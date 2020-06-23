Уряд утримуватиме баланс між економічною стабільністю і боротьбою з коронавірусом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах робочої поїздки до Львівської області розповів про продовження адаптивної моделі карантину і шляхи відновлення української економіки в умовах пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Коментуючи рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня, глава уряду зазначив, що такий крок був викликаний зростанням кількості інфікованих COVID-19.

За словами Шмигаля, "повний карантин руйнує економіку і може спричинити більш фатальні наслідки, ніж просто епідемія коронавірусу", тому Кабмін продовжив карантин саме в його адаптивному варіанті.

Прем'єр-міністр розповів, що, попри продовження адаптивної моделі карантину, прогнози і плани Кабміну щодо термінів відновлення економіки залишаються актуальними: "Концепція про те, що в другому півріччі економіка буде зростати, залишається актуальною. Ми робимо все для того, щоб таке зростання почалося. Тому ми і говоримо про адаптивний карантин, а не про локдаун, тобто повну зупинку всієї країни, всієї економіки. Ми дуже обережно будемо підходити і утримувати баланс між економічною стабільністю та розвитком, збереженням здоров'я і життя людей. В іншому випадку це може привести до непоправних наслідків і втрат".

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