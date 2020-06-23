Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив сумнів, що оскаржуваний у Конституційному суді закон про очищення влади відповідає положенням Основного закону в частині втручання в особисте життя і обмежень доступу до державної служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", висловлюючи на прохання суддів КС свою позицію щодо оскаржуваного питання, міністр сказав: "З урахуванням рішення ЄСПЛ, є великий сумнів у тому, що він відповідає положенням Конституції, яка обмежує втручання в життя людини, також імовірно закон не може порушувати ст.38 Конституції про рівність права доступу до державної служби".

Він додав: "Нам вкрай важливо знати думку Конституційного суду і рішення Конституційного суду, щоб навести лад у системі люстрації".

Говорячи про те, які можуть бути встановлені критерії для люстрації, міністр висловив думку про те, що чіткі критерії встановити неможливо, але слід встановити індивідуальний підхід, який, власне, і прописаний у новому законопроєкті про люстрацію, підготовленому Мінюстом.

Виступаючи в КС, Малюська додав, що розраховує на підтримку Кабміном у найближчі тижні запропонованого Мін'юстом законопроєкту, після чого його буде внесено до Верховної Ради і ухвалено.

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