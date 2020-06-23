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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд утримуватиме баланс між економічною стабільністю і боротьбою з коронавірусом, - Шмигаль

Уряд утримуватиме баланс між економічною стабільністю і боротьбою з коронавірусом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах робочої поїздки до Львівської області розповів про продовження адаптивної моделі карантину і шляхи відновлення української економіки в умовах пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Коментуючи рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня, глава уряду зазначив, що такий крок був викликаний зростанням кількості інфікованих COVID-19.

За словами Шмигаля, "повний карантин руйнує економіку і може спричинити більш фатальні наслідки, ніж просто епідемія коронавірусу", тому Кабмін продовжив карантин саме в його адаптивному варіанті.

Прем'єр-міністр розповів, що, попри продовження адаптивної моделі карантину, прогнози і плани Кабміну щодо термінів відновлення економіки залишаються актуальними: "Концепція про те, що в другому півріччі економіка буде зростати, залишається актуальною. Ми робимо все для того, щоб таке зростання почалося. Тому ми і говоримо про адаптивний карантин, а не про локдаун, тобто повну зупинку всієї країни, всієї економіки. Ми дуже обережно будемо підходити і утримувати баланс між економічною стабільністю та розвитком, збереженням здоров'я і життя людей. В іншому випадку це може привести до непоправних наслідків і втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України не витримає другого жорсткого карантину, - Ткаченко

Автор: 

Кабмін (14090) карантин (18172) економіка (930) Шмигаль Денис (4574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Сядете вместе, на одной скамеечке. Весь ваш "кабинет" из бездельников, болтунов, мошенников и просто предателей.
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23.06.2020 13:38
+6
придурки.. ви навіть між собою тої "стабільності" втримати не можете. Про економіку годі і казати. Прийшли добити країну остаточно.
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23.06.2020 13:50
+5
Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 650
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23.06.2020 13:38
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Ага, щастье откладывается на второе полугодие. Но это неточно.
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23.06.2020 13:33 Відповісти
Они не просто собираются "гоняться за двумя зайцами".
Они собираются "гоняться за двумя зайцами" которые еще месяц назад СВАЛИЛИ НАХ в другой лес!
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23.06.2020 13:35 Відповісти
Сядете вместе, на одной скамеечке. Весь ваш "кабинет" из бездельников, болтунов, мошенников и просто предателей.
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23.06.2020 13:38 Відповісти
Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 650
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23.06.2020 13:38 Відповісти
вперед в светлое будущее
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23.06.2020 13:40 Відповісти
типа - баланс между обжорством и дизентерией ...?
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23.06.2020 13:40 Відповісти
Обжорство с Зе властью, украинцам не грозит. Тут скорее баланс между диареей и дизентерией
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23.06.2020 13:46 Відповісти
придурки.. ви навіть між собою тої "стабільності" втримати не можете. Про економіку годі і казати. Прийшли добити країну остаточно.
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23.06.2020 13:50 Відповісти
ЭКВИЛИБРИСТ!!!!????

КАНАТОХОДЕЦ!!!????
БАЛАНСерун!!!!!
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23.06.2020 13:58 Відповісти
Вы, генетические халуи, почти умертвили государство и словосочетание экономическая стабильность может только оградить от включения инстинктов у ваших, таких же генетически недоразвитых изберателей, которых большинство(надеюсь по природным причинам) . Надежду оставляет только то, что все революции-дело рук адекватного меньшинства. 😡😡😡.
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23.06.2020 14:30 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZXE7ec1Uf6WzH-L25XOn-t_cPpVoJPLAKsVYLssero_eUR53eU93HhhapF2LWEJaQ-8js_XV-7Bs9-ZBWu9b2WkJIODbgZ-RARG6UmnQk1wd92cIlS2hMYeZR70sUPDYLs&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3199454846781900?__cft__[0]=AZXE7ec1Uf6WzH-L25XOn-t_cPpVoJPLAKsVYLssero_eUR53eU93HhhapF2LWEJaQ-8js_XV-7Bs9-ZBWu9b2WkJIODbgZ-RARG6UmnQk1wd92cIlS2hMYeZR70sUPDYLs&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. · Уряд утримуватиме баланс між економічною стабільністю і боротьбою з коронавірусом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5227
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23.06.2020 14:33 Відповісти
С вирусом понятно. А где Шмыгаль стабильность возьмет, шоб ее удерживать?
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23.06.2020 15:00 Відповісти
Пішов у сраку, шмигль! І дурантін з собою забери.
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23.06.2020 16:10 Відповісти
 
 