04

Так, підрозділи ДСНС відкачали 4 тис. 940 куб. води. Всього залучалось 527 осіб і 137 од. техніки, з них від ДСНС 439 осіб і 113 од. техніки.

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дощі (108) МВС (3501) негода (757)


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дааа... этот год перестал быть прикольным еще в январе...
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23.06.2020 13:10 Відповісти
прогнозисты йуховы прогнозировали зимой и весной засуху на все лето
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23.06.2020 13:20 Відповісти
Леса вырезали,вот и пожинают паводки Природа мстит халявщикам.Самое время добывать бурштин.
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23.06.2020 13:23 Відповісти
А если добавить 40 тонные фуры к старым подверженным оползням дорогам...то становится понятно что этот погодный писец-только начало!!!
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23.06.2020 14:17 Відповісти
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21.09.2020 22:30 Відповісти
 
 