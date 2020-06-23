Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, 23 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз у районі н.п. Оріхове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Близько 9:30 у напрямку від Золотого-5 ворог застосував по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети і стрілецьке озброєння.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.06.2020 13:41 Відповісти Мені подобається 0
NonCFist
показати весь коментар23.06.2020 13:43 Відповісти Мені подобається 0
Виталий Головченко
показати весь коментар23.06.2020 13:52 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль