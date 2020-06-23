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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 23 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз у районі н.п. Оріхове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Близько 9:30 у напрямку від Золотого-5 ворог застосував по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети і стрілецьке озброєння.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Також читайте: Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб

Автор: 

Міноборони (7371) обстріл (28486) Донбас (22356)


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ихттамнет... да? сивошка...
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23.06.2020 13:41 Відповісти
Что-то ни слова про ответку на огонь врага из станковых гранатомётов!
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23.06.2020 13:43 Відповісти
это ж там де развели войска...наши? ну там де мост и якобы мирная жизнь уже по версии глюканатов Зеленого?
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23.06.2020 13:52 Відповісти
 
 