Найманці РФ обстріляли позиції ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 23 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз у районі н.п. Оріхове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Близько 9:30 у напрямку від Золотого-5 ворог застосував по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети і стрілецьке озброєння.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

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