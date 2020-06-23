Розпочалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19, - Офіс Президента

Після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім сім'ям, ініційовані главою держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді президента Зеленському повідомили, що почалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19.

"Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям", – наголосив Володимир Зеленський.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який повернувся з відрядження до західних областей України, повідомив, що на Львівщині робитимуть ще 300 тестів на добу для ретельнішого моніторингу ситуації та уникнення черг. Також він додав, що сьогодні МОЗ вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

Крім того, Максим Степанов повідомив, що розглянуть зміну фінансування пакетів щодо допомоги хворим на COVID-19.