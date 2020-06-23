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Новини
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Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська

Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив сумнів, що оскаржуваний у Конституційному суді закон про очищення влади відповідає положенням Основного закону в частині втручання в особисте життя і обмежень доступу до державної служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", висловлюючи на прохання суддів КС свою позицію щодо оскаржуваного питання, міністр сказав: "З урахуванням рішення ЄСПЛ, є великий сумнів у тому, що він відповідає положенням Конституції, яка обмежує втручання в життя людини, також імовірно закон не може порушувати ст.38 Конституції про рівність права доступу до державної служби".

Він додав: "Нам вкрай важливо знати думку Конституційного суду і рішення Конституційного суду, щоб навести лад у системі люстрації".

Говорячи про те, які можуть бути встановлені критерії для люстрації, міністр висловив думку про те, що чіткі критерії встановити неможливо, але слід встановити індивідуальний підхід, який, власне, і прописаний у новому законопроєкті про люстрацію, підготовленому Мінюстом.

Виступаючи в КС, Малюська додав, що розраховує на підтримку Кабміном у найближчі тижні запропонованого Мін'юстом законопроєкту, після чого його буде внесено до Верховної Ради і ухвалено.

Читайте: Мін'юст підготував зміни до закону про люстрацію з урахуванням вимог ЄСПЛ, - Малюська

Автор: 

Конституція (548) Мін’юст (1591) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
Надо перед проворовавшимися чиновниками стать на колени
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23.06.2020 13:47
+10
Есть большие сомнения ,что вы когда нибудь жили по конституции🤫🤣😂
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23.06.2020 13:58
+9
Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 2399
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23.06.2020 13:53
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Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 7552
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23.06.2020 13:46 Відповісти
Надо перед проворовавшимися чиновниками стать на колени
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23.06.2020 13:47 Відповісти
Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 2399
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23.06.2020 13:53 Відповісти
красава!
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23.06.2020 14:03 Відповісти
так быстрее будетЄ великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 1137
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23.06.2020 14:10 Відповісти
ЭТОТ ДУГОДУМ еще министр ? БЕДНАЯ УКРАИНА !!!!!
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23.06.2020 14:54 Відповісти
_Из твоего коммента видно: ты считаешь что причиной заявления (и последующих соответствующих действий) т. н. министра о люстрации является глупость заявляющего. Весьма наивно!
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23.06.2020 14:59 Відповісти
Есть большие сомнения ,что вы когда нибудь жили по конституции🤫🤣😂
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23.06.2020 13:58 Відповісти
В зеленой власти одни такие-вот "спецы"

Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6657
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23.06.2020 13:58 Відповісти
Боже, бережи Україну! Покидьки, йдіть вже до біса!
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23.06.2020 13:59 Відповісти
Сейчас! Паразиты и упыри возьмут и с какого-то хера добровольно уйдут...
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23.06.2020 14:10 Відповісти
Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9327
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23.06.2020 13:59 Відповісти
Вот и вся суть этой дебильной власти..
создавать идиотские проблемы на ровном месте а потом биться головой об стену,
вроде это поможет!

ХОЧЕШЬ НОРМАЛЬНО?! ДЕЛАЙ НОРМАЛЬНО!! а не через #опу.
по набирали блин по объявлениям..((
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24.06.2020 06:30 Відповісти
Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 1788

Селфи малюсько
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23.06.2020 14:13 Відповісти
пипец, и это правительство. пропал дом
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23.06.2020 14:17 Відповісти
у квартальных идиотов кадровый голод. уже никто из збравомыслящих не хочет идти к ним работать. поэтому рыги и медведчуковцы - их последний шанс хоть как-то продержаться до зимы. поэтому люстрация рыгов резко стала незаконной.
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23.06.2020 14:14 Відповісти
а шо для вас проблема поменять конституцию, было бы желание
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23.06.2020 14:18 Відповісти
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102


https://twitter.com/SNEGIR1102

#СніГУР Снегирёв
@SNEGIR1102

Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9028
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Шо вы гоните, мудрый нарит знает кого выбирать...
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23.06.2020 14:27 Відповісти
люстрация это бесполезная глупость....линчевание куда лучше
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23.06.2020 14:41 Відповісти
Є великий сумнів,що малюська адекватно сприймає дійсність...
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23.06.2020 15:26 Відповісти
Есть большие сомнения, что "контитуция" отвечает интересам народа!
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23.06.2020 16:12 Відповісти
А как с Чехией? Или прибалтикой?
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23.06.2020 16:36 Відповісти
Есть большие сомнения!

что ваше зеленое кубло Вообще представляет что нужно Украине и ее гражданам!!!
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24.06.2020 06:07 Відповісти
 
 