Прем'єра просять скасувати введення "Укрзалізницею" з 1 липня нового договору з перевезення вантажів

"Укрзалізниця" проігнорувала рекомендації Антимонопольного комітету і вимоги учасників ринку до нової редакції договору на надання послуг з організації перевезення вантажів, заплановане введення його в дію з 1 липня слід відкласти.

З таким проханням представники бізнесу звернулися до прем'єр-міністра України, повідомляється на сайті компанії "Укрметалургпром".

"З огляду на явну недопрацьованість положень нового договору, його протиріччя з чинним законодавством, асоціації вимагають скасувати його введення до моменту завершення доопрацювання з урахуванням зауважень вантажовласників. На період доопрацювання редакції нового договору, асоціації вважають за необхідне продовжити термін дії чинного договору на надання послуг з організації перевезення вантажів залізницею", - йдеться в зверненні.

Представники асоціацій зазначили, що АТ "Укрзалізниця" формально поставилася до рекомендацій Антимонопольного комітету доопрацювати договір з організації перевезення вантажів залізницею з урахуванням зауважень і пропозицій операторів ринку, провівши лише імітацію обговорення цих зауважень.

"В оновленій редакції договору, опублікованій 31.05.2020, більшість спірних питань залишилися без змін. Підводячи підсумки, можна констатувати, що ситуація з проектом договору не змінилася. Обов'язкові для розгляду рекомендації АМКУ, з доопрацювання нової редакції договору "Укрзалізниця" не виконала", - констатується в зверненні.

Крім того, учасники ринку повідомили, що в цей період "Укрзалізниця", користуючись своїм монопольним становищем, чинила тиск на замовників.

"Перед запланованими " Укрзалізницею "датами введення нового договору, а саме з 01.04.2020 і з 01.06.2020, підприємства при оформленні плану перевезень в автоматизованій системі "МЕСПЛАН" отримували повідомлення про підтвердження планів тільки за умови підписання договору в редакції "Укрзалізниці", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко висловилася за введення мораторію на зміну цін на послуги "Укрзалізниці" на період кризи, що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.