Прем'єра просять скасувати введення "Укрзалізницею" з 1 липня нового договору з перевезення вантажів
"Укрзалізниця" проігнорувала рекомендації Антимонопольного комітету і вимоги учасників ринку до нової редакції договору на надання послуг з організації перевезення вантажів, заплановане введення його в дію з 1 липня слід відкласти.
З таким проханням представники бізнесу звернулися до прем'єр-міністра України, повідомляється на сайті компанії "Укрметалургпром".
"З огляду на явну недопрацьованість положень нового договору, його протиріччя з чинним законодавством, асоціації вимагають скасувати його введення до моменту завершення доопрацювання з урахуванням зауважень вантажовласників. На період доопрацювання редакції нового договору, асоціації вважають за необхідне продовжити термін дії чинного договору на надання послуг з організації перевезення вантажів залізницею", - йдеться в зверненні.
Представники асоціацій зазначили, що АТ "Укрзалізниця" формально поставилася до рекомендацій Антимонопольного комітету доопрацювати договір з організації перевезення вантажів залізницею з урахуванням зауважень і пропозицій операторів ринку, провівши лише імітацію обговорення цих зауважень.
"В оновленій редакції договору, опублікованій 31.05.2020, більшість спірних питань залишилися без змін. Підводячи підсумки, можна констатувати, що ситуація з проектом договору не змінилася. Обов'язкові для розгляду рекомендації АМКУ, з доопрацювання нової редакції договору "Укрзалізниця" не виконала", - констатується в зверненні.
Крім того, учасники ринку повідомили, що в цей період "Укрзалізниця", користуючись своїм монопольним становищем, чинила тиск на замовників.
"Перед запланованими " Укрзалізницею "датами введення нового договору, а саме з 01.04.2020 і з 01.06.2020, підприємства при оформленні плану перевезень в автоматизованій системі "МЕСПЛАН" отримували повідомлення про підтвердження планів тільки за умови підписання договору в редакції "Укрзалізниці", - зазначається в зверненні.
Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.
У свою чергу, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко висловилася за введення мораторію на зміну цін на послуги "Укрзалізниці" на період кризи, що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заплатять усі - і зеленосракі і нормальні люди.
а хочешь краткосрочный - лови повышенные ставки, опля