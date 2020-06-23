УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13682 відвідувача онлайн
Новини
4 761 8

Прем'єра просять скасувати введення "Укрзалізницею" з 1 липня нового договору з перевезення вантажів

Прем'єра просять скасувати введення

"Укрзалізниця" проігнорувала рекомендації Антимонопольного комітету і вимоги учасників ринку до нової редакції договору на надання послуг з організації перевезення вантажів, заплановане введення його в дію з 1 липня слід відкласти.

З таким проханням представники бізнесу звернулися до прем'єр-міністра України, повідомляється на сайті компанії "Укрметалургпром".

"З огляду на явну недопрацьованість положень нового договору, його протиріччя з чинним законодавством, асоціації вимагають скасувати його введення до моменту завершення доопрацювання з урахуванням зауважень вантажовласників. На період доопрацювання редакції нового договору, асоціації вважають за необхідне продовжити термін дії чинного договору на надання послуг з організації перевезення вантажів залізницею", - йдеться в зверненні.

Представники асоціацій зазначили, що АТ "Укрзалізниця" формально поставилася до рекомендацій Антимонопольного комітету доопрацювати договір з організації перевезення вантажів залізницею з урахуванням зауважень і пропозицій операторів ринку, провівши лише імітацію обговорення цих  зауважень.

"В оновленій редакції договору, опублікованій 31.05.2020, більшість спірних питань залишилися без змін. Підводячи підсумки, можна констатувати, що ситуація з проектом договору не змінилася. Обов'язкові для розгляду рекомендації АМКУ, з доопрацювання нової редакції договору "Укрзалізниця" не виконала", - констатується в зверненні.

Крім того, учасники ринку повідомили, що в цей період "Укрзалізниця", користуючись своїм монопольним становищем, чинила тиск на замовників.

"Перед запланованими " Укрзалізницею "датами введення нового договору, а саме з 01.04.2020 і з 01.06.2020, підприємства при оформленні плану перевезень в автоматизованій системі "МЕСПЛАН" отримували повідомлення про підтвердження планів тільки за умови підписання договору в редакції "Укрзалізниці", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко висловилася за введення мораторію на зміну цін на послуги "Укрзалізниці" на період кризи, що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.

Автор: 

вантажі (1440) залізниця (1506) перевезення (1008) Укрзалізниця (6847) Укрметалургпром (86) Шмигаль Денис (4574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Укрзализныця" - это наш Ватикан .
показати весь коментар
23.06.2020 13:24 Відповісти
Ага.. Тарифи для пі.. Са Ахметова треба в рази піднімати!
показати весь коментар
23.06.2020 13:25 Відповісти
Піднімуть але не для Ахметова.
Заплатять усі - і зеленосракі і нормальні люди.
показати весь коментар
23.06.2020 13:29 Відповісти
А что, были прецеденты, когда для него на УЗ не поднимали тарифы?)) УЗ это такая мафия, что там кто угодно платит, Ахметов не исключение.
показати весь коментар
23.06.2020 22:23 Відповісти
НЕ для того він його розробляв то договір
показати весь коментар
23.06.2020 13:31 Відповісти
УЗ у нас как мафия - что хотят, то и творят и никто им не указ. Причём так и раньше было, и так и осталось. У смотрящих свои правила и порядки.
показати весь коментар
23.06.2020 22:22 Відповісти
Давно говорил и повторяю, что с монополией УЗ нужно что то решать, в мире существует несколько моделей по которым работают ЖД, ненужно изобретать велосипед, достаточно проанализировать существующие, выбрать оптимальный вариант реформ адаптированный под украинские реалии
показати весь коментар
23.06.2020 23:12 Відповісти
стоит при этом заметить, шо кроме этого они еще и активно переводят контрагентов на долгосрочные договора
а хочешь краткосрочный - лови повышенные ставки, опля
показати весь коментар
24.06.2020 00:09 Відповісти
 
 